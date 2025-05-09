Merak uyandıran 4 kitap

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‘Yeni Soğuk Savaş: Birleşik Devletler, Rusya ve Çin Kosova’dan Ukrayna’ya’

Gilbert Achcar

(Ayrıntı Yayınları)

Mayıs 2025

Küresel kargaşaya bakış

Uluslararası ilişkiler uzmanı

Gilbert Achcar kitabında ABD, Çin ve Rusya üçgeninde şekillenen yeni jeopolitik denklem üzerine bir analiz sunuyor. Çağımızın çalkantılı uluslararası ilişkilerini mercek altına alan kitap Ahmet Aybars Çağlayan’ın çevirisiyle yayımlandı.

‘Manaraga’

Vladimir Sorokin

(Can Yayınları)

Mayıs 2025

Distopya sevenlere

Dünyada, kurtarılan ve müzelerde korunan az sayıda eser dışında artık neredeyse hiç basılı kitap olmadığını; kitapların kömür olarak kullanılarak üzerinde gurme yemekler pişirildiğini düşünün! Rus yazar 2037 yılında geçen distopik romanda kitapları ve edebiyatı nelerin beklediğine dair sorular soruyor.

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‘Pereira İddia Ediyor’

Antonio Tabucchi

(Everest Yayınları)

Nisan 2025

Bir direniş

Yazar okurunu 1938 yılına, faşizminin gölgesindeki Portekiz’e götürüyor. Otoriter rejimin baskı altında tuttuğu basın sansürle boğuşurken Lisboa adlı akşam gazetesinin kültür-sanat sayfasını hazırlayan Dr. Pereira, zorbalıklara karşı sessiz bir direnişin kahramanına dönüşüyor.

‘Kırmızı Buğday’

Ahmet Büke

(Can Yayınları)

Nisan 2025

İhanetten umuda

Ahmet Büke bu toprakların hikâyesini anlatan yeni romanında hem tarihsel hem de toplumsal bir anlatının izini sürüyor. Okura kaderini memleketine bağlamış insanları, sınıf meselesini, dostluğu ve ihaneti de düşündürüyor.