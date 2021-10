â€˜MÃ¼ziÄŸimin altÄ± tart, Ã¼stÃ¼ narenciyeli beze gibiâ€™

Haberin Devamı

Elinde sadece bir bavulla taşındığı Paris’te müziğe olan yeteneğini keşfeden Belçikalı müzisyen Claire Laffut, ilk albümü ‘Bleu’yü bu yıl yayımladı. Aynı zamanda ressam olan Laffut, huzur veren sesiyle 6 Kasım Cumartesi günü Zorlu PSM sahnesinde olacak.

En başa dönelim mi? Müziğe nasıl başladınız?

5 yıl önce 22 yaşımdayken güzel bir tesadüf sonucu kendimi Paris’te bir kayıt stüdyosunda buldum. O dönem birlikte olduğum kişi, bir konser sonrası davet etmişti. Üç gün boyunca orada uyuduk, sürekli müzik yaptık. Şarkı söylemeye de böyle başladım. İlk kez sesimi, şarkı sözü yazmaya olan tutkumu orada keşfettim. Öncesinde bohem bir hayat yaşıyordum. Param, evim yoktu. Sadece ruhum ve bavulumla Paris’e gelmiştim.

2018’de ilk tekliniz ‘Vérité’ çıktı. O günden bugüne hayatınızda neler değişti?

Saçım değişti! İlk albümümün ismini ‘Bleu’ (mavi) koymaya karar verdikten sonra saçımı da maviye boyadım. Şaka bir yana, insanların caddede yürürken beni tanımaya başladıklarını fark ettim. Ve sesime güvenim arttı.

Haberin Devamı

İlk albümünüz ‘Bleu’ hayatınızın hangi dönemini simgeliyor?

‘Bleu’ müzikteki ilk adımlarım, yabancı bir şehirdeki ilk dönemim ve ilk kalp kırıklığım... Bu albüm kesinlikle naif yıllarımın sembolü...Macera dolu bir yolculuktu. Elbette bir plak anlaşması yapmak için çok gençtim, benim için en iyi sözleşmeyi yaptığımı da söyleyemem. Hâlâ da zararını görüyorum.

Kieslowski’nin ‘Üç Renk: Mavi’ filmini izlemiş miydiniz? Filmde özgürlük kavramı toplumsal normlar üzerinden sorgulanıyordu. Sosyal kurallarla aranız nasıl?

Filmi izlemedim. Ama insanların hayatını mahveden sosyal kurallar konusunda hem çok öfkeliyim hem bu durumdan çok etkileniyorum. Özellikle kadınlar söz konusu olduğunda... Benim içim mavi renk; özgürlüğün, gençliğin, hüznün, minnettarlığın, melankolinin, umudun ve aşkın buluşması. Okyanusu izlerken hissettiğim duygunun aynısı...

Çıkış parçası ‘Hiroshima’ ne anlatıyor?

Bu şarkı toksik bir ilişki sonrası beni iyileştirdi. Bir erkek tarafından bastırıldıktan sonra tekrar açılmamı sağladı. Bana ne olduğunu anlamam uzun zamanımı aldı. Şarkıya Alain Resnais’nın ‘Hiroshima Mon Amour’ filmi ilham kaynağı oldu.

Müziğinizi nasıl anlatırsınız?

Haberin Devamı

Altı tart, üzeri narenciyeli bezeyle karşılaştırabilirim. Aynı anda hem tatlı hem asidik. Dünya müziğinden modern anlamda etkilenen Fransız popu yapıyorum. Çok renkli, çok çocuksu ve duygu yüklü...

Aynı zamanda yetenekli bir ressamsınız. Müzikle resim birbirini kıskanıyor mu?

Ah evet. Birbirlerini çok kıskanıyorlar. İkisi de hayatımın tamamını kaplamak istiyor. Pandemide boş geçen bir yılın ardından önceliğim albümümü bitirmek, turneye çıkmak ve seyircilerimle tanışmaktı. Resim yapmak içinse evde, üzerimde baskı olmadan, sakin bir hayat sürmem gerekiyor. Neden anlaşamadıklarını anlamışsınızdır.

Haberin Devamı

Bir kadın müzisyen olarak müzik piyasasında ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Diğer kadın müzisyenler tarafından dışlandım. Ataerkilliğin sonucu kendimi istemediğim bir rekabetin ortasında buldum.

Müziksiz hayat nasıl olurdu?

Çok boş olurdu. Birçok hatıramın müzikle bağlantısı var. Müzik benim gizli günlüğüm. Müziksiz hayat sanırım çöl gibi olurdu. Ya da sossuz patates kızartması gibi...

Modellik yaptığınız yılları özlüyor musunuz?

Asla! Resmen kafayı yemiştim ve kendimden nasıl nefret edeceğimi öğrenmiştim. O dönem yüzünden hâlâ bedenimle ilgili bir mücadele veriyorum. Söz konusu endüstriden nefret ediyorum.

Haberin Devamı

MİX FESTİVAL’DE BU İSİMLERİ DE İZLEYİN

Elektronik, indie ve dans müzik seçkisiyle pek çok performansın sergileneceği Mix Festival’den kaçırmamanız gereken 4 ismi seçtik.

Vitalic

Elektronik müzikte 20’nci yılını kutlayan Fransız prodüktörün müziğinde tekno, disko ve punk aynı potada harmanlanıyor. Bu yıl yayımladığı albümdeki ‘Carbonized’ parçasında dokunduğu her şeyi mahveden toksik bir kadından bahsediyor. Konserden önce dinleyin: ‘Haute Definition’

AaRon

Fransız pop rock ikilisi farklı ve sıradışı tarzıyla tanınıyor. Hayranları arasında ünlü oyuncu John Malkovich de var. AaRon isminin ilham kaynağıysa Jean Michel Basquiat. Konserden önce dinleyin: ‘U-Turn (Lili)’

COMA

Haberin Devamı

Köln şehrinin kulüp sahnesinden ilham alan ve kulüp müziğinin enerjisinden beslenen COMA, melodik zenginliği ve derinlikli sözleriyle dikkat çekiyor. Konserden önce dinleyin: ’Start/Stop/Rewind’

Far Caspian

Leeds çıkışlı alternatif sanatçı Far Caspian, geçen ay ilk albümü ‘Ways to Get Out’u yayımladı. Konserden önce dinleyin: ‘Attempt’