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Hürriyet Cumartesi
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Moda markalarından destek

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Moda markalarından destek
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Mağazalarını geçici bir süreyle kapatan Türk moda markaları boş durmuyor. Sağlık Bakanlığı’na ekipman desteği verebilmek için çoktan harekete geçtiler.

Sokak modasının lüks markası Les Benjamins, COVID-19 ile mücadeleye destek sağlamak için ‘Stay Home Stay Cozy’ (Evde Kal, Konforlu Ol) isimli kapsül bir koleksiyon hazırladı. İnternet sitesi üzerinden satışa sunulan koleksiyondan elde edilecek gelirin tamamının bu mücadele için bağışlanacağı vurgulandı.

Birçok Türk markası atölyelerini ve fabrikalarını cerrahi maske üretimine adadı. Vakko, Roman, Adil Işık, Gizia Gate ve Mavi gibi perakende markaları Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek üzere maske üretiyor. Karaca Grup ise Türkiye’deki tüm devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinin yastık kılıfı ve çarşaf ihtiyacını karşılayacağını duyurdu.

Moda markalarından destek

YÜKLÜ MİKTARDA BAĞIŞ DA YAPTILAR

Beymen, Beymen Club, Divarese ve NetWork gibi birçok markayı bünyesinde bulunduran Beymen Perakende Grubu; 1 milyon lirası Milli Dayanışma Kampanyası’na, 1 milyon lirasıysa hastanelere olmak üzere 2 milyon lira bağış yaptı. Ayrıca, hastane çalışanları için temiz kıyafet paketleri hazırlayarak toplamda 5 milyon lira değerinde destek verdi.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret markalarından biri olan Trendyol da 5 milyon lira değerinde ekipman desteği sağlamanın yanında 1 milyon liralık da nakdi bağış yaptıklarını açıkladı.

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