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Özel günlere özenle hazırlanılması gerektiğini düşünenlerdenseniz size yarınki Anneler Günü için çocukluğumuzdan ilhamla hazırlanan, masrafı az, emeği bol 5 hediye önerimiz olacak. Elbette hediyeleri yaparken teknolojinin nimetlerinden de yararlanacağız. Siz de annenizden bir parça da taşıyan bu hediyeleri hayal gücünüzle daha da renklendirip çeşitlendirebilirsiniz.

Yarını, bu özel günü unutulmaz bir anıya dönüştürmek için kolları sıvama zamanı.

Mutfakta geçen saatlere teşekkür

Anne dolması, anne poğaçası, köftesi... Onun en güzel yaptığı kekler, börekler... Yemek yapmayı ve yedirmeyi seven bir anneniz varsa mutfakta geçirdiği saatlere bir saygı duruşu olarak çekmecesinde dağınık halde duran notlarını bir defterde toplayabilirsiniz. Bu sayede ailesinden ona miras kalan tariflere, kendi oluşturduğu reçetelere, yemek yaparken başvurduğu püf noktalarına daha rahat ulaşır. Hatta hediyenizi bir adım öteye taşımak için görsellerle renklendirebilir, bir kapak ve cilt yaptırabilirsiniz. Bugünden yarına nasıl yetişir diye düşünüyorsanız, en azından birkaç tanesini toparlayıp verebilir; seri olarak birkaç kitapçık hazırlayacağınızı, devamının geleceğini söyleyebilirsiniz. Ailesinin mutfak kültürünü yaşatacak bu hediye onu mutlu edecektir.

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‘Yapay zekâ anneme bir şarkı hazırlar mısın?’

Yapay zekâ hayatımızı kolaylaştırdığı gibi renklendiriyor da. Annenizi en iyi anlatan kelimeleri bir yapay zekâ programına girerek şarkı sözleri ve akorları oluşturmasını isteyebilirsiniz. Müzik aleti çalmayı biliyorsanız Anneler Günü’nde bu şarkıyla mini bir konser verebilir, diğer aile fertlerini performansınıza dahil edebilir, farklı şehirlerde yaşıyorsanız ona mesajla gönderebilirsiniz.

Kendine ait bir köşe

Annenize bir konfor alanı da hediye edebilirsiniz. Evin içinde ya da varsa balkonda ona keyifle kahvesini yudumlayabileceği bir köşe tasarlayarak işe başlayabilirsiniz. Elbette kendi zevkinize göre değil, annenizin zevkine göre seçimler yapmalısınız. Annenizin en sevdiği renkler, çiçekler neler? Ona neler iyi hissettirir? Bu soruların yanıtlarını düşünerek hareket edin. Renkli çiçeklerle köşeyi süsleyebilir, minderler atabilir, seveceğini düşündüğünüz bir kitabı ya da dergiyi sehpaya bırakabilir, sadece Anneler Günü’nde değil, yorulduğu her an için ona huzur dolu bir ortam sunabilirsiniz.

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Geçmiş zaman olur ki...

Teknolojik imkânlarla çocukluğunuzdan, annenizin gençliğinden kalan siyah-beyaz ya da renkli ama yıpranmış fotoğrafları elden geçirebilir, bastırarak ya da dijital albüm yaparak bir hediye hazırlayabilirsiniz. Her fotoğrafın altına tarihi, mekânı ve o güne dair hislerinizi anlatan minik birer not da ekleyebilirsiniz.

Güzel anılar kavanozu

Bir kavanozun içine annenize yazdığınız küçük notları, fotoğrafları, birlikte çıktığınız seyahatlerin biletlerini ya da birlikte gitmek istediğiniz yerlerin listesini, sizden başka kimsenin anlamayacağı ama onu gülümsetecek kelimeleri ve sevginizi hatırlatacak, aklınıza gelen her şeyi koyabilirsiniz.

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Mesafeler buluşmalara engel değil

Belki annenizle, teyze ve halalarınızla farklı şehirlerde ya da ülkelerdesiniz. Öyleyse Anneler Günü’nde ailenizi çevrimiçi bir buluşmada bir araya getirebilirsiniz. Kahvelerinizi ya da çaylarınızı, kısırlarınızı ve böreklerinizi alarak ekran karşısında sohbet edebilirsiniz.