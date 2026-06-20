Müzede, yalıda, gökdelende... Yoganızı nerede alırdınız?

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Yoga artık yalnızca kapalı stüdyolarda yapılmıyor; parklarda, bahçelerde, hatta müzelerde bile yoga seansları düzenleniyor. Evinizden yoga matınızı alıp çıktığınızda hangi yöne giderseniz gidin, bir yoga buluşmasına rastlamanız mümkün. Kimi yeşil ve maviyle iç içe bir ortamda yapılıyor, kimileri sanat ve kültür mekânlarını yogayla buluşturuyor. Üstelik bu hafta Dünya Yoga Günü vesilesiyle daha da çok seçenek var. Hangisi size göre?

Yalıda...

Boğaz manzarasına karşı gerçekleşecek ‘Boğaz’da Yoga’da vinyasa yoga (bir düzen içerisinde gerçekleştirilen yoga) dersleri, katılımcılara şehrin kalabalığından kısa süreliğine de olsa uzaklaşma fırsatı sunacak. Sait Halim Paşa Yalısı’nın Harem Bahçe Salonu’nda düzenlenecek etkinliğin eğitmenliğini Betül Eroğlu üstleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü 9.00’da gerçekleşecek ve her seviyeden katılımcıya açık. Bilet fiyatı 1.500 lira.

İletişim: (0212) 223 05 66

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Kahvaltı da var

LokalBond’un yoga eğitmenleri tarafından düzenlenen ‘Pazar Sabahı: Yoga ve Türk Kahvaltısı’nda katılımcılar önce yoga seansına katılıyor, ardından ‘ev yapımı’ ve sağlıklı Türk kahvaltısında bir araya geliyor. Yarın saat 10.00’da gerçekleşecek etkinliğin adresi güvenlik ve mahremiyet nedeniyle yalnızca bilet alan katılımcılarla paylaşılıyor. Bilet fiyatı 3.701 lira (yoga seansı, kahvaltı, çay veya kahve dahil) .İletişim: (0506) 575 74 70

Gün batarken

Boğaz’da yoga yapmak isteyenler için tasarlanan ‘Boğaz’da Günbatımı Yogası: Teknede Serenlik’, deniz kokusu ve rüzgâr eşliğinde gerçekleştiriliyor. Seanslarda katılımcılar hem yoga yapıyor hem gün batımının renklerini izleme fırsatı buluyor. Küçük gruplarla düzenlenen etkinlikte denge, nefes ve farkındalık çalışmaları ön planda. Yarın 18.00-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 800 lira.

Şehre tepeden bakış

Dünya Yoga Günü’ne özel olarak düzenlenen ‘Yoga in Sky’, katılımcıları ışıl ışıl İstanbul manzarasına karşı yoga yapmaya davet ediyor. Emaar SkyView’da, yerden yaklaşık 300 metre yüksekte gerçekleştirilecek etkinlikte yoganın yanı sıra astroloji atölyesi de var. Yarın saat 21.00’de ve kontenjan sınırlı. Bilet fiyatı 4.325 lira. İletişim: (0216) 547 18 88

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Sanatla iç içe

Ankara’da, arkeoloji ve sanat eserleriyle çevrili bir atmosferde yoga yapmak isteyenler Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılabilir. YogaHouse işbirliğiyle gerçekleştirilen atölye, başlangıç ve orta seviyedeki katılımcılara uygun tasarlanırken yemyeşil müze bahçesinde yapılacak çalışmanın ardından katılımcılara yoga çayı ikram edilecek. ‘Müzede Yoga’ yarın 10.00’da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde. Bilet fiyatı 1.100 lira. İletişim: (0312) 311 04 01