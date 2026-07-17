Modern keşifler

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Cherry Baby
Rainbow Rowell
Çeviren: Fazilet Mıstıkoğlu
Doğan Kitap
Roman
The New York Times’ın çoksatanlar listesinde sıkça gördüğümüz yazar Rainbow Rowell’ın bu kitabı evliliği sallantıda olan Cherry’nin geçmişinden gelen bir tanıdıkla değişen hayatını konu alıyor.
Seni Görmem İmkânsız
Ayşe Burçak
İletişim Yayınları
Roman
Yıllara yayılan bir aşkı konu alan kitabın kahramanları 1990’larda doğmuş Ayşe ve Kerem... Gençlik hataları, hayal kırıklıkları ve kaçırılan fırsatlar etrafında gelişen hikâye modern zamanın ruhunu yakalıyor.
Ahmet Telli
Füsun Demiray
Everest Yayınları
Biyografi
‘Şiirin, Hafızanın ve Direnişin İzinde Bir Yaşam’ altbaşlığını taşıyan kitap geçen hafta aramızdan ayrılan ünlü şair Ahmet Telli’nin yaşamını konu ediyor.
Bir Fili Vurmak
George Orwell
Çeviren: Celâl Üster
Can Yayınları
Deneme
George Orwell kitaptaki savaş, demokrasi ve faşizm üzerine yazdığı 30 makalesini yalın bir üslup ve mizahi dokunuşlarla örmüş. ‘Faşizm nedir’ sorusuna verdiği yanıtı bugün de gülümseyerek okumak mümkün.
Anna, Kız Kardeşim
Marguerite Yourcenar
Çeviren: Filiz Tülek
Everest Yayınları
Roman
Fransız Akademisi’nin ilk kadın üyesi Marguerite Yourcenar’ın 22 yaşındayken yazdığı roman 16’ncı yüzyılın sonunda, hummanın ele geçirdiği, engizisyonun gölgesindeki Napoli’de geçiyor.