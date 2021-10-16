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‘Mor Çatı Anlatıyor’ serisi kadınlara sesleniyor

#Mor Çatı#Kadına Yönelik Şiddet#Cinsiyet Eşitliği
‘Mor Çatı Anlatıyor’ serisi kadınlara sesleniyor

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konuları hakkında yaptığı çalışmalara bir yenisini ekledi. Mor Çatı’da gönüllü çalışma deneyimine sahip kadınlar hazırladıkları bu yeni podcast serisinde, kadına yönelik şiddete karşı mücadele yöntemlerini anlatıyor.

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Kadına yönelik şiddet bugün geçmişe kıyasla çok daha görünür bir durum olsa da kadınlar yaşadığı şiddetin adını hemen koymakta güçlük çekebildiği için utanç ve suçluluk gibi duygular hissedip ilişkiden kolayca çıkamayabiliyor. Kadına şiddet ve toplumsal cinsiyet rolleri hakkında çokça çalışmaları olan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı bu defa 8 bölümlük bir podcast serisiyle kadınlara ulaşmayı hedefliyor. ‘Mor Çatı Anlatıyor’ podcast serisinin ‘Yaşadığım şiddet mi?’ isimli ilk bölümü geçen hafta yayımlandı. Podcast serisinde Mor Çatı deneyiminden hareketle erkek şiddetinin kadınlar üstündeki etkisi, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenler ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadeleleri Mor Çatı gönüllüleri tarafından tartışılıyor. İki haftada bir cuma günleri yayımlanacak ve toplam 8 bölümden oluşan serinin ikincisi ‘Direnç ve iyileşme’ geçen cuma Spotify ve Apple Podcasts’te yayına girdi.

Diğer bölüm konu başlıkları, ‘İlişkimizin güvenli olduğunu nasıl anlarız?’, ‘Şiddet ilişkisinde yaşadığımız duygular’, ‘Şiddetin olduğu bir evde ebeveyn ve çocuk olmak’, ‘Genç kadınların yaşadığı aileden gelen şiddet’, ‘Haklarımızı bilmek bizi nasıl güçlendiriyor?’ ve ‘Dayanışma ve sığınak çalışması ne işe yarar?’ şeklinde...

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‘Mor Çatı Anlatıyor’un her bir bölümünü Mor Çatı’da sosyal çalışma yapmış gönüllüler hazırlayıp sunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mor Çatı#Kadına Yönelik Şiddet#Cinsiyet Eşitliği

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