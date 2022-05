Mezuniyet elbisesini yaşa ve yere göre seçmeli

Haberin Devamı

Zorlu sınavlar ve uykusuz gecelerin ardından yeni bir evreye geçişimizi sembolize eden mezuniyet gecesi,

pek çoğumuzun hayatında renkli bir anı. Bu gün için seçeceğimiz kıyafetin bizi yansıtması ve içinde kendimizi rahat hissetmemiz işte bu yüzden çok önemli. Kıyafet tercihi yaparken kesin doğrular ve yanlışların olmadığını hemen söyleyelim. Altın kural her zamanki gibi şu: Kalbinizin sesini dinleyin!

Mezuniyet balosu kıyafetlerini ortaokul, lise ve üniversite dönemi için ayrı ayrı inceleyebiliriz. Çünkü yaş, mekân, tema ve nasıl bir kutlama yapılacağı elbise seçiminde önemli bir yer tutuyor. Örneğin; otel, saray ya da özel balo salonlarındaki kutlamalar için uzun tuvaletler ya da daha ışıltılı modeller idealken gece kulübünde yapılan bir kutlamada kokteyl elbiselerine yönelebilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla anlaşarak benzer tarzda giyinmek de iyi bir fikir olabilir.

Canlı renkler moda: 2022’nin yaz sezonunda neon ve canlı renkler öne çıkıyor. Mezuniyet gecesinde, siyah ya da çok koyu tonlar yerine canlı renklerin enerjisine kendinizi bırakabilirsiniz. Özellikle ortaokul ve lise dönemindeki öğrenciler pembe, yeşil, turuncu, sarı, mavi gibi cıvıl cıvıl hissettiren tonları tercih edebilir.

Kabarık ve tüllü,

önü kısa-arkası uzun

ya da kat kat etekli gibi sezonda öne çıkan elbise modelleri hem ortaokul hem de lise dönemi için çok uygun. Uçuş uçuş ve romantik şifon stiller, açık havada ve kır daveti tarzında mezuniyet balolarında tercih edilebilir.

İki parçalı modeller de sezonun popüler mezuniyet seçimleri arasında. Örneğin, klasik bir uzun elbise yerine iddialı bir pantolon-büstiyer takımla fark yaratılabilir. Daha klasik tarzları tercih edenler, ince askılı ya da tek omuzlu saten slip elbiseler seçebilirler. Üstelik bu sezon bu tarzın birçok farklı rengini bulmak mümkün. Balık, dantelli ve düşük omuzlu modeller zamansızlığıyla tüm dönemlerin favori mezuniyet seçimlerinden. Özellikle üniversite mezuniyetleri için arayışta olanlar bu modellere göz atabilirler.

Sırt dekolteli elbiseleri de unutmamak gerek... Sırttan çapraz bağlanan bir elbise gecenin yıldızı olmanızı sağlayabilir. Ayrıca gece elbiselerinde sıkça rastladığımız tüy detaylar, mezuniyet elbiselerine yakışabilir.

Aksesuarlar çok önemli: Mezuniyet gecesi için tercih edilecek ayakkabı ve aksesuarlar tıpkı elbise gibi özenle seçilmeli. En çok dikkat edilmesi gereken konuysa bütün gece dans edileceği için ayakkabının rahatlığı. Eğer uzun bir elbise tercih ediliyorsa ve ayakkabı çok görünmüyorsa modelin şıklığından ziyade rahatlığı ilk kriteriniz olsun. Örneğin platform tabanlı topuklu ayakkabıları kişisel olarak çok estetik bulmasanız bile, eğer rahat olacaksanız bu modele yönelebilirsiniz. Zamansız stiletto’lar, parlak taşlılar, sivri burunlar ve bilekten ince bantlı modeller de seçenekler arasında. Daha önce topuklu ayakkabıyla tanışmamış ortaokul öğrencileri, elbisenin tarzına göre babet ya da kısa topuklu ayakkabıları tercih edebilirler. Bu modellerin sezonda birçok alternatifinin olması büyük avantaj.

Böylece kolayca istedikleri renk ve modelleri seçebilirler.

Çanta ve aksesuarlara gelirsek...

Clutch’lar en klasik seçimlerden biri. Elbise ve ayakkabınızın rengine ve tarzına göre şık bir clutch tercih edebilirsiniz. Elde taşınan, büzgülü mini çantalar da gece elbiseleriyle çok şık bir kontrast yaratıyor, aklınızda olsun. Takı seçimlerinizi elbisenin yaka açıklığı, rengi ve tarzıyla uyumlu şekilde yapmalısınız. Bu yıl popüler olan nostaljik esintili, incili, altın tonlarda kolye ve küpeleri daha klasik elbiselerle tercih edebilirsiniz. Renkli ya da eğlenceli desenli takılar stilinize hareket katabilir.

Centilmenleri unutmadık: Erkekler için her ne kadar seçeneklerin daha kısıtlı olduğunu düşünsek de bu yıl onlar

için de renkli ve eğlenceli modeller bulmak mümkün. Klasik siyah bir smokin her zaman garantidir ama bu yıl kırmızı, mavi gibi canlı renklerde takımlar, desenli seçenekler de var. Özellikle ortaokul döneminde takım elbisenin fazla kaçacağını düşünüyorsanız denim pantolon, gömlek ve blazer ceket üçlüsüyle sportif bir şıklık yakalanabilir. Eğlenceli takım yelekleri, tarza göre gömlek ve pantolon üzerinde kullanılabilir. Böylece farklı bir stil de oluşturulabilir.

İkinci el

iyi fikir!



Bütçe dostu ve sürdürülebilir seçimler yapmak için kiralama ya da ikinci el satış platformlarına göz atılabilir. Davet Çok Elbisem Yok, Modaloop, Rentony ve Sindirella birbirinden güzel elbise seçenekleri bulabileceğiniz kiralama platformlarından bazıları. Ayrıca her elbiseden birer tane olduğu için arkadaşlarınızla pişti olma riskiniz de ortadan kalkıyor. Dolap, Gardırops gibi uygulamalar aracılığıyla beğendiğiniz bir elbiseye ikinci elde, daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

MODA DÜNYASININ ÖNERİLERİ:

Moda tasarımcısı Cihan Nacar: “Özellikle ortaokul ve lise mezuniyetlerinde yaş ve bedene göre kıyafet seçmek

en önemli kural. Mezuniyet törenleri özellikle yaz aylarına denk geldiği için renk ve form konusunda daha ‘fresh’ ve sezona uygun seçimler yapmak, şık ve trend bir görünüm sağlayabilir. Üniversite mezuniyetlerinde biraz daha özgür ve cesur davranılabilir. Fakat yine de aşırıya kaçmamak, seçilen mekâna ve konsepte uygun olmak çok önemli.”

Stil direktörü İpek Ersoy: “Alışveriş listelerinin ilk sıralarına menekşe, lila ve sarı eklenebilir. Bu renkler yazın neşesini yansıtacak. Tek omuzlu elbiselerin asimetrik formu daha feminen bir hava yaratıyor. Taşlı kemerler ve choker’lar pop kültürünün cazibesini yansıtıyor.”

