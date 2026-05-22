Mis kokulu bir gelenek

İstanbul imzası

Atelier Rebul

1895’ten bu yana klasik limon kolonyasından modern koku serilerine uzanan geniş bir seçki sunuyor. Erkek serisindeki Ice ve Aqua, Metin Uyar’ın favorilerinden. Merve Özkaynak, Sibel Berksoy ve Pelin Hasçalık, İstanbul kolonyasını öneriyor. İstanbul, 250 ml, 1.750 lira.



Ferahlık hissi

Eyüp Sabri Tuncer

Sibel Berksoy “80 derecelik kolonyaları ferahlatıcı bir yapıya sahip. Klasik sevenler için limon kolonyasını, farklı kokuları denemek isteyenler içinse alkol oranı düşük olan 5’li Citrus Serisi’ni öneriyorum” diyor. Metin Uyar ve Pelin Hasçalık’ın da listesinde. Klasik Limon, 400 ml, 180 lira.



Modern nostalji

Maison Pereja

Nilüfer Pazvantoğlu “Akdeniz esintilerini amber, çiçek ve odunsu notalarla yorumluyor. Geleneksel kolonya kültürünü modern niş parfüm anlayışıyla buluştururken rafine koku kompozisyonlarıyla dikkat çekiyor” diyor.

Damla Durak ve Sebile Ölmez’in de tavsiyesi. Aspendos, 200 ml, 900 lira.



Şişede şıklık

Vakko

Şık cam şişe tasarımlarıyla dikkat çeken Vakko kolonyaları hem günlük kullanım hem de hediyelik için uygun. Metin Uyar “Vakko kolonyalarını çok kaliteli buluyorum. Özellikle Riga Amber favorilerim arasında” diyor.

Riga Amber, 250 ml, 1.950 lira.



İngiliz zarafeti

Jo Malone London

Nilüfer Pazvantoğlu “1990’lı yıllarda Londra’da kurulan niş parfüm markası. Orange Blossom zarif ve dengeli bir çiçek uyumu sunuyor. Hafif baharatlı, odunsu ve pudramsı kokuların harmanı tende zengin bir çiçek kokusu bırakıyor” yorumunu yapıyor. Orange Blossom, 30 ml, 3.510 lira.



Zamansız

Selin

Pelin Hasçalık “Kökeni 1912 yılına uzanan Türkiye’nin en köklü ve zamansız kolonya markalarından biri olarak biliniyor. Manolya ağacının çiçeklerinden ilham alarak tasarlanan kolonya, her sıktığınızda kendinizi yenilenmiş hissetmenizi sağlıyor” tavsiyesini veriyor. Manolya Esintisi, 400 ml, 278 lira.



Kalıcı etki

Chakra

Nilüfer Pazvantoğlu: “Sakura kolonyası ferahlatıcı koku notalarıyla her kullanımda tazelik hissi veriyor. Mandalina, neroli, yasemin, amber ve sandal ağacının dengeli birleşimi tende kalıcı etki bırakırken, yüksek dereceli alkol içeriğiyle güçlü bir hijyen hissi de sağlıyor.” Sakura, 200 ml, 1.149 lira.



Doğal içerikler

Homemade Aromaterapi

Limon, mandalina ve lavanta gibi seçenekleri var. Esra Er Kursan “Doğal içerikler ve aromaterapi odaklı yaklaşımıyla öne çıkan markanın bitki özleri, uçucu yağlar ve doğal esanslarla hazırlanan kolonyalarını oldukça ferah buluyorum” diyor. Limon Kolonyası, 150 ml, 1.400 lira.



Şehrin eskilerinden...

Etem Ruhi

Kapalıçarşı’da başlayan hikâyesi, İstanbul’un köklü koku kültüründen ilham alıyor. Damla Durak “Citrus Blend’in narenciye notaları oldukça canlı, aynı zamanda eski İstanbul eczanelerini hatırlatan rafine bir havası var. Temiz, sade ve gösterişsiz” diyor. Citrus Blend, 290 ml, 1.200 lira.



Yoğun aromalar

La Fann

Sibel Berksoy: “Kalıcı kokularıyla, zengin aromatik bileşenleriyle dikkat çekiyor. 80 derecelik yapısı sayesinde hem ferahlatıcı hem de hijyen hissi veriyor. Özellikle Honeysuckle&Tonka serisi; nane ve gülün öne çıktığı üst notalarıyla ferah bir kullanım sunuyor.” Amber&Patchouli, 100 ml, 1.119 lira.