Miniklere oyun, ailelere keyif ve lezzet

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Eğitici atölyeler var

Piccola Çocuk, İstanbul

Çocuklar için güvenli oyun alanları ve eğitici etkinlikler sunarak ebeveynlerin rahatça vakit geçirmesini sağlıyor. 0-12 yaş gruplarına yönelik çeşitli atölyeler ve doğum günü organizasyonları düzenlenebiliyor. Emin Çağlı, Şeyda Yüzbaşıoğlu, Duygu Tok ve Gökçen Ay’ın önerisi.

(0212) 823 25 63

Oyun ablası eşliğinde...

Aura Restoran, İstanbul

Mekânda çocuklar için oyun ablaları var. Şeyda Yüzbaşıoğlu “Oyun alanlı bir mekân. Kahvaltı ve lezzetleri oldukça güzel. Çocuklar oyun oynarken aileler rahatça yemek yiyebilir” yorumunu yapıyor. Nilgün Cantürk ve Irmak Son’un da favori adresi. (0506) 382 28 72

Menüsü de seviliyor

House of Fellas, İstanbul

Arzu Çetinkaya “Oyun alanı ve lezzetli menüsüyle Anadolu Yakası’nda ailelerin rahat edeceği çocuk dostu bir yer. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyun alanlarıyla hem eğlendiriyor hem de öğrenmeyi teşvik ediyor. Aileler bu ortamda çocuklarıyla kaliteli vakit geçiriyor” diyor. Nilgün Cantürk’ün de tavsiyesi. (0216) 639 10 12

Müze sonrası

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Limonluk Kafe, İstanbul

Gülay Barbaros Altan “Çocuğunuz müze gezmeyi ve doğanın güzelliklerini takdir edecek yaşlardaysa bu ortamdan çok etkilenecektir. Ancak küçük yaşlar için uygun olmayabilir” diyor. Arzu Çetinkaya da Dolmabahçe Sarayı’nı ve Resim Müzesi’ni gezdikten sonra bu alanın dinlenmek için ideal bir durak olduğunu belirtiyor. (0212) 236 90 00

Fantastik deneyim

Wizard’s Coffee House, Ankara

“Harry Potter konseptinde tasarlanmış, oldukça ilgi çekici, sunulan ürünler de sıra dışı. Değişik renkli içecekler ve çeşit çeşit lezzetlerin olduğu sıcak bir ortama sahip. Her yaştan çocuğun ve gencin bayılacağı kafelerden biri” diyor Arzu Çetinkaya. Gülay Barbaros Altan’ın da listesinde.

www.instagram.com/wizardscoffeehouse

Büyüklere mola

ZNA Kids Play Cafe&Gelişim Merkezi, İstanbul

Psikologlar eşliğinde gelişim atölyeleri ve çocukların sosyal becerilerini destekleyen grup etkinlikleri düzenleniyor. Duygu Tok “Anadolu Yakası’nda keyifli bir oyun kafe. Oyun alanı yeterli, atölyeleri oldukça eğlenceli” diyor. Irmak Son’un da önerileri arasında. (0535) 268 15 37

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Renkli bir dünya

Miel FIO, Kocaeli

“Kaliteli oyun alanı, eğitici oyuncakları ve şirin sinema salonuyla çocuklar için verimli bir ortam sunuyor. Her hafta düzenlenen sanatsal ve duyusal etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de duygusal olarak rahatlamasını sağlıyor. Bu sırada anneler lezzetli yemek ve tatlıların tadını çıkarabiliyor” diyor Emin Çağlı. (0532) 643 53 46



Psikolog destekli

Aqua Pure Kids Atölye&Cafe, Bursa

Çocukların sosyal becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirecekleri psikolog destekli atölyeleriyle gelişime katkı sağlamayı hedeflerken ebeveynlere de rahatlayabilecekleri bir kafe alanı sunuyor. Nilgün Cantürk’ün önerileri arasında.

(0534) 822 99 16



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Dijital eğlence sevenlere...

Timboo Cafe, İstanbul

Eğlenceli ve renkli dekorasyonuyla dikkat çeken Timboo Cafe, çocuklar için özel alanlar ve aktiviteler, aileler için vakit geçirebilecek bir ortam sağlıyor. Çocuk menüsü ve çocuklar için video izleyecekleri tablet hizmeti ve dekorasyonuyla en çok rahat edilen kafelerden biri” diyor Gökçen Ay.

(0212) 217 08 88



Kameradan izlenebiliyor

Manje Buje, İzmir

Gizem Coşkunarda “Hem çocuklar hem aileler için rahat bir buluşma noktası. Aileler çaylarını yudumlarken ya da yemeklerini yerken, çocuklar güvenli ve eğlenceli oyun alanında zaman geçiriyor. Kameralarla çoçuklar izlenebiliyor. Oyun alanı ücretli” diyor.

(0541) 463 72 60