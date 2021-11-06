Mutluluğu giyinip kuşandık

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Pandemi dönemini birçoğumuz eşofmanlar ve rahatlığı önplanda olan sıkıcı kıyafetler içinde geçirdik. Ardından sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla ve yeniden özgür olmanın verdiği hisle olsa gerek, eşofmanlardan kurtulup capcanlı renklere, iddialı desenlere yöneldik. Moda dünyası bu yeni giyinme haline ‘dopamine dressing’ adını verdi. Yani Türkçeleştirirsek, ‘mutluluk veren giyinme hali’ olarak adlandırabiliriz.

Dünyanın en gözde lüks e-ticaret sitelerinden biri olan Net-A-Porter’dan Lily Page, Vogue Business’a verdiği röportajda ‘dopamine dressing’in nasıl ortaya çıktığından ve bir moda trendi haline geldiğinden bahsetmiş. Parlak renklerin ve pozitif desenlerin beyne mutluluk sinyalleri gönderdiğini söyleyen Page, tasarımcılar ve markaların da trendleri bu hisse göre şekillendirdiğini söylüyor. Özellikle yaz döneminde mutluluk veren parçalara yönelik satışların arttığını ve tahminlerine göre önümüzdeki sezonlarda da renkli parçaların revaçta olmaya devam edeceğini ekliyor.

Canlı renkteki kıyafetlere ilgi, kadın giyiminde daha fazla olsa da, erkekler de artık tercihlerini mutluluk veren parçalardan yana kullanmaya başladı.

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‘Dopamine dressing’in minimal tarzıyla tanınan İskandinav kadınlarının görünümlerinde karşımıza çıkmasıysa bu giyinme şeklinin, en sade kadınları bile etkilediğini kanıtlıyor. Kopenhag Moda Haftası’nda sokak stilleriyle fotoğraflanan İskandinav kadınları, renkli ve optimist görünümleriyle oldukça pozitif bir enerji yayıyorlardı. Turuncu, pembe, mor, sarı, mavi ve yeşilin en parlak tonlarını tek bir parçada değil, tüm görünümlerine karıştırarak kullanmayı tercih etmişlerdi.

Elbette bu kadar canlı rengi bir arada kullanmak sizin için fazla iddialı olabilir; ancak mutluluk hormonlarınızı harekete geçirmek için, tek bir parçada ya da aksesuarlarda canlı renklere ya da eğlenceli desenlere yer verebilirsiniz.

Pozitif tonlara olan ilgi elbette yalnızca Kopenhag’la sınırlı kalmadı. Paris, Milano, Londra ve New York moda haftalarında da sokaklarda parlak renkteki kıyafetler göze çarptı. Özellikle dış giyim parçalarında ve pantolonlarda canlı tonlar ve dikkat çekici desenler tercih edildi.

Siz de bir düşünün, giydiğiniz kıyafetler modunuzu ve enerjinizi etkiliyor mu? Ya da dışarı çıkma kısıtlamalarının bitişiyle eliniz daha renkli ya da eğlenceli parçalara gitmeye başladı mı? Eğer şu ana kadar fark etmediyseniz, siz de ‘dopamine dressing’ trendini kendinizde deneyerek ruh halinizdeki değişimi gözlemleyebilirsiniz.

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HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Bu ceket, çiçek desenleri ve rengiyle pozitif enerji yayıyor. H&M, 219 lira





Fıstık yeşili bir eşofman altı mı? Modumuzu yükseltecekse neden olmasın! Knitss, 1599 lira





Küpenin ponpon detaylarına ve rengine vurulduk. Koton, 39.99 lira





Canlı renkteki blazer ceketler çok moda! Oxxo, 349.95 lira





Erkek stillerinde de eğlenceli desenler göze çarpıyor. Trendyolmilla, 119.99 lira

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Siyah pantolonlarla çok yakışacak. Zara, 259.95 lira





Turuncu rengiyle dikkat çeken bu çanta üniseks olarak kullanılabiliyor. Muni Bum Bag, 320 lira





Sade parçalarda canlı tonları tercih ederek stilinizi renklendirebilirsiniz. Mavi, 169.99 lira