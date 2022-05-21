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Muradına erdi

#Suzan Kardeş#Ozan Bayraşa#Aga B
Muradına erdi

Suzan Kardeş yıllardır hayalini kurduğu şarkıyı aldı. Prodüktör Ozan Bayraşa mikrofonun başına geçti. Aga B sekiz parçalık albümle çıkageldi. Haftanın yenileri...

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Suzan Kardeş’in nasıl bir şarkıcı olduğunu anlatmak kolay değil. Şarkıyı sadece söylemez, hisseder, karşısındakine de hissettirir. Yıllardır hayali sıfır kilometre bir Sezen Aksu şarkısı söylemekmiş. Geçenlerde de muradına ermiş. Sezen Aksu ona sözünü yazıp bestelediği ‘Bi’ Git’i armağan etmiş. Tam onluk bir şarkı. ‘Bi’ Git’in düzenlemesini Okay Barış, miks’ini Murat Bulut ve mastering’ini Çağlar Türkmen yapmış.

‘Bi’ Git’ (Tekli)
Suzan Kardeş
Razaki Müzik

Hem düzenledi hem söyledi

‘Bi’ Var
Bi’ Yok’ (Tekli)
Ozan Bayraşa
Warner Music Türkiye

Muradına erdi

Türkiye’nin başarılı prodüktörleri arasında yer alan bir isim Ozan Bayraşa. Simge’nin ‘Yankı’ şarkısının düzenlemesi ona ait örneğin. Bu kez oturmuş ‘Bi’ Var Bi’ Yok’ isimli bir şarkı yapmış. Yetmemiş şarkıyı kendi yorumlamış. Çoğu prodüktör spot ışıklarını sevmez, arka planda kalmayı tercih eder. Ama itiraf edelim şarkıya sınıf atlatan Bayraşa’nın vokali değil, yine düzenlemesi olmuş.

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Teknoloji destekli rap

‘Muamma’ (Albüm)
Aga B
DEB Music

Muradına erdi

Rap müzikte Ankara ekolünün başarılı temsilcilerinden biri Aga B. Yeni albümü ‘Muamma’da güçlü tarzını koruyarak sekiz şarkı yapmış. Yurtdışında yaşayan rap’çi Janset’le düeti ‘Bi Problem Yok’ öne çıkan parçalardan. Prodüksiyonu Pangea Beatz’a ait olan ‘Muamma’daki şarkılar animasyon klipleriylede dikkat çekiyor. Aga B ayrıca her şarkı için 3D animasyon GIF’ler de hazırlamış.

Kendi gücüyle ayağa kalkıyor

‘Kabuk’ (Albüm)
Su Soley
Soley Tunes

Muradına erdi

Alternatif müziğin sevilen ismi Su Soley, konsept bir albümle çıkageldi. ‘Kabuk’ta geçmiş yaralarının acısını dindirip kendi gücüyle ayağa kalkan bir kadın var: Soley, “Gizlemek, üzerine yara bandı takmaktansa izlerim ve kabuklarımla varım bu albümde’’ diyor. Soley, Ajda Pekkan’ın ‘Gerçek ve Düş’ şarkısını da iki farklı şekilde yorumlamış. Evrencan Gündüz ise ‘Nerde’ şarkısına gitarıyla, ‘Pardon’ ve ‘Kabuk’ şarkılarındaysa back vocal yaparak albüme katkıda bulunmuş.

 

 

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#Suzan Kardeş#Ozan Bayraşa#Aga B

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