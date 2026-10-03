Maratona hazır mısınız?

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Fjord

Gurbet yaraları

Romanya’dan Norveç’e göç ederek, fiyortlarda ücra bir köye yerleşen, geleneksel değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir çiftin odağında kültür çatışması, ebeveynlik, kutuplaşma ve önyargı meselelerinde dolaşan ‘Fjord’, bu yıl Cannes’da Altın Palmiye’yi almıştı. Film Cristian Mungiu’nun imzasını taşıyor.

NAZA

Soykırımın belgeseli...

İsrail devletinin Gazze’de giriştiği soykırımı, katliamlardaki askerlerin gizli röportajları vasıtasıyla belgeleyen bir yapım. Yönetmen ve aktivist Yuval Abraham-Rachel Szor ikilisinin çalışması Venedik’te Jüri Özel Ödülü’nü kazanmıştı. Filmin yaratıcıları da İsrail hükümetince vatan hainliğiyle suçlanmıştı.

Vahşi At Dokuz

Wild Horse Nine

Darbe öncesi hesaplaşma

Şili’de Başkan Allende’yi devirip yönetimi ele geçiren faşist general Pinochet’nin gerçekleştirdiği askeri darbeden öncesi, gizemli heykelleriyle meşhur Paskalya Adası’nda görevlendirilen iki CIA ajanının geçmişle yüzleşmesi. Martin McDonagh imzalı...

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Demir Çocuk

Le Corset

Çocukluğuma bakarken...

Minik Christophe durduk yere aniden düşüp durmaktadır. Doktorlar çare olarak demir bir korse takması gerektiğini söyler. Yönetmen Louis Clichy kendi öyküsünden pasajlar taşıyan bir animasyonla karşımızda.

Ben, Rocky

I Play Rocky

Efsane nasıl yaratıldı?

Son derece kıt olanaklarla çektiği yapımla Oscar’a aday olup dünyada gişe rekorları kıran ve yapıtı ‘kült film’e dönüşen

Sylvester Stallone’un

‘Rocky’sinin yaratım sürecini Peter Farrely perdeye taşımış. Önümüzdeki yılın Oscar’larında iddialı olacağı yazılıp çizildi.

Kâğıttan Kaplan

Paper Tiger

‘Amerikan rüyası’ kâbusa dönüşürken

Yıl 1986... İki kardeş New York’ta Rus mafyası adına iş yaparak zengin olacaklarını düşünürken bütün aile içinden çıkması zor bir girdaba sürükleniyor ve bağlar zedeleniyor. James Greey imzalı dramda başrolleri Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller paylaşıyor.

Meçhul Kadın

Kvinde Ukendt

Bir gizemin anatomisi

Gerçek olaylardan esinlenerek çekilen, May el-Toukhy imzalı yapım,

2. Dünya Savaşı’nın bitiminde Kopenhag’da kendinden yaşça büyük, zengin bir adamla evlenmeye hazırlanan Marie’nin öyküsünü anlatıyor. Film bu yıl Venedik’te Altın Aslan almıştı.

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Uzun Bir Kış

A Long Winter

Doğanın acımasızlığında...

Annesi kışın ilk tipisinde karlar içinde kaybolan bir delikanlıyla babasını acımasız, sert kış beklemektedir. Colm Tóibín’in bir öyküsünden uyarlanan film, 1950’lerde Colorado dağlarında geçiyor. Yönetmen Andrew Haigh etkileyici bir yapıma imza atmış.

Ata Yurdu

Fatherland

Memleketim...

Nobel ödüllü yazar Thomas Mann, 1949 yılında, savaşın ardından ilk kez Almanya’ya geri döner. Yanında oyuncu, yazar ve ralli pilotu kızı Erika vardır. Paweł Pawlikowski, Cannes’da En İyi Yönetmen ödülünü paylaşan yeni filminde kimlik, suçluluk, aile ve sevgi kavramlarını ele alıyor.

Örnek Asker

A Good Little Soldier

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Sistemin çarkları

Yeni girdiği şirkette kurumsal imaj kampanyasını yönetmek için çabalayan Carla, şirket çıkarlarıyla çalışan haklarının çeliştiğini fark ediyor. Sistemin acımasızlığı üzerine bir yapım olan Stéphane Brizé imzalı ‘Örnek Asker’, bu yıl Venedik’te En İyi Senaryo ödülünü almıştı.