Muradına erdi

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Suzan Kardeş’in nasıl bir şarkıcı olduğunu anlatmak kolay değil. Şarkıyı sadece söylemez, hisseder, karşısındakine de hissettirir. Yıllardır hayali sıfır kilometre bir Sezen Aksu şarkısı söylemekmiş. Geçenlerde de muradına ermiş. Sezen Aksu ona sözünü yazıp bestelediği ‘Bi’ Git’i armağan etmiş. Tam onluk bir şarkı. ‘Bi’ Git’in düzenlemesini Okay Barış, miks’ini Murat Bulut ve mastering’ini Çağlar Türkmen yapmış.

‘Bi’ Git’ (Tekli)

Suzan Kardeş

Razaki Müzik

Hem düzenledi hem söyledi

‘Bi’ Var

Bi’ Yok’ (Tekli)

Ozan Bayraşa

Warner Music Türkiye

Türkiye’nin başarılı prodüktörleri arasında yer alan bir isim Ozan Bayraşa. Simge’nin ‘Yankı’ şarkısının düzenlemesi ona ait örneğin. Bu kez oturmuş ‘Bi’ Var Bi’ Yok’ isimli bir şarkı yapmış. Yetmemiş şarkıyı kendi yorumlamış. Çoğu prodüktör spot ışıklarını sevmez, arka planda kalmayı tercih eder. Ama itiraf edelim şarkıya sınıf atlatan Bayraşa’nın vokali değil, yine düzenlemesi olmuş.

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Teknoloji destekli rap

‘Muamma’ (Albüm)

Aga B

DEB Music

Rap müzikte Ankara ekolünün başarılı temsilcilerinden biri Aga B. Yeni albümü ‘Muamma’da güçlü tarzını koruyarak sekiz şarkı yapmış. Yurtdışında yaşayan rap’çi Janset’le düeti ‘Bi Problem Yok’ öne çıkan parçalardan. Prodüksiyonu Pangea Beatz’a ait olan ‘Muamma’daki şarkılar animasyon klipleriylede dikkat çekiyor. Aga B ayrıca her şarkı için 3D animasyon GIF’ler de hazırlamış.

Kendi gücüyle ayağa kalkıyor

‘Kabuk’ (Albüm)

Su Soley

Soley Tunes





Alternatif müziğin sevilen ismi Su Soley, konsept bir albümle çıkageldi. ‘Kabuk’ta geçmiş yaralarının acısını dindirip kendi gücüyle ayağa kalkan bir kadın var: Soley, “Gizlemek, üzerine yara bandı takmaktansa izlerim ve kabuklarımla varım bu albümde’’ diyor. Soley, Ajda Pekkan’ın ‘Gerçek ve Düş’ şarkısını da iki farklı şekilde yorumlamış. Evrencan Gündüz ise ‘Nerde’ şarkısına gitarıyla, ‘Pardon’ ve ‘Kabuk’ şarkılarındaysa back vocal yaparak albüme katkıda bulunmuş.