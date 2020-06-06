Melis Yılmaz / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
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Mevsimin en güzeli dondurma
Çok sıcaklarda bunaldıysanız çözüm dışarıda değil mutfakta... İsterseniz meyveli, isterseniz çikolatalı... Kendi dondurmanızı yapmak aslında çok kolay. Üç ünlü şeften üç pratik tarif aldık, bu serinletici tatlıyı leziz şekilde yapabilmenin ipuçlarını sorduk.
BİSKÜVİLİ DONDURMA
Şef İsmet Saz’dan...
NE LAZIM?
- 650 gram süt
- 30 gram krema
- 15 gram kakao
- 30 gram süttozu
- 60 gram yumurta sarısı
- 120 gram şeker
- 3 gram şeker şurubu
- 125 gram bitter çikolata (doğranmış)
- 100 gram brownie veya çikolatalı bisküvili (isteğe bağlı)
NASIL YAPARIM?
- Süt, süttozu, kakao ve kremayı tencereye koyun.
- Şeker ve şeker şurubunu karışıma ilave edin.
- Karışımı kaynatın, kaynayınca altını kapatın.
- 85 dereceye düştüğünde yumurta sarılarını ekleyip karıştırın.
- Bitter çikolatayı da ekleyip tencereyi buz dolu bir kapta soğumaya bırakın.
- Soğuyunca derin olmayan bir tepsiye dökün, üzerini streçle kapatın, dondurucuda 10 saat bekletin.
- Tepside 4x4 santimetrelik kareler şeklinde kesin.
- Parçaları rondoya alıp homojen olana kadar çekin. Çok uzun döndürüp eritmeyin.
- İsteğe göre içine brownie veya kakaolu bisküvi ekleyip karıştırın ve servis edin.
VİŞNELİ KOLAY DONDURMA
Şef Uğur Volkan Uysal’dan...
NE LAZIM?
- 3 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı krema
- 1 su bardağı şeker
- 5 yemek kaşığı bal
- Taze ya da dondurulmuş 250 gram vişne (farklı meyveler de kullanabilirsiniz)
- Yarım su bardağı damla çikolata
NASIL YAPARIM?
- Krema, yoğurt, bal ve şekeri mikserle 1 dakika karıştırın.
- Vişneyi ilave edin, blender’dan geçirin ve damla çikolatayı ekleyin.
- Karışımı çubuklu dondurma kalıplarına koyup dondurabilir ya da kuplarda servis edebilirsiniz.
- İsterseniz benmari usulü hazırlanmış çikolata ve hindistanceviziyle de sunabilirsiniz.
TAHİN HELVALI DONDURMA
Şef Çiğdem Seferoğlu’ndan...
NE LAZIM?
- 5 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı salep
- 1.5 su bardağı şeker
- 200 gram antepfıstıklı tahin helvası
NASIL YAPARIM
- Sütü 1 su bardağı eksilinceye kadar kaynatın.
- Şeker ve salebi bir buzdolabı poşetinde iyice karıştırın.
- Karışımı süte ilave edin, en kısık ateşte karıştırarak 10 dakika daha pişirin.
- Bir başka tencereye boşaltın, sonra tekrar bu tencereye geri alın, iki tencere arasında 5 dakika bu işleme devam ederek soğutun.
- İyice soğuyan karışımı buzdolabında (+5 derecede) bir gün bekletin.
- Beklettiğiniz karışımı dondurma makinesine koyup karıştırın.
- Kıvam alıp hazır hale gelen dondurmaya çatal yardımıyla ezdiğiniz tahin helvasını katın.
- Servis ederken ezdiğiniz helvadan serpebilirsiniz.
HER KARIŞIMA UYGULAYABİLECEĞİNİZ FORMÜL
- Dondurma karışımını hazırladıktan sonra içi buz dolu bir kapta soğumasını sağlayın.
- Karışımı dayanıklı, derin bir kaba (paslanmaz çelik olabilir) boşaltıp derin dondurucuya koyun.
- 45 dakika kadar sonra kontrol edin, kenarlarından donmaya başladığı zaman çıkarıp bir spatulayla iyice karıştırın.
- Karıştırdığınız ve hâlâ donmuş halde olan dondurmayı tekrar dondurucuya koyun.
- İstediğiniz kıvama gelene kadar ara ara kontrol edin ve işlemi tekrarlayın.
- 2-3 saat içinde istenen kıvama gelecektir.
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