Müzede bir gün...

İstanbul’da kültür-sanat sezonu açıldı, şehir yine sergilerden konserlere dopdolu bir etkinlik takvimine kavuştu. Benim için bu dönemin vazgeçilmez duraklarından biri de müze restoranları... Sergileri gezdikten sonra küçük bir mola verip yemek yemek, sonbaharda şehri yaşamanın en keyifli yollarından biri. Kimi zaman tarihi bir salon, kimi zaman deniz manzaralı bir teras; hepsi şehrin hikâyesine ayrı bir hava, renk katıyor.

SANATÇI BULUŞMALARINI KAÇIRMAYIN

Pera Café, Pera Müzesi





Günü İstiklal Caddesi’nde planlayıp ziyaret edeceğiniz yerlere müzeyi de dahil edebilirsiniz. İçindeki Pera Café’nin nostaljik atmosferinde yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Mekân müze saatleriyle paralel çalışıyor, pazartesi günleri kapalı. Menüsü oldukça geniş; atıştırmalıklar, makarnalar, salatalar, sandviçler... Bu arada kalıcı ve süreli sergilerin yanı sıra Pera Müzesi’nde sanatçı buluşmaları da düzenleniyor. Programı peramuzesi.org.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Müzede ne var? British Council’ın koleksiyonundan yapıtların olduğu ‘Ortak Duygular’ karma sergisi ve Åsa Jungnelius’un solo sergisi ‘Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize’ 18 Ocak 2026’ya kadar görülebilir.

REZERVASYON GEREKİYOR

MSA’nın Restoranı, Sabancı Müzesi





Burası Mutfak Sanatları Akademisi’nin bünyesinde hizmet veriyor. Hafta sonu gidecekseniz mutlaka rezervasyon gerekiyor. Havalar güzelken terasında oturmayı tercih edin. Pazar günü önce sahilde bir yürüyüş, ardından MSA’da güzel bir kahvaltı, daha sonra da

Sabancı Müzesi’ni gezin.

Müzede ne var? Amerikalı sanatçı ve eğitimci Suzanne Lacy’nin ‘Birlikte/Togæther’ başlıklı sergisi

14 Aralık’a kadar sürüyor.

AÇIK BÜFE KAHVALTI

Halat, Rahmi Koç Müzesi





Haliç’in kıyısında, el yapımı yelkenli teknelerle dekore edilmiş bir restoran. Menüsünde Akdeniz ve Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin modern yorumlarını servis ediyorlar. Ben Halat’ın pazar kahvaltısını çok severim. 10.00-13.00 arasında açık büfe servis ettikleri kahvaltı menüsü bol seçenekli... Bu arada günbatımı için de iyi bir seçenek.

Müzede ne var? Müzenin 30’uncu yılı için özel olarak hazırladığı ‘Beygir Gücü’ adlı serginin ‘Rahmi M. Koç Özel Koleksiyonu’ndan At Figürleri’ bölümü 30 Aralık’a kadar ziyarete açık.

LEZZETLERİ TESCİLLİ

Neolokal, Salt Galata

Şef Maksut Aşkar’ın Michelin yıldızlı restoranı... Bankalar Caddesi’nde, Salt Galata’nın içinde. Karaköy’de gezip ardından modern sanat müzesi Salt Galata’ya uğrayabilirsiniz. Ve günün yorgunluğunu ‘lezzetli’ bir şekilde atabilirsiniz. Neolokal için de

rezervasyon gerekiyor.

Müzede ne var? Mike Bode ve Caner Yalçın’ın ‘Karanlık Dünya’ sergisi 14 Aralık’a kadar görülebilir.

MANZARAYA KARŞI...

Restoran Modern, İstanbul Modern





Tarihi Yarımada ve Boğaz manzarasına karşı bir mola verin. Şef Tuğçe Mirza liderliğindeki ekip, lokal malzemelerle mevsime uygun bir menü servis ediyor. Pazartesi günleri kapalı, salıdan cumartesiye saat

12.00’den geceyarısına dek hizmet veriyor, pazar günleriyse 9.30’da açılıyor. İstanbul Modern’deki kalıcı ve süreli sergileri gezip ardından manzaraya karşı şık bir mola verebilirsiniz.

Müzede ne var? ‘Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye’ 12 Aralık’a, ‘Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında’ 25 Ocak 2026’ya ve ‘Ali Kazma: Aklın Manzaraları’ fotoğraf sergisi 1 Şubat 2026’ya kadar açık.

KAHVE MOLASI

Müzecafe, Borusan Contemporary





Perili Köşk’teki sanat merkezi 18 Ağustos’ta yeni sergi hazırlıkları için kapılarını kapatmıştı. Bugün açılıyor. Yolunuz düşerse uğrayın, yeni sergiyi gezin, ardından Müzecafe’de soluklanın. Nefis manzaralı sade bir mekân. Rumelihisarı’na nazır Müzecafe’nin menüsünde atıştırmalıklar, tatlılar ve kahve seçenekleri var.

Müzede ne var? ‘Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü’ sergisi bugün açıldı.

AH GECELER

◊ Dicle Olcay bu gece 23.00’te Oda by Venge’de. (0554) 198 05 12

◊ Aybüke Albere bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Bengü Beker bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Anıl Durmuş yarın gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Sude 23 Eylül Salı 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Begüm Obiz 24 Eylül Çarşamba 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Alya 25 Eylül Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Sıla 26 Eylül Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Derya Bedavacı bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

7/24 YETMEZ





◊ Berti Palambo’nun Alaçatılı Korto’su İstanbul’dan sonra şimdi de İzmir’de açılıyor. Gece kuşları bilir; OM Mistral vardı, artık orası canlı müzik mekânı Korto İzmir olacak. Haberi duyunca hemen Berti’yle mesajlaştım. Mekânı ekim ayının ikinci haftasına yetiştirmek için hazırlıklar sürüyormuş, sahneye de Korto’nun kemik kadrosu çıkacakmış.

◊ Şehrin en büyük yılbaşı pazarlarından Wonder Village’ın bu yıl adresi değişti. 5-28 Aralık’ta Lifepark İstanbul’da düzenlenecek. Yeni yıl ruhunu ışıl ışıl bir atmosferde yaşamak şahane oluyor. Erken dönem bileti satışta, fiyatı 900 lira.

◊ MOMO Bebeköy’ün meşhur pazar brunch’ları da sezonu açtı. Açık büfe kahvaltı 10.30’dan 15.30’a kadar sürüyor.