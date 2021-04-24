Modanın ‘şah’ı olmak için...

Instagram kızlarının radarına çoktan giren satranç/dama deseni kare ve ekoseden farklı. İki ayrı renk tonundan oluşan bu desende kareler iç içe değil. Tıpkı satranç tahtasında olduğu gibi simetrik bir şekilde, her karenin arasında bir boşluk bırakılarak tasarlanıyor. Karelerin genişliği ve büyüklüğüyse tamamen tasarımcının tercihine göre şekilleniyor.

Vans’ın klasik ayakkabılarını saymazsak pek sık karşılaşmadığımız bu trend; Sonbahar / Kış 2020 podyumlarında, Erdem, Eckhaus Latta, Emporio Armani ve Preen By Thornton Bregazzi gibi markaların koleksiyonlarında kendine yer bulmuştu. İlkbahar / Yaz 2021 sezonunda Louis Vuitton’ın erkek koleksiyonunda, Maryling’inse kadın koleksiyonunda karşımıza çıktı.

Chanel’in ‘Pre-Fall’ koleksiyonundaki yoğun kullanımına bakılırsa Sonbahar / Kış 2021 sezonunda da etkisini sürdüreceğini söylemek mümkün.

Geçen sonbaharın en çok ses getiren filmlerinden, satrancı odak noktasına alan ‘Queen’s Gambit’in bu trend üzerindeki etkisinden de bahsetmeden olmaz. Anna Taylor-Joy’un hayat verdiği, dizinin ana karakteri Beth Harmon’un her bir giysisi satranç kültüründen ilham almıştı. 60’lı yılların modasını satranç kültürüyle harmanlayan bu kıyafetlerin, Fransız tasarımcı Gabriele Binder tarafından tasarlandığını da ekleyelim.

HER TARZA UYGUN





Zara, 499.95 lira. Blazer ceket gibi daha şık parçalarda da kullanabilirsiniz.

Vans, 639 lira. Markanın klasik ayakkabısına yeşil renk çok yakışmış.

Bag Mori, 99.99 lira. Sırt çantası arıyorsanız bu modele şans verebilirsiniz.

Koton, 49.99 lira. Limon sarısı ya da açık yeşil bir bluzla eşleştirebilirsiniz.

Beymen Club, Hırka 599 lira. Bu hırka-şort takım hem rengi hem deseniyle trendleri yakalamış.

Stradivarius, 149 lira. Tişört ve sneakers’la birlikte kullanın.

DeFacto, 12.99 lira. Bu desene maskelerinizde yer verebilirsiniz.

Dilvin, 159.95 lira. Denimdeki kullanımı çok çarpıcı.

H&M, 149 lira. Kısa botlar ve deri ceketlerle uyumlu olacak bir elbise.

BUNLARA DİKKAT!

- Bir giysinizde bu deseni kullanıyorsanız, kombininizin kalanını sade tutun.

- Siyah-beyaz dama desenli bir parçaya fuşya ve sarı gibi canlı renkler çok yakışır.

- Genelde sportif bir havaya sahip olduğu için gösterişli takılarla şıklık katabilirsiniz.

KISA... KISA...

HEM RAHAT HEM FEMİNEN AYAKKABI VE TERLİKLER





Elbise kiralama ve satış platformu Davet Çok Elbisem Yok (DCEY), Divarese’yle bir araya gelerek bir kapsül ayakkabı koleksiyonu hazırladı. Sezonun trendi olan küt ve sivri burunlu modeller, yaratıcı topuk tasarımlarıyla, canlı renklerle ve zincir detaylarıyla buluşturulmuş. DCEY kurucu ortağı Seda Aksoy, Divarese mağazalarında satılan koleksiyon için “Sofistike tercihleri olan, anın değerini bilen kadınlar için; şehir yaşamının ihtiyaçlarına cevap veren, rahat ve feminen parçalara yer verdik” diyor.

Koleksiyondan benim favorim kısa topuklu, üç bantlı olan model.

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