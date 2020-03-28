Müzeler eserleriyle evinize geliyor

‘Haftanın yapıtı’ uygulaması

İstanbul Modern

Son koleksiyon sergisi ‘Sanatçı ve Zamanı’nı 3D sanal turla keşfetmek mümkün. Ayrıca Türkiye sinemasının 100’üncü yılını kutlamak için gerçekleştirilen ‘Yüzyıllık Aşk’ sergisinin dijital arşivine erişim sağlanabiliyor. Müzenin koleksiyonundan bir seçki de yine internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul Modern, sosyal medya hesapları üzerinden de koleksiyon, sergi ve eğitim içeriklerini de paylaşıyor. Müze ayrıca ‘Haftanın Yapıtı’ uygulamasını başlattı. İlk olarak; sanatçı Murat Akagündüz’ün koleksiyon sergisi ‘Şimdinin Peşinde’de yer alan ‘İda-Soma’ adlı yapıtını küratör Öykü Özsoy anlatıyor.



Marina Abramovic sergisinin performansları

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM)

Müze, Google Arts & Culture’da 360 derece açıyla görüntülenebiliyor. Aynı platformda SSM’nin resim, kitap ve hat sanatları koleksiyonuyla Abidin Dino’ya odaklanan üç online sergi yer alıyor. Geçmiş konferanslar SSM YouTube kanalında izlenebiliyor. Güncel sergi, ‘Akış/Flux: Marina Abramovic + MAI’ kapsamında gerçekleştirilen performansların kayıtlarına da sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor. digitalSSM projesiyse arşive ücretsiz erişim imkânı sunuyor. SSM’nin geçmiş sergilerine paralel, çocuk eğitim uzmanlarının işbirliğiyle hazırlanan ‘Ben Eserlerimi Koruyorum’ adlı sesli çocuk kitapları müzenin internet sitesinde dinlenebiliyor.

‘Evde Tek Başına’ kısa film seçkisi...

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

İki kurum da sergilerini Google Arts & Culture’da sanat meraklılarıyla buluşturuyor. Pera’nın ‘Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar’, ‘Osman Hamdi Bey’, ‘İmparatorluktan Portreler’, ‘Düşlerin Kenti: İstanbul’, ‘Kahve Molası’ ve ‘Duvarların Dili’ sergilerini 360 derece gezebilirsiniz. Çocuk atölyelerinden çıkan ‘Yaz Yaz Yaz’ sergileri de dijital ortamda. Pera Film’in ‘Evde Tek Başına’ isimli kısa film seçkisine nisan sonuna kadar ulaşılabilir. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’yse ‘Dört Ayaklı Belediye’, ‘Şişli Camii’, ‘Taksim’, ‘Uzak İzlenimler’, ‘Doğu’nun Merkezine Seyahat’, ‘Ahşap İstanbul’ ve ‘Uzun Öyküler’ sergilerini izleyiciyle buluşturuyor.





