Moda markalarından destek

Sokak modasının lüks markası Les Benjamins, COVID-19 ile mücadeleye destek sağlamak için ‘Stay Home Stay Cozy’ (Evde Kal, Konforlu Ol) isimli kapsül bir koleksiyon hazırladı. İnternet sitesi üzerinden satışa sunulan koleksiyondan elde edilecek gelirin tamamının bu mücadele için bağışlanacağı vurgulandı.

Birçok Türk markası atölyelerini ve fabrikalarını cerrahi maske üretimine adadı. Vakko, Roman, Adil Işık, Gizia Gate ve Mavi gibi perakende markaları Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek üzere maske üretiyor. Karaca Grup ise Türkiye’deki tüm devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinin yastık kılıfı ve çarşaf ihtiyacını karşılayacağını duyurdu.

YÜKLÜ MİKTARDA BAĞIŞ DA YAPTILAR

Beymen, Beymen Club, Divarese ve NetWork gibi birçok markayı bünyesinde bulunduran Beymen Perakende Grubu; 1 milyon lirası Milli Dayanışma Kampanyası’na, 1 milyon lirasıysa hastanelere olmak üzere 2 milyon lira bağış yaptı. Ayrıca, hastane çalışanları için temiz kıyafet paketleri hazırlayarak toplamda 5 milyon lira değerinde destek verdi.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret markalarından biri olan Trendyol da 5 milyon lira değerinde ekipman desteği sağlamanın yanında 1 milyon liralık da nakdi bağış yaptıklarını açıkladı.