Maratona hazır mısınız?

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Fjord
Gurbet yaraları
Romanya’dan Norveç’e göç ederek, fiyortlarda ücra bir köye yerleşen, geleneksel değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir çiftin odağında kültür çatışması, ebeveynlik, kutuplaşma ve önyargı meselelerinde dolaşan ‘Fjord’, bu yıl Cannes’da Altın Palmiye’yi almıştı. Film Cristian Mungiu’nun imzasını taşıyor.
NAZA
Soykırımın belgeseli...
İsrail devletinin Gazze’de giriştiği soykırımı, katliamlardaki askerlerin gizli röportajları vasıtasıyla belgeleyen bir yapım. Yönetmen ve aktivist Yuval Abraham-Rachel Szor ikilisinin çalışması Venedik’te Jüri Özel Ödülü’nü kazanmıştı. Filmin yaratıcıları da İsrail hükümetince vatan hainliğiyle suçlanmıştı.
Vahşi At Dokuz
Wild Horse Nine
Darbe öncesi hesaplaşma
Şili’de Başkan Allende’yi devirip yönetimi ele geçiren faşist general Pinochet’nin gerçekleştirdiği askeri darbeden öncesi, gizemli heykelleriyle meşhur Paskalya Adası’nda görevlendirilen iki CIA ajanının geçmişle yüzleşmesi. Martin McDonagh imzalı...
Demir Çocuk
Le Corset
Çocukluğuma bakarken...
Minik Christophe durduk yere aniden düşüp durmaktadır. Doktorlar çare olarak demir bir korse takması gerektiğini söyler. Yönetmen Louis Clichy kendi öyküsünden pasajlar taşıyan bir animasyonla karşımızda.
Ben, Rocky
I Play Rocky
Efsane nasıl yaratıldı?
Son derece kıt olanaklarla çektiği yapımla Oscar’a aday olup dünyada gişe rekorları kıran ve yapıtı ‘kült film’e dönüşen
Sylvester Stallone’un
‘Rocky’sinin yaratım sürecini Peter Farrely perdeye taşımış. Önümüzdeki yılın Oscar’larında iddialı olacağı yazılıp çizildi.
Kâğıttan Kaplan
Paper Tiger
‘Amerikan rüyası’ kâbusa dönüşürken
Yıl 1986... İki kardeş New York’ta Rus mafyası adına iş yaparak zengin olacaklarını düşünürken bütün aile içinden çıkması zor bir girdaba sürükleniyor ve bağlar zedeleniyor. James Greey imzalı dramda başrolleri Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller paylaşıyor.
Meçhul Kadın
Kvinde Ukendt
Bir gizemin anatomisi
Gerçek olaylardan esinlenerek çekilen, May el-Toukhy imzalı yapım,
2. Dünya Savaşı’nın bitiminde Kopenhag’da kendinden yaşça büyük, zengin bir adamla evlenmeye hazırlanan Marie’nin öyküsünü anlatıyor. Film bu yıl Venedik’te Altın Aslan almıştı.
Uzun Bir Kış
A Long Winter
Doğanın acımasızlığında...
Annesi kışın ilk tipisinde karlar içinde kaybolan bir delikanlıyla babasını acımasız, sert kış beklemektedir. Colm Tóibín’in bir öyküsünden uyarlanan film, 1950’lerde Colorado dağlarında geçiyor. Yönetmen Andrew Haigh etkileyici bir yapıma imza atmış.
Ata Yurdu
Fatherland
Memleketim...
Nobel ödüllü yazar Thomas Mann, 1949 yılında, savaşın ardından ilk kez Almanya’ya geri döner. Yanında oyuncu, yazar ve ralli pilotu kızı Erika vardır. Paweł Pawlikowski, Cannes’da En İyi Yönetmen ödülünü paylaşan yeni filminde kimlik, suçluluk, aile ve sevgi kavramlarını ele alıyor.
Örnek Asker
A Good Little Soldier
Sistemin çarkları
Yeni girdiği şirkette kurumsal imaj kampanyasını yönetmek için çabalayan Carla, şirket çıkarlarıyla çalışan haklarının çeliştiğini fark ediyor. Sistemin acımasızlığı üzerine bir yapım olan Stéphane Brizé imzalı ‘Örnek Asker’, bu yıl Venedik’te En İyi Senaryo ödülünü almıştı.