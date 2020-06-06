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Hürriyet
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Hürriyet Cumartesi
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Maskeler aksesuara dönüşüyor

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Maskeler aksesuara dönüşüyor
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Uzun bir süre daha maskeler hayatımızda olacak. Bu nedenle herhangi bir aksesuar kadar stilimizi yansıtan bir moda parçasına dönüşecekler. Evde yapılan maskeler sosyal medyada paylaşılmaya, gelin ve damatlar özel maskeleriyle evlenmeye, birçok moda markasıysa özel tasarımların satışlarına başladı bile.

HER TARZA UYGUN

Maskeler aksesuara dönüşüyor

DeFacto, ‘Evde Kal’ ve ‘Sosyal Mesafeyi Koru’ gibi sloganların da yer aldığı, tişört ve maskelerden oluşan özel bir koleksiyon hazırladı.

Maskeler aksesuara dönüşüyor
Louis Vuitton, Dior, Prada, Balenciaga gibi markalar şimdilik medikal maske üretiyor. Ancak logoları kullanılarak evde yapılmış modeller sosyal medyada oldukça popüler.

Maskeler aksesuara dönüşüyor
Beymen ise Beymen Club ve Academia markaları altında her giyim tarzına uygun maske hazırladıklarını ve çok yakında satışların başlayacağını açıkladı.

Maskeler aksesuara dönüşüyor
Mango, GAP, Banana Republic, Re-done, Rag&Bone ve Staud gibi birçok dünya markası da maske tasarımlarını meraklılarına sundu bile.

Maskeler aksesuara dönüşüyor

LC Waikiki de birkaç gün önce yaptığı paylaşımla yıkanabilir maske satışlarına başladıklarını duyurdu.

HEM GÜNEŞTEN HEM SALGINDAN KORUYOR

Maskeler aksesuara dönüşüyor

Siperlikler de bir ‘moda aksesuarı’ olma yolunda... Boyner, özel tasarımlı, şapkalı siperlik modelleriyle hem güneşten hem de salgından aynı anda koruyabilecek bir modele imza attı. Elde edilen gelir Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na bağışlanacak.

DÜĞÜN ŞIKLIĞI İÇİN

Maskeler aksesuara dönüşüyor

Bu dönemde evlenen çiftlere gelinlik ve damatlıkla uyumlu maskeler eşlik ediyor. Bir süre önce evlenen oyuncu Didem Balçın ve eşi Can Aydın da ‘Mr & Mrs’ yazılı maskeleriyle trende uyum sağladılar. Yakında düğün aksesuarı satan markalarda farklı tasarımları görmeye başlayacağız. 

FANATİKLERE ÖZEL

Maskeler aksesuara dönüşüyor

Spor kulüpleri de harekete geçti. Fanatikler için takımların amblem ve renklerini taşıyacak maskeler tasarlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe geçen hafta maske satışlarına başladı. Trabzonspor ise çok yakında özel tasarım maskelerini taraftarlarıyla buluşturacak. 

Maskeler aksesuara dönüşüyor

Bu maskelerin birçoğu, tıbbi maskelerin üzerine takılabilecek bir aksesuar olarak kullanılmalı!

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