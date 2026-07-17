Modern keşifler

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Cherry Baby

Rainbow Rowell

Çeviren: Fazilet Mıstıkoğlu

Doğan Kitap

Roman

The New York Times’ın çoksatanlar listesinde sıkça gördüğümüz yazar Rainbow Rowell’ın bu kitabı evliliği sallantıda olan Cherry’nin geçmişinden gelen bir tanıdıkla değişen hayatını konu alıyor.

Seni Görmem İmkânsız

Ayşe Burçak

İletişim Yayınları

Roman

Yıllara yayılan bir aşkı konu alan kitabın kahramanları 1990’larda doğmuş Ayşe ve Kerem... Gençlik hataları, hayal kırıklıkları ve kaçırılan fırsatlar etrafında gelişen hikâye modern zamanın ruhunu yakalıyor.

Ahmet Telli

Füsun Demiray

Everest Yayınları

Biyografi

‘Şiirin, Hafızanın ve Direnişin İzinde Bir Yaşam’ altbaşlığını taşıyan kitap geçen hafta aramızdan ayrılan ünlü şair Ahmet Telli’nin yaşamını konu ediyor.

Bir Fili Vurmak

George Orwell

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Çeviren: Celâl Üster

Can Yayınları

Deneme

George Orwell kitaptaki savaş, demokrasi ve faşizm üzerine yazdığı 30 makalesini yalın bir üslup ve mizahi dokunuşlarla örmüş. ‘Faşizm nedir’ sorusuna verdiği yanıtı bugün de gülümseyerek okumak mümkün.

Anna, Kız Kardeşim

Marguerite Yourcenar

Çeviren: Filiz Tülek

Everest Yayınları

Roman

Fransız Akademisi’nin ilk kadın üyesi Marguerite Yourcenar’ın 22 yaşındayken yazdığı roman 16’ncı yüzyılın sonunda, hummanın ele geçirdiği, engizisyonun gölgesindeki Napoli’de geçiyor.