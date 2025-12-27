‘Mizah her zaman bir insanın puanını yükseltir, çekici yapar’

Haberin Devamı

Bengi’yi sahnede birçok kez izledim. Onun gösterilerinde, kendinizi bir stand-up salonunda değil de sanki arkadaşınızın evinde havadan sudan sohbet ederken buluyorsunuz. Samimiyeti sahneden seyirciye geçiyor. Gösterisini ilk sahneye koymaya başladığı dönemde, iki yıl önce bir araya gelmiştik Bengi Apak’la. O günden bugüne çok şey değişti; kitlesi büyüdü, sahneleri çoğaldı. Bu kez Nişantaşı’ndaki Komedi Kulüp’te buluştuk. Projelerini, kendi deyişiyle “İdman yurdu gibi” olan evini, ailesini ve sahnelerini anlattı.

◊ İki sene önceki röportajda stand-up şovuna yeni başlamıştın, neler değişti hayatında?

Çok yeni başlamıştık... Bir kere sahnelerin sayısı arttı. Kendi içinde set revize oldu; uzadı, kısaldı, çalışan yerler, çalışmayan yerler... Süreç içinde şunu fark ettim; birazcık deneme işi olduğu için en iyi halini bulmaya başladı. Çok yere gittim; hayatımda hiç gitmediğim yerleri gördüm mesela.

◊ Evet, farklı şehirlerde şovunu sergiliyorsun, yurtdışında da gösterilerin var...

Ben çok konuşur haldeyim takipçilerle. Mesajların hemen hemen hepsini gören biriyim. Arada soruyorum kimler nerede, ne yapıyor, nereden bekleniyorum? Amsterdam’dan, Londra’dan ilgi çok fazla; Almanya’dan çok fazla beklenti var. Biraz da yemek üzerinden gidiyoruz; nerede ne yeriz gibi de (gülüyor).

◊ Yemek yemeyi sever misin?

Çok seviyorum. Yemek yemek için spor yapıyorum mesela (gülüyor).

◊ Şovlarında yakın bir arkadaş grubunu evinin salonunda toplamışsın da sohbet ediyormuş gibisin...

Bununla ilgili bir yorum çok hoşuma gitmişti, “Başladığın an tutuyorsun, bittiği an bırakıyorsun” demişti bir arkadaşım. Yani yakasından yakalıyorsun ama kötü bir yerden değil; gösteri ne kadar sürüyorsa

o kadar birlikte akıyoruz. Evde nasıl biriysem sahnede de aynı halde olduğum için izleyici de buna göre şekilleniyor.

◊ İki sene önceki röportajda Komedi Kulüp kurulma aşamasındaydı. Eşin Sarp (Apak), sen ve Muzaffer Yıldırım’la ortak bir yer yaratıyordunuz. Nasıl gidiyor?

Kendimizi biraz mekânın kreatif ortakları gibi konumlandırdık. İçeride ne olacağı, line-up’ın nasıl şekilleneceği, neyin buraya yakışacağı gibi süreçleri birlikte kurduk ve yolda deneyerek geliştirdik. Bir tarafın ticari, diğer tarafın sahnenin içinden gelen kreatif bir bakışı olduğu için dengeli bir ortaklık ortaya çıktı. Çok gezen ve izleyen biri olarak söylüyorum; henüz buraya benzeyen bir yer görmedim. Kapasitesi, dekoru ve markaların buraya taşıdığı vibe (enerji) ile tam bir kabare kültürü oluştu. Bodrum ve Çeşme’ye Komedi Kulüp olarak gitmemizle buranın kitlesi yazlık destinasyonlara da taşındı.

◊ Şovunun ismi ‘Büyülü Değil’; “Hiçbir an büyülü değil, hiçbirimiz özel değiliz” diyorsun. Bu ne demek?

Hiçbirimiz özel değil, hiçbir an büyülü değil; çünkü ben kendimi ortalama bir insan olarak görüyorum. Uçlarda yaşamayı, ‘alternatif’ olmayı hiç sevmem. Çocukluğumdan beri anlaşılır olmak benim için en değerli şeydi. Ne yapıyorsam anlaşılır olsun, içinde biraz mizah olsun ki samimiyet ve empati kurulsun... Uçlarda durmayı, kendini yalnızlaştırmayı bir persona haline getirenlere de uzak dururum. Esas olan farkındalık; hem kendini bilmek hem de etrafındakilerin ne hissettiğini anlamaya çalışmak. Eğer bu beni ortalama insan yapıyorsa, bundan memnunum.

‘SATACAĞIM ŞEY KOMEDİYMİŞ’

◊ Seni Twitter’da (X) tanıdık. Kendini görüntüsüz sevdirmen bana ilginç geliyor, seni tanımıadan yazdıklarını sevdi insanlar...

Hiçbir planı olmayan, tamamen kendiliğinden gelişen bir süreçti. Twitter’ın anonim döneminde yazıyordum; kim olduğum bilinmediği için insanlar beni sadece yazılarımla kabul etti ve bu bana organik bir kitle kazandırdı, o dönem yazmak bana kapı açtı. Kurumsal dünyada mutlu olamayacağımı biliyordum; hep kendi küçük dükkânım olsun isterdim. Meğer satacağım şey komediymiş. Yazdıkça yolum açıldı.

‘20 KİŞİ GEZİYORUZ’

◊ Büyük bir arkadaş grubunuz var; Melikşah Altuntaş, Can Bonomo, Engin Öztürk... Nasıl vakit geçiriyorsunuz?

Bir WhatsApp grubumuz var. Hatta görünürlüğümüzde Melikşah’ın vlog’larının etkisi büyük; yoksa biz fotoğraf çekme konusunda berbattık, sohbetten fırsat kalmıyordu. Çok farklı renklerin dostça birleştiği bir ekibiz; fair play ortamı var ama aynı zamanda birbirine takılmayı çok seven, mizahı sert ama sevgisi yüksek bir grup. 20 kişi geziyoruz neredeyse; kalabalık ama kopamayan bir yapı. Komik, saçma ve belki de hayatımdaki ‘büyülü’ olan tek şey bu ekip.

‘SARP TANIDIĞIM EN KOMİK İNSANLARDAN BİRİ’

◊ Kadınlar komik erkekleri genelde seksi bulur, erkekler de sence komik kadınları seksi buluyor mu, geliyor mu böyle yorumlar?

Bence mizah her açıdan insanı bir adım yukarı taşıyor. İlk görüşte tip üzerinden düşündüğümüz o sığ şeyler konuşmaya başlayınca anlamını yitiriyor. Komikse alır, komikse biter; bunun kadını erkeği yok. Mizah her zaman bir insanın puanını yükseltir, çekici yapar.

◊ Sarp seni komikliğiyle mi tavladı?

Eğer ‘tavlamaksa’ mesele, bizi bir araya getiren şey gerçekten mizah oldu diyebilirim. Ve bence Sarp tanıdığım en komik insanlardan biri; etkisini de ikiye, üçe katlamıştır.

◊ Güney, oğlunuz, o da komik bir çocuk mu annesi-babası gibi?

7 yaşında, 8’e doğru gidiyor. Güney bizden komik ya da bana öyle geliyor. Anne-baba böyle olunca galiba çocuğa da o yüklendi, güldürme işini çok seviyor. Bizim ev idman yurdu gibi; üç adam top oynuyoruz, gülüyoruz, güldüğümüz şeyler de ortak, zihin yaşımız da benzeri. O yüzden eğlence üzerine bir ortam var diyebilirim.