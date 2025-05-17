Moda sahnesinde mezunlar var!

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Haziran ayı yaklaşıyor, mezuniyet zilleri de çalıyor. Bu sezonun öne çıkan trendlerinde metalik ışıltılardan dantel ve şifon zarafetine, kabarık eteklerden modern romantizme uzanan güçlü detaylar var. Yeni neslin sürdürülebilirlik konusundaki bilinçli yaklaşımıysa ikinci el ve kiralık elbise seçeneklerini gündeme taşıyor. 2025 mezuniyet gecelerinde öne çıkacak trendlere göz atalım.

Metalik ışıltılar, payet detaylar: Gümüş, altın tonları ve parıltılı detaylar adeta ‘sahne benim’ diyor. Ama bu kez daha sofistike bir yorumla: Drape detaylar, straplez ve asimetrik kesimlerle ışığı üzerinize çekiyor. Ortaokul ve lise mezuniyetleri için midi ve mini seçenekler daha uygun.

Romantik danteller: Tek renk (beyaz, krem, pudra) dantel elbiselerde doku ön planda. Romantik ve aynı zamanda sofistike... Üzerine sade bir saç, belki inci küpeler, bir de topuklu sandaletler... Abartıdan uzak bir görünüm sevenler için ideal. Genellikle etek uçlarında rastladığımız püsküllü elbiselerse iddiasını ortaya koymak isteyenler için.

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Tül ve şifon: Kat kat tül etekler, zarif fırfırlar sahnede. Biraz prenses, biraz peri kızı havası taşıyorlar; bence mezuniyet gecesine yakışan şey tam da bu. Özellikle, pembe, sarı, mavi ve yeşilin pastel tonlarında bir renk seçilebilir.

Balon ve kabarık etekler: Kocaman etekli balo elbiseleri yeniden hayatımızda. Ben bu tarz elbiseleri genellikle ortaokul ya da lise mezuniyetlerine çok yakıştırıyorum. Kısa versiyonları çok daha popüler. Özellikle şeffaf ayakkabılar ve saten dokulu minik çantalarla eşleştirilebilir.

Saten doku: Saten bu sene ne abartılı ne sade; tam kararında. Hem vücudu saran kesimler hem de akışkan duran modeller var... Dümdüz saten bir elbiseyi gösterişli takılarla güçlendirebilirsiniz.

Aksesuar zarafeti: Ayakkabılarda şeffaf ya da taşlı modeller öne çıkarkenken metalik tonlar da vazgeçilmezliğini koruyor. Seçtiğiniz metalik ayakkabıyı takılarınızla uyumlu hale getirebilirsiniz. Altın veya gümüş tonlarındaki takı ve aksesuarlar da uygun seçim... Çantalarda saten dokular, inci detaylar, minik kese formları tercih edilebilir.

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Erkekler için... Klasik smokinler, mezuniyet balosunun favorisi olmaya devam ediyor. Fark yaratmak isteyenler için sezonun sunduğu alternatifler oldukça iddialı. Amiri’de karşımıza çıkan açık renkli takımlar, canlı renkli papyonlarla tamamlandığında enerjik bir stile dönüşüyor.

Sürdürülebilirlik: Tek bir gece giyeceğiniz bir elbiseye fazla yatırım yapmamak ve sürdürülebilir modaya destek olmak için ikinci el ya da kiralama opsiyonlarına yönelebilirsiniz. Dolap, Original Seconds ve 5Fil gibi uygulamalarda ikinci el gece elbiseleri bulmak mümkün. Rentony ve Davet Çok Elbisem Yok ise kiralama seçenekleriyle dolu.

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Bir not: Eğer ‘pişti’ olma endişeniz varsa bilginiz olsun; Beymen mağazalarında aynı okuldan iki kişiye aynı elbise satılmıyor. Kiralama ve ikinci el seçeneklerinde de böyle bir kötü sürprizden kaçınmış oluyorsunuz.

HER TARZA UYGUN





Payetler gecenin ışıltısıyla bütünleşecek. Koton, 1.799 lira





Ayakkabılarda şeffaf modeller ve taşlar öne çıkıyor. Mango, 2.399 lira





Balon elbiseler tercih edilebilir. New Arrivals, 24.600 lira





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Kiralama seçeneği sürdürülebilir modaya katkı sağlar. Rentony, 4.000 lira (kiralık)





Düz saten elbiseler dikkat çekiyor. Self Portrait, 21.950 lira (Beymen)

KISA KISA

Bu şovda ‘ne anladıysak o’





Hakaan Yıldırım yeni koleksiyonunu Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenen defileyle tanıttı. Koleksiyonda alışılmışın dışına çıkan kesimler, hacim oyunları ve el işçiliği ön plandaydı. Göze çarpan yalnızca tasarımlar değildi. Solo bir dans şovuyla başlayan defile, Ahu Yağtu’nun podyumlara dönüşü ve Köken Ergun’un ‘Ben Askerim’ filminden alınan müzikle teatral bir performansa dönüştü. Yıldırım’ın yaklaşımı, moda sunumlarının anlatım gücünü yeniden tanımlarken izleyiciyi klasik defile formatının dışına taşıdı. Sezen Aksu’ya ithaf edilen koleksiyonun güçlü ismi tam olarak yerini buldu: Yani “Ne anladıysan o”.