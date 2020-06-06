Maskeler aksesuara dönüşüyor

HER TARZA UYGUN



DeFacto, ‘Evde Kal’ ve ‘Sosyal Mesafeyi Koru’ gibi sloganların da yer aldığı, tişört ve maskelerden oluşan özel bir koleksiyon hazırladı.

Louis Vuitton, Dior, Prada, Balenciaga gibi markalar şimdilik medikal maske üretiyor. Ancak logoları kullanılarak evde yapılmış modeller sosyal medyada oldukça popüler.

Beymen ise Beymen Club ve Academia markaları altında her giyim tarzına uygun maske hazırladıklarını ve çok yakında satışların başlayacağını açıkladı.

Mango, GAP, Banana Republic, Re-done, Rag&Bone ve Staud gibi birçok dünya markası da maske tasarımlarını meraklılarına sundu bile.



LC Waikiki de birkaç gün önce yaptığı paylaşımla yıkanabilir maske satışlarına başladıklarını duyurdu.

HEM GÜNEŞTEN HEM SALGINDAN KORUYOR

Siperlikler de bir ‘moda aksesuarı’ olma yolunda... Boyner, özel tasarımlı, şapkalı siperlik modelleriyle hem güneşten hem de salgından aynı anda koruyabilecek bir modele imza attı. Elde edilen gelir Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na bağışlanacak.

DÜĞÜN ŞIKLIĞI İÇİN

Bu dönemde evlenen çiftlere gelinlik ve damatlıkla uyumlu maskeler eşlik ediyor. Bir süre önce evlenen oyuncu Didem Balçın ve eşi Can Aydın da ‘Mr & Mrs’ yazılı maskeleriyle trende uyum sağladılar. Yakında düğün aksesuarı satan markalarda farklı tasarımları görmeye başlayacağız.

FANATİKLERE ÖZEL

Spor kulüpleri de harekete geçti. Fanatikler için takımların amblem ve renklerini taşıyacak maskeler tasarlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe geçen hafta maske satışlarına başladı. Trabzonspor ise çok yakında özel tasarım maskelerini taraftarlarıyla buluşturacak.



Bu maskelerin birçoğu, tıbbi maskelerin üzerine takılabilecek bir aksesuar olarak kullanılmalı!