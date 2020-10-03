Moda dünyasının klasik deseni: Ekose

Geleneksel İskoç eteklerini anımsatan modeller, kolej stilinden esinlenilmiş süveterler, 70’li yıllardan ilham alan ekose pantolonlar ve 90’lı yılları çağrıştıran oduncu gömleklerle moda dünyası ilhamını geçmişten ve farklı kültürlerden almayı sürdürüyor. Birkaç sezondur varlığını koruyan ekose blazer ceketler ise bu yıl, pantolon ya da etek takımlarıyla karşımıza çıkıyor. Devetüyü ve gri tonları ekosede öne çıkan renkler olsa da, mavi, kırmızı, bordo ve yeşil gibi renkler de göze çarpıyor. Özellikle dış giyim parçalarında dikkat çeken canlı renkteki ekoseler, tek parça ile iddialı görünmeyi sevenlerin seçimi olabilir.

Hem folklorik hem grunge

Tarihi İskoçya’ya dayanan ve ülkenin kültürüyle özdeşleşen ‘tartan’ (ekosenin kalın ve tok hali) 18. yüzyılda İskoçya ve İngiltere arasında yaşanan krizden dolayı İngiltere’de yasaklanıyor ve bu siyasi sebeple uzun yıllar moda dünyasında yer edinemiyor. 1850-1950 yılları arasıysa, kırmızı-siyah kareli desenlerin doğduğu ve tüm dünyada gündelik giyim içerisinde kabul gördüğü yıllar olarak adlandırılıyor. 1970’ler, ekose deseninin takımlardan ceketlere ve hatta içmimariye kadar hâkimiyet sürdüğü bir altın çağ diyebiliriz.

90’lı yıllara gelindiğinde ekose Nirvana, Pearl Jam gibi dünyaca ünlü alternatif rock gruplarının etkisiyle grunge kültürünün bir parçası haline geliyor. Marc Jacobs, Alexander McQueen ve Vivienne Westwood gibi tasarımcılar koleksiyonlarında bu desene, grunge kültürüne selam gönderen tasarımlarla yer veriyorlar. 2000’li yıllardan günümüze kadar uzanan yolculuktaysa, farklı sezonlarda da sık sık karşımıza hem geçmişten ilham alan hem de yenilikçi tarzlarda çıkmaya devam ediyor ekose.

Nasıl giymeli?

Eğer ekoseyi tek bir parçada kullanıp diğer parçalarınızı daha sade tutarsanız, bu klasik desenle yanlış yapma ihtimaliniz oldukça düşük. Ancak kendinize güveniyorsanız baştan aşağı ekose giyinmeyi de tercih edebilirsiniz. Bunun için takım parçalara yönelebilir ya da Givenchy ve Miu Miu’da olduğu gibi, benzer boyut ve tonlardaki ekose parçaları seçerek bütünlüklü bir görünüm yaratabilirsiniz.

Her stile uygun

Sezonun en popüler parçalarından biri, ekose gömlek formundaki ceketler... H&M, 249 lira

Oduncu gömleklerden ilham alan bu model hem rahat hem şık. LCW, 69.99 lira

Pelerinler de sezonun trendi. Ekoseli modellerse spor bir şıklık yaratıyor. Mavi, 169.90 lira

Ekose desenini çantalarda da görüyoruz. Seçtiğimiz model İpekyol’dan. İpekyol, 359 lira Kareli bir eşofman altıyla oldukça rahat ve son moda bir görünüm elde edebilirsiniz. Fila, 499 lira

Ekose deseni elbiselere de çok yakışıyor. Her renk ve modelde seçenek bulmak mümkün. Zara, 399.95 lira

Kareli blazer ceketler jean pantolonlarla çok yakışıyor. Mango, 399.90 lira

Sıcacık ekose atkılar da bu kışın olmazsa olmazları arasında. Mudo, 129.90 lira

Bu pantolonu gömlek ve topuklularla ya da düz kazaklarla, tercih edebilirsiniz. Trendyolmilla, 69.90 lira