Meyveli, tahinli, sakızlı, hatta menekşeli... En iyi 10 dondurmacı
Dondurmasız yaz, yaz değildir. Her yerde dondurma olsa da en iyisini bulmak biraz meşakkatlidir. Jürimize ‘En lezzetlisini nerede yiyebiliriz?’ diye sorduk. 10 farklı adresi sıraladık. İçlerinde ezberbozan tatlar sunanlar da var...
1) BEBEK KLASİĞİ
Mini Dondurma, İstanbul
Bebek’teki dondurmacı adı gibi ‘mini’ bir dükkânda. Yıllardır lezzetini bozmayan bir klasik... Sıcak yaz günlerinde en lezzetli şekilde serinlemeniz için Ahmet Faik Karanis öneriyor.
2) ÇİÇEK KOKULU
Bravo Patisserie, İzmir
Bostanlı’daki pastane pek meşhur. Çeşit çeşit lezzetlerin arasında en farklısı menekşeli olan… Çiğdem Seferoğlu: “Özel kokulu menekşelerden yapılan çok özel bir lezzet.”
3) YEMEDEN DÖNMEYİN
Nazmi Usta, İzmir
Foça’da, 34 yıllık bir klasik. Müdavimi de çok… Özellikle meyveli yoğurtlu dondurması popüler. Bahar Akıncı “Nazmi Usta’dan dondurma yemeden dönmeyin” diyor.
4) TAMAMEN ORGANİK
Bitez Dondurma, Muğla
Aslı Bitez’deki dondurmacının Türkiye’nin farklı noktalarında şubeleri var. Hepsinin lezzeti aynı… İşin sırrı, tamamen organik malzemelerde... Mandalinalı olan çok seviliyor.
5) VEGAN LEZZETLER
Serez Dondurma, İstanbul
İstanbul’da sekiz şubesi var. Katkı maddesi kullanmıyorlar. Vegan çeşitleri de var. Salih Seçkin Sevinç “Hiçbir aroma katılmadan, en hijyenik şartlarda hazırlanıyor” diyor.
6) GÜNLÜK ÜRETİM
Dondurmino Gelato, İzmir
Alaçatı, Hacımemiş Mahalle’sinde. Dondurmalar günlük yapılıyor. ‘Gelato Master Chef’ unvanına sahip Mehmet Ali Akbulut’un oluşturduğu menüde 150 farklı lezzet var.
7) SORBELERİNİ DENEYİN
Dondurmacı Yaşar Usta, İstanbul
İstanbul’un en meşhuru...Avrupa Yakası’nda üç, Anadolu Yakası’nda sekiz şubesi var. Dondurmalarının yanı sıra sorbelerine de şans verin.
8) KARADUTLU VE SAKIZLI
Ayvalık Çamlık Dondurmacısı, Balıkesir
Doğal ürün kullanıyorlar. Ebru Erke “Çamlık Dondurmacısı’nın özellikle karadut ve sakızlısını mutlaka deneyin” diyor.
9) MÜDAVİMİ ÇOK
Yasemin&Tuncel, İstanbul
Yasemin ve Tuncel çiftinin işlettiği Göktürk’teki dükkânın müdavimi çok. Özellikle tuzlu karamel ve tahinli dondurmaları tercih ediliyor.
10) AZ KALORİLİ SEÇENEK
Dondurmacci, İstanbul
Etiler, Göktürk, Nişantaşı ve Levent’te şubeleri var. Lezzeti yıllardır değişmeyen Dondurmacci’da formunu korumak isteyenler için diyet seçenekler de bulunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle