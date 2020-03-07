Melek Mosso: Şarkılarımı kendime şifa olarak yazıyorum

Yeni albümde güçlü vokaller, daha samimi şarkı sözleri var. Melek Mosso’da ne değişti?

Bu albümde dinleyicilerime özelimi daha çok açtım. Şarkılarımı kendime şifa olarak yazıyorum. Zikir gibi dilime dolanıyorlar. En sonunda bir bakmışım iyileşmişim. İnsanlar da şifalansın istiyorum. Değişen tek şey, artık bunları paylaşmaya cesaretimin olması. Bu cesaret de sesime yansıdı.

Albümde size ait şarkılar var. Kendi şarkılarınızı yaratmak nasıl bir süreçti?

Ben aslında kendimi bildim bileli yazıyorum, sadece biraz daha cesur olmam gerekti. İlham kaynağım doğrudan insan duygularıydı. Birilerini dinleyip onların müziğinden etkilenerek değil de içimdeki duyguların kulağıma fısıldadığı şeyleri söylüyorum.

Yeni isimler neden hep cover’la piyasaya çıkıyor?

Cover şarkılarla daha hızlı bir kitleye ulaşabiliyoruz. Kendimizi ispat etmeden kendi şarkılarımızı söylemek kolay değil. Tabii ki bu herkes için geçerli değil. Bestecilikte eşsiz yetenekleri olan bir sürü yeni sanatçı arkadaşım var. Bu isimler çoğalsın isterim.

‘Tükettim’de karşı tarafı suçlamayan bir özeleştiri var. Nasıl ortaya çıktı?

Şarkı, hayatımda hiç geri döndüremeyeceğim bir hata yapmamla ortaya çıktı. Bu sebeple bir dostumu kaybetmiştim. Bazen hayatlarımıza dönüp bakıp, neleri sonsuza kadar yok edip, incitip tükettiğimizi görmemiz lazım. Ben, o dönemde baştan aşağı kendimi eleştirdim. Kendi içime yaptığım uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktım. ‘Tükettim’ o yolculuğun sonunda kendi hikâyesini anlattı. Ruha ve melodilere büründü.





Her zaman Aysel Gürel’in

ışığından besleneceğim

‘Tükettik’te rap’çi kardeşiniz S4HİR’le düet yapıyorsunuz. Rap’in bugün ana akım müziğe bu kadar hâkim olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gayet güzel. Bakkal müziği dediğimiz; sadece belli insanların elinden çıkan, aynı melodili farklı sözlü şarkıları yeterince dinledik. Rap’çiler; yetenekli, anarşist ve söyleyecek türküleri olan ozanlar. Kardeşim S4HİR, çocukluğundan beri rap’le haşır neşirdi. Bir keresinde bana “Abla görürsün bak, ilerde bir gün herkes rap dinleyecek” demişti. Haklı çıktı!

m Hayranı olduğunuzu bildiğimiz Aysel Gürel, hayatı delidolu yaşayan bir kadındı. Hangi özelliklerinizi ona benzetiyorsunuz?

Deliliğini, açıksözlülüğünü, yaşam enerjisini ve daha pek çok özelliğini kendime yakın hissediyorum. Aslında benzemek değil, ilham almak diyebiliriz. Çok güçlü ve savaşçı ruhlu bir kadındı. Bence bütün o çılgınlığın altında küçük bir kız çocuğu vardı. Onun ışığından ömrüm boyunca besleneceğim.

Geçen yaz bir konserinizde “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun; kimsenin nasıl davranmanız, nasıl konuşmanız ya da ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var, kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok...” şeklinde yaptığınız açıklama sosyal medyada tepki topladı. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?

Aslında beni üzen, herkesin ne söylemek istediğimi anlamasına rağmen çarpıtması. Ben kadınların sürekli kalıplara sokulmaması gerektiğini; özgürce giyinen, çalışan, erkeklerle eşit haklara sahip bireyler olarak tanınmaları gerektiğini savunmaya çalıştım. Herkesin inançlarına ve ahlaki değerlerine saygılı biriyim. Kimsenin gururunu incitmek istemedim. Bu duruma ben onlardan daha çok üzüldüm.