Mutluluğu giyinip kuşandık

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Bakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adımBakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adım!#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
Kanserde devrim Birçok hayat kurtulacakKanserde devrim! Birçok hayat kurtulacak#KANSER
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
İstanbula sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor Seferler iptal oldu, yeni uyarı geldiİstanbul'a sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor! Seferler iptal oldu, yeni uyarı geldi#Meteoroloji
İşte Türkiyenin Elon Muskı... Bilim dünyası onu konuşuyorİşte Türkiye'nin Elon Musk'ı... Bilim dünyası onu konuşuyor#Darüşşafaka Lisesi
Müzisyen cinayetinde isyan ettiren gerekçe: 1 şişe viskiMüzisyen cinayetinde isyan ettiren gerekçe: 1 şişe viski#Uğur Aykın
24 yaşında ama dev bir kalbi var.. Bir dilim mutluluk24 yaşında ama dev bir kalbi var.. Bir dilim mutluluk#Pizza
Valide Sultanın perşembe rotası: YassıadaValide Sultan'ın perşembe rotası: Yassıada#Üsküdar Belediyesi
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
Magazin konseyi yerinde inceledi.... İşte yeni AKMMagazin konseyi yerinde inceledi.... İşte yeni AKM!#AKM
En minik taraftarEn minik taraftar#Bengü
‘Kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi’‘Kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi?’#Uğur Yücel
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Mutluluğu giyinip kuşandık

#Dopamin#Giyim#Mutluluk
Mutluluğu giyinip kuşandık

Mutluluk hormonlarından biri olan dopamin; ödül, motivasyon ve zevkle bağlantılı sinyalleri beyne gönderen bir kimyasal. Bu hormonu giydiklerimizle salgılamak mümkün mü? Moda dünyasının ortaya attığı yeni trende bakılırsa bu sorunun cevabı: “Evet”.

Haberin Devamı

Pandemi dönemini birçoğumuz eşofmanlar ve rahatlığı önplanda olan sıkıcı kıyafetler içinde geçirdik. Ardından sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla ve yeniden özgür olmanın verdiği hisle olsa gerek, eşofmanlardan kurtulup capcanlı renklere, iddialı desenlere yöneldik. Moda dünyası bu yeni giyinme haline ‘dopamine dressing’ adını verdi. Yani Türkçeleştirirsek, mutluluk veren giyinme hali’ olarak adlandırabiliriz.

Dünyanın en gözde lüks e-ticaret sitelerinden biri olan Net-A-Porter’dan Lily Page, Vogue Business’a verdiği röportajda ‘dopamine dressing’in nasıl ortaya çıktığından ve bir moda trendi haline geldiğinden bahsetmiş. Parlak renklerin ve pozitif desenlerin beyne mutluluk sinyalleri gönderdiğini söyleyen Page, tasarımcılar ve markaların da trendleri bu hisse göre şekillendirdiğini söylüyor. Özellikle yaz döneminde mutluluk veren parçalara yönelik satışların arttığını ve tahminlerine göre önümüzdeki sezonlarda da renkli parçaların revaçta olmaya devam edeceğini ekliyor.

Canlı renkteki kıyafetlere ilgi, kadın giyiminde daha fazla olsa da, erkekler de artık tercihlerini mutluluk veren parçalardan yana kullanmaya başladı.

Haberin Devamı

‘Dopamine dressing’in minimal tarzıyla tanınan İskandinav kadınlarının görünümlerinde karşımıza çıkmasıysa bu giyinme şeklinin, en sade kadınları bile etkilediğini kanıtlıyor. Kopenhag Moda Haftası’nda sokak stilleriyle fotoğraflanan İskandinav kadınları, renkli ve optimist görünümleriyle oldukça pozitif bir enerji yayıyorlardı. Turuncu, pembe, mor, sarı, mavi ve yeşilin en parlak tonlarını tek bir parçada değil, tüm görünümlerine karıştırarak kullanmayı tercih etmişlerdi.

Elbette bu kadar canlı rengi bir arada kullanmak sizin için fazla iddialı olabilir; ancak mutluluk hormonlarınızı harekete geçirmek için, tek bir parçada ya da aksesuarlarda canlı renklere ya da eğlenceli desenlere yer verebilirsiniz.

Pozitif tonlara olan ilgi elbette yalnızca Kopenhag’la sınırlı kalmadı. Paris, Milano, Londra ve New York moda haftalarında da sokaklarda  parlak renkteki kıyafetler göze çarptı. Özellikle dış giyim parçalarında ve pantolonlarda canlı tonlar ve dikkat çekici desenler tercih edildi.

Siz de bir düşünün, giydiğiniz kıyafetler modunuzu ve enerjinizi etkiliyor mu? Ya da dışarı çıkma kısıtlamalarının bitişiyle eliniz daha renkli ya da eğlenceli parçalara gitmeye başladı mı? Eğer şu ana kadar fark etmediyseniz, siz de ‘dopamine dressing’ trendini kendinizde deneyerek ruh halinizdeki değişimi gözlemleyebilirsiniz.

Haberin Devamı

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Mutluluğu giyinip kuşandık

Bu ceket, çiçek desenleri ve rengiyle pozitif enerji yayıyor. H&M, 219 lira

Mutluluğu giyinip kuşandık

Fıstık yeşili bir eşofman altı mı? Modumuzu yükseltecekse neden olmasın! Knitss, 1599 lira

Mutluluğu giyinip kuşandık

Küpenin ponpon detaylarına ve rengine vurulduk. Koton, 39.99 lira

Mutluluğu giyinip kuşandık

Canlı renkteki blazer ceketler çok moda! Oxxo, 349.95 lira

Mutluluğu giyinip kuşandık

Erkek stillerinde de eğlenceli desenler göze çarpıyor. Trendyolmilla, 119.99 lira

Haberin Devamı

Mutluluğu giyinip kuşandık

Siyah pantolonlarla çok yakışacak. Zara, 259.95 lira

Mutluluğu giyinip kuşandık

Turuncu rengiyle dikkat çeken bu çanta üniseks olarak kullanılabiliyor. Muni Bum Bag, 320 lira

Mutluluğu giyinip kuşandık

Sade parçalarda canlı tonları tercih ederek stilinizi renklendirebilirsiniz. Mavi, 169.99 lira

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dopamin#Giyim#Mutluluk

BAKMADAN GEÇME!

Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor

Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor!

#Meteoroloji
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı

'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı!

#Zehirli Mantar
Yıl 2008... Abimin arşivinden

Yıl 2008... Abimin arşivinden!

#Ünlüler