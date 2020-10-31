Mesele bisiklet değil insanın korkularını aşabilmesi

Pandemi süreciyle birlikte toplu taşıma kullanmak istemeyenlerin yeni gözdesi bisiklet... Bu süreçte birçok belediye bisiklet yolu yapımı için kolları sıvadı. Bisiklet satışlarındaki artışın yanı sıra binmeyi bilmeyenlere eğitim veren kurslara da ilgi arttı. Bunlardan biri, popüler Instagram hesaplarından @bisiklet_eğitimleri.

Özellikle 40 yaş üstü kadınlar katılıyor

Derse katılmak için Kadıköy’de buluştuğumuz Bisiklet Sürüş Eğitimleri hesabının kurucusu Cengiz Yargıç, eğitim vermeye başlamasını şöyle anlatıyor: “15 yıl önce Seyir Defteri adında bir gezi programı yapmaya başladık. Bisikletle Türkiye’yi dolaştım. Daha sonra program yayımlanınca ‘Çok güzel yerlere gidiyorsun, biz de gelelim’ şeklinde mesajlar aldım. İnsanları davet ettim fakat etrafımda gelmek isteyip de bisiklet kullanamayan birçok insan olduğunu gördüm. Önce arkadaşlarımı çağırdım, gün geçtikçe kalabalıklaştık. Sonra bir baktık ki ciddi potansiyel var, eğitmen yetiştirmeye başladık.”

Kadıköy, rıhtımda buluştuğumuz Cengiz Yargıç’ın ekibi yoga eğitmeni Nesrin Yaman ve bisiklet eğitmeni Doğukan Temiz’den oluşuyor. Özellikle 40 yaş üstü kadınların kursa katıldığını belirten Yargıç, bisikletin felsefesini anlatırken “Hayata farklı bakabilmeyi sağlamak için bisikleti araç olarak kullanıyoruz. Felsefemiz yolda olmak; ağırlıklarından kurtul ve sakin ol. Akışta olmak, nefes almak, hareket halinde olmak özellikle İstanbullular açısından sorun. Biz bisiklet aracılığıyla gelen öğrencilerimizin farkındalıklarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bisikleti araç olarak kullanıp korkularından arınmalarını sağlamaya çalışıyoruz” diyor.

Önce meditasyon ve yogayla rahatlıyorlar

Öğrencileri ısınma hareketleriyle çalışmaya hazırlayan yoga uzmanı Nesrin Yaman’sa verdiği eğitim için “İnsanlar bisiklet sürerken korkularından bahsediyorlardı bize. Yogayla rahatlama tekniklerini, ufak bir meditasyon ve nefes alma tekniklerini gösterdim. Bu onların, bisiklet kullanmaya rahat adapte olmalarını sağladı. Binmeden önce ayakta yapılan basit esneme egzersizleriyle vücudu ısıtıyoruz ve bisiklete hazır hale getiriyoruz” diyor.

Program:

◊ Eğitim ikişer saatten iki gün sürüyor. İkinci gün sürüş gerçekleşiyor.

◊ Yüzde 95 kadın, yüzde 5 erkek öğrenci oluyor.

◊ Eğitimler Kadıköy Meydan, Beşiktaş Meydan, Gülhane Parkı, Bostancı sahil, Maltepe sahil, Bakırköy, Avcılar ve Tuzla’da yapılıyor.

◊ Bir ders fiyatı 100 lira.

Çalışma kaç aşamada gerçekleşiyor?

İlk aşamada öğrenciye bisikleti iki eliyle taşıtıyoruz. Frenleri bisiklete binmeden yerde öğreniyor.

İkinci aşamada bisikleti tek elle taşıtıyoruz. Son olarak bisikleti arkadan seleyi tutarak taşıtıyoruz. Daha sonra gitmeyen bisiklette ayaklarını pedala koyup ayağa kalkmasını sağlıyoruz. Vücudunun farkına varıp refleks edinmesini sağlıyoruz. Bir sonraki aşama taytay; bisiklet üzerinde adım atarak ilerliyor. Son olarak seleyi söküyoruz, tek ayağı pedalda, bisikleti scooter gibi götürmesini sağlıyoruz. Yogayla nefes ve vücut esneme hareketleri yaptırıyoruz. Korkuyu yenip güven sağladığı zaman bisiklet sürmeyi öğretiyoruz.

EĞİTİME KATILANLAR

Kendim için bir şey yapmak istedim

Ece Gündoğdu (55)





Emekli öğretmenim. Çocukken bisikletimiz yoktu, gençken de tek başıma cesaret edemedim. Sadece böyle bir ders ortamında o cesaret geldi. Kendim için bir şeyler yapmak istedim. Çünkü 25 yaşında otizmli bir oğlum var. Kendimi, hayatımı ona adadım. O yüzden farklı bir şey yapmak ve mutlu olmak istiyorum.

Bisikletin o duygumu karşılayacağına inanıyorum.

İçimde hep bir ukdeydi

Cemile Kaçar (57)





Çocukluğumdaki ekonomik şartlar ve yoğun çalışma hayatım nedeniyle bisiklet kullanamadım. Bisiklet, bu pandemi döneminde benim için ciddi hayat kurtarıcı olacak. Karbon ayak izine de çok önem veriyorum. Çevre dostu olduğu ve daha bağımsız hareket etmeyi sağladığı için de bisiklet kullanmayı istiyorum. Hep içimde ukdeydi bu. Her kötü olayın iyi bir sonucu olur; koronanın hayatıma kattığı güzelliklerden biri oldu.

Bisikletin yeri çok farklı

Mustafa Aydın (57)





Doğa rehberiyim, daha çok yürümeyi tercih ettiğim için bugüne kadar bisiklet merakım olmadı. Bir de öğreten olmadı. O yüzden Cengiz Bey’le tanıştıktan sonra bisiklete merak sardım. İki ders alarak bisiklete binmeyi kavradım. Şehir hayatında bisikletin yeri çok farklı. Yaya gidebileceğin her yerde bisiklet sürebilirsin.

Benim için devrim olacak

Nuray Keskin (48)





Üç kız kardeşiz, çocukken kardeşlerim sürekli binerdi, ben heves etmedim. Babamı motosiklet kazasında kaybettikten sonra iki tekerlekten biraz daha ürktüm. Bundan 10 yıl önce çocuklarımın da etkisiyle tekrar bisiklet sürebileceğime inandım. Eşim, çocuklarım, çevremdeki herkes öğretmeye çalıştı. Defalarca denedik ama hep düştüm. İnancımı tekrar kaybedecekken dün tesadüfen Instagram’da Bisiklet Eğitimi hesabını gördüm. Çok heves ettim. Fotoğraf makinemi ve bisikletimi alıp yollara çıkmak istiyorum. Bu ilk dersim, benim için devrim olacak.