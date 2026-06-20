Masmavi manzaraya karşı demli bir mola

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Simidinizi, böreğinizi alıp gidin

Çengelköy Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi, İstanbul

Nurgül Büyükkalay 24 saat açık olan mekânda yakınındaki lezzetli dükkânlardan aldığınız börek veya simitle çay içerek vakit geçirebileceğinizi söylüyor. Bahar Gündoğdu, Kartal Gökberk, Gülay Barbaros Altan, Reha Kadak, Saffet Emre Tonguç ve Deniz Sipahi’nin de tavsiyesi. (0216) 422 10 36

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Ağaçların gölgesinde oturun

Moda Aile Çay Bahçesi, İstanbul

Saffet Emre Tonguç “Marmara Denizi’ne ve Adalar’a bakan geniş manzarası, ağaçların gölgesindeki oturma alanlarıyla deniz kenarında uzun uzun çay içme geleneğini yaşatan özel yerlerden biri” diyor. Savaş Özbey, Gülay Barbaros Altan, Kartal Gökberk’in de listesinde. (0216) 337 99 86

Cunda ruhunu yaşayın

Taş Kahve, Cunda, Ayvalık, Balıkesir

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Mekân tarihi dokusunu ve geleneksel atmosferini koruyor. Nurgül Büyükkalay, Ayvalık tostu ve meşhur dibek kahvesini denemenizi öneriyor. Salih Seçkin Sevinç limana bakan manzarasıyla Cunda ruhunu en iyi yansıtan adreslerden olduğunu söylüyor. Ebru Erke’nin ve Deniz Sipahi’nin de favorisi. (0266) 327 11 66

Salaş ve bir klasik

Bebek Kahve, İstanbul

Sabah 6.00’dan itibaren kahvaltı servisi sunan, 65 yıllık geçmişe sahip bir işletme. Mekân özellikle günbatımı saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Reha Kadak “İstanbul’un Avrupa Yakası’nda denize sıfır kafe ve çay bahçesi dendiğinde salaşlığı ve Boğaz manzarasıyla bir klasik” diyor. (0212) 257 54 02

Karadeniz’in ferahlığı

Doğal Dükkân, Tirebolu, Giresun

Nurgül Büyükkalay “Falezlerin üzerinde, denize karşı harika bir konumu var. Hem çay bahçesi hem de restoran-kafe olarak hizmet veriyor. Özellikle kahvaltısı çok lezzetli” yorumunu yapıyor. Mekânın çay, kahve ve yöresel ürün alışverişi yapabileceğiniz bir satış bölümü mevcut. (0532) 069 40 28

Günbatımı noktası

Sarayburnu Aile Çay Bahçesi, İstanbul

Hafta içi saat 13.00’e kadar kahvaltı servisi var. Saffet Emre Tonguç “Çay bahçesi Tarihi Yarımada’nın denizle buluştuğu noktada; bir yanda Boğaz, diğer yanda Topkapı Sarayı ve İstanbul silüeti size eşlik ediyor. Özellikle günbatımında bir şans vermenizi öneririm” diyor. Kartal Gökberk’in de tavsiyesi. (0212) 522 13 97

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Hafta sonları yoğun

Rumeli Kale Cafe, İstanbul

Mekânın terası köprü ve Boğaz manzarasını birlikte izlemek isteyenlerin favorisi. Rumelihisarı’ndaki kafe özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Reha Kadak “Yaklaşık yarım asırdır hizmet veren mekân manzarası ve kahvaltı menüsüyle İstanbul’a gelen turistlerin mutlaka uğradığı bir yer” diyor. (0212) 265 00 97

Nostaljik durak

Golf Çay Bahçesi, Çanakkale

Gece 00.00’a kadar açık. Gülay Barbaros Altan: “Bir zamanlar adını aldığı mini golf sahası artık yok ama tahta masaları, deniz manzarası ve nostaljik ruhuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kahvaltıdan akşam uzun sohbetlere kadar günün her saati keyifle vakit geçirilebilecek bir adres.” (0286) 217 39 02

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Şehri bir de böyle izleyin

Castle Cafe&Restaurant, Antalya

Antalya, Kaleiçi’nde günbatımını izlemek için en ideal seçenek. Saffet Emre Tonguç “Hıdırlık Kulesi’nin hemen yanındaki kafe falezlerin üzerinden unutulmaz bir manzara vaat ediyor” yorumunu yapıyor. Mekânın menüsü de oldukça zengin. (0242) 248 65 94

Mola vermek için ideal

Balsara Seyir Bahçesi, Assos, Çanakkale

Bahar Gündoğdu “Assos’un taş sokaklarında dolaştıktan sonra mola vermek için harika bir adres. Ege Denizi’nin karşısında sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor. En sevdiğim şey manzaranın ön plana çıkmak için çaba harcamaması. Deniz, tarih ve tabiat çok doğal bir uyum içinde bir araya geliyor” diyor. (0543) 228 02 48