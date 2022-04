Müzeden çıkıp sihirbazlık gösterisine koşacaklar

Haberin Devamı

İSTANBUL

*Beğeni garantili müze!

Museum of SelfIes



Trump Alışveriş Merkezi’ndeki dünyaca ünlü ‘Museum of Selfies’ fotoğraf çekmek için özel tasarlanmış eğlenceli temalarıyla çocukların tatiline renk katacak. Müze, dünyaca ünlü temaları ve eserleri fotoğraf çekimleri için ziyaretçilerin ayağına getiriyor ve onlara en çok ‘like’ (beğeni) alacak selfie’lerini çekme fırsatı sunuyor. Müzenin minik misafirleri dünyaya tersinden bakıp altın banyosunda keyif yapıyor, emoji havuzunda yüzüyor, ‘Game of Thrones’ tahtında oturuyor ya da Mona Lisa’nın önünde selfie çektiriyor. Bilet fiyatları; öğrenci 35, yetişkin 55 lira. 3’lü aile paketi 125 lira.

Bilgi için: museumofselfiesistanbul.com

*Doğayla iç içe

Sakıp Sabancı Müzesi

'Büyübitki' atölyesi doğayla yakınlaşmak isteyen çocukları toprağa dokunmaya davet ediyor. 12-15 Nisan arasında düzenlenecek atölyelerde tohumdan veya fideden yapılan bitki yetiştirme uygulamalarıyla çocukları bitki yetiştirmeye teşvik edecek bilgiler verilecek. Etkinliğe kayıtlar

müzenin internet sitesi üzerinden yapılıyor. Katılım bedeli 200 liradan başlıyor, seçilecek programa göre değişiyor.

Bilgi için: sakipsabancimuzesi.org

Bir haftalık ücretsiz program

Hupalupa

Hupalupa: Metropol İstanbul’daki kapalı eğlence merkezi Hupalupa bir haftalık ara tatil için ücretsiz etkinlik programı düzenledi. Ataşehir’deki eğlence merkezinin programında sihirbazlık, kukla ve bilim etkinlikleri bulunuyor. Bilgi için: (0850) 255 55 88

Küçükler de beğenecek

Arter

Arter’in ‘Locus Solus’ başlıklı yeni grup sergisi, merkezine aldığı doğa fikrini olgular, kurgular ve duygular perspektifinden incelemeyi amaçlıyor. Bu, özel olarak çocuklar için hazırlanmadığı halde çocukların son derece ilgisini çekebilecek bir sergi. ‘Locus Solus’, mekâna özgü büyük ölçekli üretimleri bir araya getiriyor. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter’de sergilere giriş 24 yaş altındaki izleyiciler için her gün; perşembe günleriyse her yaştan izleyiciye ücretsiz.

Bilgi için: arter.org.tr

ANKARA

*Sevdikleri masallar sahnede...

Yenimahalle Çocuk Şenliği

yarın başlıyor. Yenimahalle Belediyesi, Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek şenlik kapsamında birbirinden eğlenceli tiyatro gösterileri izlenebilecek. Performanslar arasında 'Alice Harikalar Diyarında', 'Bremen Mızıkacıları' ve 'Oz Büyücüsü' de

var. Bilet fiyatları 45 lira.

Bilgi için: biletix.com

Mirket'in laboratuvarında icat yapacak

Kral Şakir Macera Dünyası

One Tower AVM’deki etkinlik 5-14 yaş arası çocuklar için planlanmış. Minik ziyaretçiler 'Kral Şakir' çizgi filminin geçtiği mekânlarda 50 dakika sürecek bir maceraya katılacak; Mirket’in laboratuvarında icatlar yapacak, Fil Necati’nin YouTube odasında dünyayı kurtaracak fikirlerini anlatacak, Kral Şakir Sokağı’ndan geçecek, Bermuda Üçgeni’nde gemiyi korsanlardan kurtaracak ve Korsanlar Adası’nda canavarı yakalayacak. Yetişkinler çocuklarını etkinlik alanının girişindeki ekranlardan izleyebilecek. Bilet fiyatı 75 lira.

Bilgi için: (0546) 818 86 68

Kipa AVM içindeki etkinlik alanında robotik kodlama içerikli Nisan Ara Tatil kampı 11 Nisan’da başlıyor. 15 Nisan’a kadar sürecek atölyeler 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Programda, çocukların becerilerini geliştiren grup dersleri de olacak. Günlük giriş fiyatı 250, haftalık 1.000 lira. Kardeş indirimi de var.Bilgi için: (0544) 206 26 17

Müzik dolu dakikalar

İZMİR AKM

Yunus Emre Salonu

Rafadan Tayfa müzikali ‘Türkiye’dir Burası’, bugün saat 13.00 ve 15.00'te iki kez sahnelenecek. Bilet fiyatı 72 lira.

Bilgi için: biletix.com



ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLER

*Sanat dolu bir tatil...

İstanbul Modern: 11-15 Nisan arasında İstanbul Modern sanat dolu, eğlenceli hem de öğretici, çevrimiçi bir atölye programı hazırladı. Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu, farklı kavramlara odaklanan beş atölye çalışmasını içeriyor: 'Değişen Resimler', 'Duvarların Resmi', 'Benim Renklerim', 'Lekeler ve Çizgiler', 'Birleşen Nesneler'. Çocuklar dilerse atölyelerin her birine ayrı ayrı da katılabilecek. Program kontenjanla sınırlı. Her bir atölyenin fiyatı 120 lira.

Bilgi için: (0212) 334 73 26

*Ücretsiz atölyeler

Pera Müzesi: Pera Müzesi Öğrenme Programları, 7-12 yaş için atölyeler düzenliyor. 11-16 Nisan arasında Zoom'dan ücretsiz yapılacak programda 'Ağırlık ve Ölçü Sanatı' sergisi gezilecek; birlikte takvimli saat, kilden ağırlık ve tarihi bir ölçüm cihazı olan usturlap yapılacak.

Bilgi için: ogrenme@peramuzesi.org.tr