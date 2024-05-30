Müziğin renkli yelpazesi

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GÜÇ VERİYOR

Konserlerinde dinleyicileriyle buluşmaya devam etse de Melike Şahin yaklaşık bir yıldır yeni şarkı çıkarmamıştı. Meğer bu süre içinde yeni albümü için çalışıyormuş. Grammy ödüllü prodüktör Martin Terefe ile kaydettiği ikinci albümünün adı bile belli: ‘AKKOR’. Ve bu albümün ilk teklisi ‘Durma Yürüsene’ karşımızda. Şahin sözü ve bestesi kendisine ait, duygu yüklü ve ritmik pop şarkısında, yediği darbeyle yere yığılsa da ayağa daha da güçlü kalkan bir kadının hikâyesini anlatıyor.

‘Durma Yürüsene’ (Tekli)

Melike Şahin

Gülbaba Records

KOLEKTİF BAŞARI

Hem tarzını oturtup hem de her defasında dinleyicisini heyecanlandırmayı başaran isimlerden biri de Lil Zey. Türkçe rap müziğin ünü sınırları aşan ismi yeni teklisi ‘madem öyle… (rastlaşcaz!)’ı Atlantic Records Germany etiketiyle yayımladı. Sözleri Lil Zey ve Görkem Yılmaz’a ait olan şarkının dikkat çeken bestesi ise kolektif bir çalışmanın ürünü. İki ismin yanı sıra bestede Murat Tekin ve Noury Marlon van Duinen’in imzasını görüyoruz.

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‘madem öyle… (rastlaşcaz!)’ (Tekli)

Lil Zey



Atlantic Records Germany ve Warner Music Türkiye

HAFTANIN BEŞ YILDIZLISI

Deniz Taşar’ın ‘Overflowing’ albümünde her şarkı dinleyeni ayrı bir yolculuğa çıkarıyor. Bir bakıyorsunuz R&B vokaliyle karşımızda, bir bakıyorsunuz dansa davet ediyor. Biraz caz, biraz trap… Deneysel yollara sapmaktan sakınmamış, dünya standartlarında şarkıları peş peşe dinlemenin tadını çıkarıyorsunuz. Albüm Atina ve İstanbul’da kaydedilmiş.

‘Overflowing’ (Albüm)

Deniz Taşar

Solas Records

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SESLERLE OYNUYOR

Techno müziğin yaşayan efsanesi Carl Cox’un sihirli değneğiyle dokunduğu isimlerden biri DJ Anfisa Letyago. O da Cox’un desteğini boşa çıkarmayıp kariyerinde başarıyla ilerliyor. Yeni şarkısı ‘Feelin’ elektronik pop ve trance müziğin bir harmanı. Belli ki başarılı DJ bu yaz dans pistlerine hükmetmeye kararlı.

‘Feelin’ (Tekli)

Anfisa Letyago

Sony Music Türkiye

KAYITSIZ KALAMAYACAKSINIZ

Oryantal esintili ve bol darbukalı bir şarkı olarak özetlemek mümkün Murda’nın yeni teklisi ‘Benimsin’i. Tabii darbuka söz konusu olunca şarkıya kayıtsız kalmak da birçok dinleyici için mümkün olmayacaktır. Yaz partilerinin ateşleyicisi olmaya aday.

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‘Benimsin’ (Tekli)

Murda

Universal Music Türkiye