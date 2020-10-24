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Hürriyet Cumartesi
Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Masal tadında başarı hikâyeleri

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Masal tadında başarı hikâyeleri
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‘Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler’ serisinin üçüncü kitabı Türkiye’den 100 kadının öyküsünü anlatıyor. Bu 100 kadının mücadelesi ilham verecek, kendi masalınızı yazmanız için sizi teşvik edecek.

İlk iki kitabıyla her yaştan okuyucuya hitap eden ‘Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler’ serisinin son kitabı tamamen Türkiye’den kadınların öykülerinden oluşuyor.

Daha önce bu seride sadece Selda Bağcan’ın yaşamöyküsüne yer verilmişti. Bu kez Müzeyyen Senar, Cahide Sonku, Nene Hatun, Ayşen Gruda, Leylâ Erbil, Ümmiye Koçak, Canan Dağdeviren gibi 100 başarılı kadının masallaştırılan yaşamöyküsü okunabilir.

Hay Kitap etiketiyle yayımlanan kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunları Ayşegül Gürsel ve Ümran Özbalcı tarafından hazırlandı. 13 illüstratör de çizimleriyle ‘masalları’ görselleştiriyor.

Kitabın son sayfaları kendi hikâyenizi yazmanız ve portrenizi çizmeniz için boş bırakılmış. 101’inci isim olarak siz de bu masalda kendinize yer bulabilirsiniz. Fiyatı, 39 lira.

Masal tadında başarı hikâyeleri

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