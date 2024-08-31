Modada eylül rüzgârları esmeye başladı

Haberin Devamı

Havalar hâlâ sıcak ama eylül ayı mevsimlerden sonbaharın geldiğini hatırlatıyor. Dolaplarımızda bir değişikliğe hazır olmamız gerektiğini fısıldıyor sanki. Mağazalar kendini soğuk havalara hazırlamaya başladı bile. Sezonda öne çıkan kadın modası trendlerini ve yüksek modadan sokağa taşanları listeledik, gelin göz atalım.

Leydi havasında: Bu sezon 1950’li ve 60’lı yılların zarif silüetlerini anımsatan stiller, son yıllarda görmeye alıştığımız spor ve sokak giyim estetiğiyle Y2K (2000’li yıllar modası) trendlerine keskin bir zıtlık oluşturuyor. Saten şık elbiseler, tüvit takımlar, inci düğmeli hırkalar, sahte kürkler ve diz altında kalan kalem etekler bu sezon şıklığın ön planda olacağını müjdeliyor. Prada, Miu Miu, Erdem gibi markalar bu zarafetin önünü açan markalardan bazıları.

Haberin Devamı

Vahşi leopar: Leoparın denim parçalardan elbiselere kadar birçok parçayı ele geçirdiği ilkbahar/yaz sezonunda moda dünyasının bu desene olan ilgisini zaten görmüştük. Ancak önümüzdeki sezon, leopar dış giyimde ve örgü parçalarda da karşımıza çıkacak. Global moda platformu Tag-Walk’un verilerine bakarsak, sezonda leopar desenli parçaların sayısı tam yüzde 75 oranında artacak. Dolabınıza eklemeyi ihmal etmeyin.

Hâki ve kahverengi atakta: Sezonun ana renklerini sorarsanız, cevabımız; hâki ve çikolata kahvesi olur. Özellikle Bottega Veneta ve Ferragamo gibi markalar bu renklerin atakta olacağını ve baştan aşağı aynı renklerde giyinmenin popülerleşeceğini söylüyor. Elbiselerden eteklere, dış giyim parçalarına ve aksesuarlara kadar bu iki renge de sezonda şans verin.

Sonbahar klasiği ekose: İlkbahar nasıl çiçeklerle özdeşleştiyse, sonbaharın deseni de ekosedir diyebiliriz. Ancak bu yıl çok daha dikkat çekici olacağını söylemek mümkün. Çünkü baştan aşağı silüetlerde de bu klasik desene rastlıyoruz. Örneğin Balmain’deki siyah-beyaz ekoseler oldukça dikkat çekici ve farklı. Sezonun favori parçalarından biri olan Chloé marka yeşil ve hardal sarısı ekose pelerin-mont ise dış giyimde de bu desenin öne planda olacağının işareti.

Haberin Devamı

Bordo çantalar, deri kemerler: Aksesuarlarda bordo modası devam ediyor, özellikle çantalarda çok göreceğiz bu rengi. Bir de bu sezon kemerler klasik silüetlere boyut atlatmak için geliyor adeta. Deri ya da metalik olanlar dikkat çekiyor.

Denim on denim: Denim on denim yani baştan aşağı jean trendi yeni değil ancak yeni silüetler görüyoruz. Örneğin şık denim yelekler, denim pantolonlarla bir araya geliyor. Ya da Christian Dior’da olduğu gibi kısa kollu gömlek ve etek kombinasyonlarına rastlıyoruz. Hatta denim trençkotlar da var.

HER TARZA UYGUN





Haberin Devamı

Çantalarda en popüler renk bordo. Beymen, 7.750 lira





Klasik, zarif elbiseler popüler. İpekyol, 3.599 lira





Baştan aşağı denim giyinmek moda. Mavi, 1.199 lira





Leopara her parçada rastlayacağız. Stradivarius, 1.590 lira





Hâki özellikle dış giyim parçalarında kullanılıyor. Mango, 5.699 lira

KISA KISA...

Türk tasarımcılar yeni koleksiyonlarını sergiledi





IFCO-Istanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı Kısa sürede elde ettiği başarıyla Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestijli organizasyonları arasına girdi. Alanında Avrupa’nın en büyük fuarı olan IFCO bu sezonu 121 farklı ülkeden gelen katılımcılarla yüzde 13,9 oranında ziyaretçi artışıyla tamamladı. Türk tekstil ve moda dünyası için önemli bir yere sahip olan fuarda markaların 2025-26 hazır giyim koleksiyonları görücüye çıktı. Fuardaki The Core alanındaysa Türk moda tasarımcıları koleksiyonlarını global moda profesyonellerine sunma fırsatı yakaladı. Bu sene The Core alanındaki tasarımcılar arasında Ezgi Karayel, Arzu Kaprol, Ryder Act ve Meltem Özbek de vardı.