Modern zamanın yeni trendi: Beslenme terapisi

Bu sıralar çoğumuz, sağlığımıza eskisinden çok dikkat eder olduk. Bağışıklığımızı güçlendirmek, daha sağlıklı olmak için çeşitli yollara başvuruyoruz. Bu konuda bize yol gösteren beslenme terapistleri olduğunu biliyor muydunuz?

Bunlardan biri Aslı Tür. Koç Üniversitesi sosyoloji mezunu Tür, 15 sene önce yakalandığı bir hastalık sonucunda beslenme konusunu araştırmaya başlamış. Doğru beslenmenin ve sağlıklı bir bedenin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini görünce, bu konuda profesyonel eğitim almaya karar vermiş. ABD’deki Nutritional Therapy Association’da (Beslenme Terapisi Birliği) anatomi, temel beden fonksiyonları, mikrobesin-toksin ilişkisi, uyku, hareket, epigenetik süreçler, kişisel özerklik yaklaşımı gibi pek çok alanı içeren bir ‘beslenme terapisi’ eğitimi almış.

Bu konuya bütünsel yaklaşmamız gerektiğini söyleyen Aslı Tür “Sadece ne yediğimiz değil, o yiyeceğin sindirimi sırasındaki sinir sistemimizin durumu, soframızdaki insanlara karşı duyduğumuz hisler, hepsi o gıdadan alacağımız bütünsel etkiyi belirliyor” diyor.

Beslenme terapisti ne anlama geliyor?

Beslenme terapistleri, dengeden çıkmış temel beden sistemlerini düzenleme amacıyla, kişiyi bedeni içinde sıhhatte ve uyumda olmaya yönelten rehberler olarak çalışırlar. Bu temel beden sistemleri öncelikli olarak sindirim, kan şekeri regülasyonu, hidrasyon ve yağ asitleri dengesidir. Bu çalışmayla kişi yediği şeyleri fark etmeye ve bunların bedeni üzerindeki etkilerini dinlemeye başlıyor.

Mahrumiyet hissetmemeli

Nasıl seanslar uyguluyorsunuz?

Öncelikle kişilerin semptomları ve sıkıntıları üzerinden, dengeden çıkmış sistemlerini tanımlıyoruz. Beslenme ağırlıklı ama uykudan harekete, kullanılan şampuandan zorlayıcı ilişkilere kadar her şeyin elekten geçtiği ve kişinin özeline uyumlandığı bir süreç içeriyor seanslar. En önemsediğim şey kişinin gıda mahrumiyeti hissetmeden, kendi hızında ilerleyebilmesi. Terapi süreci ortalama üç ay sürüyor. Önce 300 soruluk bir anket dolduruyorsunuz. Bu, sıkıntı ve şikâyetlerinizi ölçen ve bana verileri analiz edebilme şansı veren bir hazırlık. İlk görüşmeye gelmeden önce ben analizleri yapmış, potansiyel sıkıntı noktalarını belirlemiş oluyorum. Bir araya geldiğimizde tam hikâyeyi anlamaya, analizlerle birleştirip anlamlandırmaya yönelik 90 dakikalık ilk görüşmemizi yapıyoruz.

Sonra?

Sonraki hafta veri toplama bir süre daha devam ediyor. Bir yeme/içme/duygu durumu güncesi tutmanızı istiyorum. Bu, bana belli gıda gruplarının yaratabileceği potansiyel sıkıntılarınızı gösterirken, size de güzel bir farkındalık egzersizi oluyor. Bundan sonrası haftalık ufak uyumlamalar ve destek görüşmeleri şeklinde devam ediyor. Kişiye özel adım adım ilerleyecek bir terapi planı hazırlıyorum ancak diyet listeleri ile çalışmıyorum.

Nasıl şikâyetlerle size başvuruluyor?

Genelde sindirim problemleri, otoimmün rahatsızlıklar, kalitesiz uyku, şeker, kronik yorgunluk ve hormonal sıkıntılar... Modern zamanın etkisiyle bedenler kronik enflamasyondan ve toksin yükünden payını almış durumda. Çalışmalarımızla kişinin temel beden sistemlerinin dengeye oturmasını, gıdalarını farkındalıkla seçmesini amaçlıyoruz.

Pandemi sürecinde ilgi arttı mı?

Evet. Sağlıklıysak, dışarıdan gelecek tehditlere karşı doğal bir savunma mekanizmasına sahibiz. Bunu güçlü tutmaksa, doğamıza uygun beslenmeyle alakalı. Ne kadar hareket ettiğimiz, maruz kaldığımız toksinler, kaliteli uyku, doğada vakit geçirmek, bunların hepsi de sağlığımızın parçaları...