â€˜MÃ¼ziÄŸimin altÄ± tart, Ã¼stÃ¼ narenciyeli beze gibiâ€™

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Elinde sadece bir bavulla taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Parisâ€™te mÃ¼ziÄŸe olan yeteneÄŸini keÅŸfeden BelÃ§ikalÄ± mÃ¼zisyen Claire Laffut, ilk albÃ¼mÃ¼ â€˜Bleuâ€™yÃ¼ bu yÄ±l yayÄ±mladÄ±. AynÄ± zamanda ressam olan Laffut, huzur veren sesiyle 6 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Zorlu PSM sahnesinde olacak.

En baÅŸa dÃ¶nelim mi? MÃ¼ziÄŸe nasÄ±l baÅŸladÄ±nÄ±z?

5 yÄ±l Ã¶nce 22 yaÅŸÄ±mdayken gÃ¼zel bir tesadÃ¼f sonucu kendimi Parisâ€™te bir kayÄ±t stÃ¼dyosunda buldum. O dÃ¶nem birlikte olduÄŸum kiÅŸi, bir konser sonrasÄ± davet etmiÅŸti. ÃœÃ§ gÃ¼n boyunca orada uyuduk, sÃ¼rekli mÃ¼zik yaptÄ±k. ÅžarkÄ± sÃ¶ylemeye de bÃ¶yle baÅŸladÄ±m. Ä°lk kez sesimi, ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazmaya olan tutkumu orada keÅŸfettim. Ã–ncesinde bohem bir hayat yaÅŸÄ±yordum. Param, evim yoktu. Sadece ruhum ve bavulumla Parisâ€™e gelmiÅŸtim.

2018â€™de ilk tekliniz â€˜VÃ©ritÃ©â€™ Ã§Ä±ktÄ±. O gÃ¼nden bugÃ¼ne hayatÄ±nÄ±zda neler deÄŸiÅŸti?

SaÃ§Ä±m deÄŸiÅŸti! Ä°lk albÃ¼mÃ¼mÃ¼n ismini â€˜Bleuâ€™ (mavi) koymaya karar verdikten sonra saÃ§Ä±mÄ± da maviye boyadÄ±m. Åžaka bir yana, insanlarÄ±n caddede yÃ¼rÃ¼rken beni tanÄ±maya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± fark ettim. Ve sesime gÃ¼venim arttÄ±.

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Ä°lk albÃ¼mÃ¼nÃ¼z â€˜Bleuâ€™ hayatÄ±nÄ±zÄ±n hangi dÃ¶nemini simgeliyor?

â€˜Bleuâ€™ mÃ¼zikteki ilk adÄ±mlarÄ±m, yabancÄ± bir ÅŸehirdeki ilk dÃ¶nemim ve ilk kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±m... Bu albÃ¼m kesinlikle naif yÄ±llarÄ±mÄ±n sembolÃ¼...Macera dolu bir yolculuktu. Elbette bir plak anlaÅŸmasÄ± yapmak iÃ§in Ã§ok genÃ§tim, benim iÃ§in en iyi sÃ¶zleÅŸmeyi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± da sÃ¶yleyemem. HÃ¢lÃ¢ da zararÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum.

Kieslowskiâ€™nin â€˜ÃœÃ§ Renk: Maviâ€™ filmini izlemiÅŸ miydiniz? Filmde Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k kavramÄ± toplumsal normlar Ã¼zerinden sorgulanÄ±yordu. Sosyal kurallarla aranÄ±z nasÄ±l?

Filmi izlemedim. Ama insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± mahveden sosyal kurallar konusunda hem Ã§ok Ã¶fkeliyim hem bu durumdan Ã§ok etkileniyorum. Ã–zellikle kadÄ±nlar sÃ¶z konusu olduÄŸunda... Benim iÃ§im mavi renk; Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n, genÃ§liÄŸin, hÃ¼znÃ¼n, minnettarlÄ±ÄŸÄ±n, melankolinin, umudun ve aÅŸkÄ±n buluÅŸmasÄ±. Okyanusu izlerken hissettiÄŸim duygunun aynÄ±sÄ±...

Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ parÃ§asÄ± â€˜Hiroshimaâ€™ ne anlatÄ±yor?

Bu ÅŸarkÄ± toksik bir iliÅŸki sonrasÄ± beni iyileÅŸtirdi. Bir erkek tarafÄ±ndan bastÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra tekrar aÃ§Ä±lmamÄ± saÄŸladÄ±. Bana ne olduÄŸunu anlamam uzun zamanÄ±mÄ± aldÄ±. ÅžarkÄ±ya Alain Resnaisâ€™nÄ±n â€˜Hiroshima Mon Amourâ€™ filmi ilham kaynaÄŸÄ± oldu.

MÃ¼ziÄŸinizi nasÄ±l anlatÄ±rsÄ±nÄ±z?

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AltÄ± tart, Ã¼zeri narenciyeli bezeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rabilirim. AynÄ± anda hem tatlÄ± hem asidik. DÃ¼nya mÃ¼ziÄŸinden modern anlamda etkilenen FransÄ±z popu yapÄ±yorum. Ã‡ok renkli, Ã§ok Ã§ocuksu ve duygu yÃ¼klÃ¼...

AynÄ± zamanda yetenekli bir ressamsÄ±nÄ±z. MÃ¼zikle resim birbirini kÄ±skanÄ±yor mu?

Ah evet. Birbirlerini Ã§ok kÄ±skanÄ±yorlar. Ä°kisi de hayatÄ±mÄ±n tamamÄ±nÄ± kaplamak istiyor. Pandemide boÅŸ geÃ§en bir yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nceliÄŸim albÃ¼mÃ¼mÃ¼ bitirmek, turneye Ã§Ä±kmak ve seyircilerimle tanÄ±ÅŸmaktÄ±. Resim yapmak iÃ§inse evde, Ã¼zerimde baskÄ± olmadan, sakin bir hayat sÃ¼rmem gerekiyor. Neden anlaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zdÄ±r.

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Bir kadÄ±n mÃ¼zisyen olarak mÃ¼zik piyasasÄ±nda ne gibi zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±nÄ±z?

DiÄŸer kadÄ±n mÃ¼zisyenler tarafÄ±ndan dÄ±ÅŸlandÄ±m. AtaerkilliÄŸin sonucu kendimi istemediÄŸim bir rekabetin ortasÄ±nda buldum.

MÃ¼ziksiz hayat nasÄ±l olurdu?

Ã‡ok boÅŸ olurdu. BirÃ§ok hatÄ±ramÄ±n mÃ¼zikle baÄŸlantÄ±sÄ± var. MÃ¼zik benim gizli gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼m. MÃ¼ziksiz hayat sanÄ±rÄ±m Ã§Ã¶l gibi olurdu. Ya da sossuz patates kÄ±zartmasÄ± gibi...

Modellik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yÄ±llarÄ± Ã¶zlÃ¼yor musunuz?

Asla! Resmen kafayÄ± yemiÅŸtim veÂ kendimden nasÄ±l nefret edeceÄŸimi Ã¶ÄŸrenmiÅŸtim. O dÃ¶nem yÃ¼zÃ¼nden hÃ¢lÃ¢ bedenimle ilgili bir mÃ¼cadele veriyorum. SÃ¶z konusu endÃ¼striden nefret ediyorum.

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MÄ°X FESTÄ°VALâ€™DE BU Ä°SÄ°MLERÄ° DE Ä°ZLEYÄ°N

Elektronik, indie ve dans mÃ¼zik seÃ§kisiyle pek Ã§ok performansÄ±n sergileneceÄŸi Mix Festivalâ€™den kaÃ§Ä±rmamanÄ±z gereken 4 ismi seÃ§tik.

Vitalic

Elektronik mÃ¼zikte 20â€™nci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan FransÄ±z prodÃ¼ktÃ¶rÃ¼n mÃ¼ziÄŸinde tekno, disko ve punk aynÄ± potada harmanlanÄ±yor. Bu yÄ±l yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± albÃ¼mdeki â€˜Carbonizedâ€™ parÃ§asÄ±nda dokunduÄŸu her ÅŸeyi mahveden toksik bir kadÄ±ndan bahsediyor. Konserden Ã¶nce dinleyin: â€˜Haute Definitionâ€™

AaRon

FransÄ±z pop rock ikilisi farklÄ± ve sÄ±radÄ±ÅŸÄ± tarzÄ±yla tanÄ±nÄ±yor. HayranlarÄ± arasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ oyuncu John Malkovich de var. AaRon isminin ilham kaynaÄŸÄ±ysa Jean Michel Basquiat. Konserden Ã¶nce dinleyin: â€˜U-Turn (Lili)â€™

COMAÂ

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KÃ¶ln ÅŸehrinin kulÃ¼p sahnesinden ilham alan ve kulÃ¼p mÃ¼ziÄŸinin enerjisinden beslenen COMA, melodik zenginliÄŸi ve derinlikli sÃ¶zleriyle dikkat Ã§ekiyor. Konserden Ã¶nce dinleyin: â€™Start/Stop/Rewindâ€™

Far Caspian

Leeds Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± alternatif sanatÃ§Ä± Far Caspian, geÃ§en ay ilk albÃ¼mÃ¼ â€˜Ways to Get Outâ€™u yayÄ±mladÄ±. Konserden Ã¶nce dinleyin: â€˜Attemptâ€™