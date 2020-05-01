Mutfağınızı mini bir kahveciye dönüştürün

Uyanır uyanmaz, lezzetli bir öğünün ardından ya da uzun sohbetlerin eşlikçisi olarak... Kahve günlük hayatımızın her anında bizimle. Evde geçirdiğimiz bugünlerde kahve yapımı konusunda da yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Herkes kendi tarifini ve sunumunu hazırlıyor, sevdikleriyle paylaşıyor. Ancak yine de öğreneceklerimiz var. Evde hangi demleme yöntemini kullanıyorsanız kullanın kahve yapımındaki dört temel unsura dikkat etmeniz önemli. Daha sonra baristaların tariflerini denemeye başlayabilirsiniz...

Oran: Doğru kahve ve su oranı ideal bir kahve için çok önemli.

Öğütme: Hangi demleme yöntemini kullanacaksanız, çekirdeği ona göre öğütmelisiniz.

Su: Bir fincan kahvenin yaklaşık yüzde 98’i su! Bu nedenle ya damacana ya şişelenmiş ya da dinlendirilmiş su kullanmalısınız.

Tazelik: Eğer mükemmel bir fincan kahve deneyimi yaşamak istiyorsanız kahvenizi oksijen, ısı, ışık ve nemden uzak tutmanız gerekiyor.

BALLI VE ÇOK ‘TATLI’

Miellatte (Gürkan Kumak)

MALZEMELER

45 ml kahve

Bir yemek kaşığı süzme bal

200 ml sıcak süt

1 çay kaşığı toz tarçın (pekmez de eklenebilir)

HAZIRLANIŞI

Bardağınızın en altına bir kaşık süzme bal koyarak başlıyoruz. Balın üzerine kahveyi ekliyoruz, espresso makineniz varsa iki shot espresso kullanabilirsiniz. Yoksa filtre kahveyle de deneyebilirsiniz. Bal ve kahvenin üzerine 200 ml sıcak süt ekleyin. Süt sıcaklığı 60-70 derece olmalı. Son olarak bir çay kaşığı toz tarçın ilave edin.

SERİNLETEN LEZZET

Einspanner (Metin Benbasat)

MALZEMELER

20 gr espresso

180 ml su

100 gr krema

10 gr şeker

1 çay kaşığı kakao

Buz

Bu tarifin ismi ilhamını Viyana’nın 19’uncu yüzyıldaki at arabalarından alıyor: Einspanner. 20 gr espressoyu ‘moka pot’un orta haznesine koyun ve alt hazneye 100 ml su ekleyin. Kahveniz hazır olurken ayrı bir kapta 100 gr krema ve 10 gr şekeri çırpın. Bardağınıza kahvenizi koyun, 80 ml su ve buz ekleyip karıştırın. Ardından yavaş yavaş kremayı döküp üzerine kakao serpin.

AROMA SEVENLERE

Tarçınlı kahve (Serhat Türker)

MALZEMELER

2 tatlı kaşığı kahve

3 tane tarçın çubuğu

Su

HAZIRLANIŞI

French press için ideal su sıcaklığı 92-95 derece arasıdır. Suyu kaynattıktan sonra 10-20 saniye beklenirse bu sıcaklığa ulaşılır. İki kişilik servis için iki fincan su, iki tepeleme tatlı kaşığı kahveyle tercihe göre iki veya üç tarçın çubuğu french press’e koyulur. Toz tarçın da kullanılabilir fakat filtreden geçebileceği için kahvenin tadı acılaşır. 4 ya da 5 dakikalık demlenme süresinden sonra kahvenizi servis edebilirsiniz.

MEŞHUR ‘TİKTOK’ KAHVESİ

Dalgona (Berk Urul)

MALZEMELER

2 çorba kaşığı hazır (instant) kahve

2 çorba kaşığı esmer tozşeker (beyaz şeker de olur)

2 çorba kaşığı sıcak su

3/4 su bardağı süt

5-6 küp buz

HAZIRLANIŞI

Bir kâseye kahve, şeker ve suyu alıp mikser yardımıyla (yoksa minik bir çırpma teliyle) karışımımız macun kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Çırpma işlemi bittiğinde su bardağına buzlarımızı alıp sütümüzü ekliyoruz. Sütün üstüne bir kaşık yardımıyla kahvemizi düz bir zemin elde edecek şekilde koyuyoruz. Kahvemiz hazır!