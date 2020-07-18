Meyveli, tahinli, sakızlı, hatta menekşeli... En iyi 10 dondurmacı

1) BEBEK KLASİĞİ

Mini Dondurma, İstanbul

Bebek’teki dondurmacı adı gibi ‘mini’ bir dükkânda. Yıllardır lezzetini bozmayan bir klasik... Sıcak yaz günlerinde en lezzetli şekilde serinlemeniz için Ahmet Faik Karanis öneriyor.

2) ÇİÇEK KOKULU

Bravo Patisserie, İzmir

Bostanlı’daki pastane pek meşhur. Çeşit çeşit lezzetlerin arasında en farklısı menekşeli olan… Çiğdem Seferoğlu: “Özel kokulu menekşelerden yapılan çok özel bir lezzet.”

3) YEMEDEN DÖNMEYİN

Nazmi Usta, İzmir

Foça’da, 34 yıllık bir klasik. Müdavimi de çok… Özellikle meyveli yoğurtlu dondurması popüler. Bahar Akıncı “Nazmi Usta’dan dondurma yemeden dönmeyin” diyor.

4) TAMAMEN ORGANİK

Bitez Dondurma, Muğla

Aslı Bitez’deki dondurmacının Türkiye’nin farklı noktalarında şubeleri var. Hepsinin lezzeti aynı… İşin sırrı, tamamen organik malzemelerde... Mandalinalı olan çok seviliyor.

5) VEGAN LEZZETLER

Serez Dondurma, İstanbul

İstanbul’da sekiz şubesi var. Katkı maddesi kullanmıyorlar. Vegan çeşitleri de var. Salih Seçkin Sevinç “Hiçbir aroma katılmadan, en hijyenik şartlarda hazırlanıyor” diyor.

6) GÜNLÜK ÜRETİM

Dondurmino Gelato, İzmir

Alaçatı, Hacımemiş Mahalle’sinde. Dondurmalar günlük yapılıyor. ‘Gelato Master Chef’ unvanına sahip Mehmet Ali Akbulut’un oluşturduğu menüde 150 farklı lezzet var.

7) SORBELERİNİ DENEYİN

Dondurmacı Yaşar Usta, İstanbul

İstanbul’un en meşhuru...Avrupa Yakası’nda üç, Anadolu Yakası’nda sekiz şubesi var. Dondurmalarının yanı sıra sorbelerine de şans verin.

8) KARADUTLU VE SAKIZLI

Ayvalık Çamlık Dondurmacısı, Balıkesir

Doğal ürün kullanıyorlar. Ebru Erke “Çamlık Dondurmacısı’nın özellikle karadut ve sakızlısını mutlaka deneyin” diyor.

9) MÜDAVİMİ ÇOK

Yasemin&Tuncel, İstanbul

Yasemin ve Tuncel çiftinin işlettiği Göktürk’teki dükkânın müdavimi çok. Özellikle tuzlu karamel ve tahinli dondurmaları tercih ediliyor.

10) AZ KALORİLİ SEÇENEK

Dondurmacci, İstanbul

Etiler, Göktürk, Nişantaşı ve Levent’te şubeleri var. Lezzeti yıllardır değişmeyen Dondurmacci’da formunu korumak isteyenler için diyet seçenekler de bulunuyor.