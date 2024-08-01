Müziğin ritmi yükseliyor

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KONSER



-Yaşar 3 Ağustos Cumartesi 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 741 ila 5.500 lira.

-Yalın 3 Ağustos 21.00’de Bodrum D-Marin Turgutreis Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.000 ila 4.000 lira.

-Birsen Tezer 3 Ağustos 22.00’de Blind İstanbul’da olacak. Bilet fiyatı 600 lira.

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-Mercan Dede 3 Ağustos 22.00’de Bodrum, Zai Yaşam’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.605 lira.

-İngiliz rock grubu Placebo 4 Ağustos Pazar 18.00’de Blind Fest kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Programda Sivert Høyem, BIG SPECIAL, Onur Özdemir gibi isimler de var. Bilet fiyatı 2.600 ve 5.000 lira.

-Mert Demir 5 Ağustos Pazartesi 21.00’de Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 450 ila 1.800 lira.

-Lvbel C5 6 Ağustos Salı 22.00’de Bodrum, Pasha Club sahnesinde. Bilet fiyatı 1.000 lira.

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-Aşkın Nur Yengi 7 Ağustos Çarşamba 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda senfonik konser verecek. Bilet fiyatı 840 ila 3.050 lira.

-Fatih Erkoç 7 Ağustos 21.00’de İzmir’deki Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 840 ila 3.050 lira.

-Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki geleneksel Çim Konserleri 8 Ağustos Perşembe 21.00’de Sena Şener’i ağırlıyor. Ücretsiz.

-Büyük Ev Ablukada 9 Ağustos Cuma 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da. Bilet fiyatı 630 ila 3.000 lira.

-New Yorklu indie rock grubu Beach Fossils 9 Ağustos 22.00’de Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 lira.

FESTİVAL

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Konserler serisinden oluşan İstanbul Festivali başlıyor. 3-18 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da düzenlenecek festivalde ilk hafta izleyeceğimiz isimler şöyle:

-3 Ağustos Cumartesi 20.00’de Reynmen, 21.30’da Semicenk (300 ve 500 lira)

-4 Ağustos Pazar 20.00’de Hande Yener, 22.15’te Lost Frequencies (550 ila 4.500 lira)

-5 Ağustos Pazartesi 20.00’de Mavi Gri, 21.30’da Fatma Turgut (300 ila 2.300 lira)

-6 Ağustos Salı 20.00’de Erdem Yener, 21.30’da Duman (300 ve 500 lira)

-7 Ağustos Çarşamba 21.30’da Kenan Doğulu (300 ila 2.300 lira)

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-8 Ağustos Perşembe 20.00’de Mert Harmankaya, 21.00’de Arem&Aram, 22.00’de Faruk Sabancı ve 23.00’te Tiësto (1.100 ve 1.750 lira)

-9 Ağustos Cuma 21.30’da Mabel Matiz (300 ve 500 lira)

GECE



-Mahsun Kırmızıgül 3 Ağustos 22.00’de Çeşme Günay sahnesinde. (0532) 503 90 90

-Hakan Altun 3 Ağustos 23.00’te Jolly Joker Private Alaçatı’da. (0850) 549 01 38

-Baran Bayraktar 3 Ağustos 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Gülben Ergen 4 Ağustos Pazar 22.00’de 888 Private Bodrum sahnesinde. (0516) 169 08 88

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-Berkay 4 Ağustos 23.00’te Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90

-Begüm Obiz 4 Ağustos 00.00’da Rise‘n’Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

-Berk Sunal 7 Ağustos Çarşamba 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

-Alya 9 Ağustos Cuma 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

DJ



-Black Coffee 6 Ağustos Salı 20.00’de Lujo Hotel Bodrum’da setin başına geçecek. Bilet fiyatı 4.400 ila (sahne arkası) 16.500 lira.

-Mahmut Orhan 7 Ağustos Çarşamba 20.00’de Sommer Klein’da. Bilet fiyatı 1.500 ve (sahne arkası) 7.500 lira.

-Xinobi 9 Ağustos Cuma 13.00’te Bodrum, Yalıkavak’taki Xuma Beach’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 800 lira.

SERGİ



-Yerebatan Sarnıcı ‘Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekâna Dokunma; Vlastimil Beránek’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen sergi, Çek çağdaş heykeltıraşları Vlastimil Beránek ve Jaroslav Prosek’in eserlerini bir araya getiriyor. Sergide suyun içine yerleştirilen kristal heykeller seyirciyle buluşuyor. 30 Kasım’a kadar görülebilir.

-Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki Meşher’de ‘Göz Alabildiğine İstanbul’ sergisi sürüyor. Ömer Koç Koleksiyonu’ndaki eserlerden oluşan sergi, İstanbul’un Osmanlı payitahtı olduğu 15’inci yüzyıldan 20’nci yüzyılın ilk çeyreğine uzanan zaman diliminde izleyiciyi bir uçtan bir uca İstanbul silüetine bakmaya davet ediyor. Sergide İstanbul manzaralarını gösteren tabloların yanı sıra gravürler, nadir kitaplar, albümler, panoramik fotoğraflar gibi 100'ün üzerinde eser var. 29 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.

-Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ‘Ters Yüz Pera’ başlıklı sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Mona Mahall, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Yelta Köm’ün üstlendiği sergi, vakfın Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndaki ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu ve 17’nci yüzyıla ait bir Harem betimlemesinden yola çıkıp seramik, ağırlık ve ölçü koleksiyonlarından ilham alıyor. ‘Küreseller’, ‘Basamaklar’ ve ‘Spekülasyonlar’ başlıklı üç bölümden oluşan sergi 18 Ağustos’a kadar açık.

TİYATRO





-Tarihin izinde

Ali Poyrazoğlu’nun yazıp yönettiği ve oynadığı ‘Şıngır Şıngır Beyoğlu’ usta tiyatrocunun kendi hikâyesinden yola çıkarak dram, trajedi ve yaşanmışlıkları tek bir doğaçlama oyunda topluyor. 4 Ağustos 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da izlenebilir. Bilet fiyatı 400 ila 650 lira.

-İki oyuncunun peşinde

Anton Çehov’un klasik eseri ‘Martı’dan uyarlanan ‘Treplev’de Ümit Erlim ve Başak Kıvılcım sahneyi paylaşıyor. Seyirciye üç farklı katta, 90 dakikalık interaktif bir tiyatro deneyimi sunan oyun, bir intiharın sebeplerini ve ardından yaşananları anlatıyor. 6 Ağustos Salı 20.30’da Suadiye’deki Decollage Art Space’te görülebilir. Bilet fiyatı 310 ve 620 lira.

-Mozart, Bodrum’da

Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği ‘Amadeus’ta Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz’i izliyoruz. Efsanevi besteciler Mozart ve Antonio Salieri’nin arasındaki çatışmayı anlatan oyun 4 Ağustos Pazar günü Bodrum Antik Tiyatro’da seyirciyle buluşacak. Bilet fiyatı 795 ile 2.795 lira.

ATÖLYE





-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 7 Ağustos Çarşamba 19.00’da ‘Ev Yapımı Lazanya Bolonez’ atölyesi düzenliyor. Bilet fiyatı 2.300 lira.

-Kadıköy, Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi’nde 8 Ağustos Perşembe 15.00’te ‘Lezzetli Cheesecake’ler’ atölyesi var. Bilet fiyatı 1.500 lira.