Manzarası da sanatı kadar etkileyici

Havalar ‘güzelleşiyor’, erkenden kalkıp kendimizi dışarı atmanın, bir müzenin kapısından içeri girmenin, koleksiyonları keşfettikten sonra denize ya da şehre karşı uzanan manzaraya doğru huzur dolu bir mola vermenin tam zamanı.

Yeşillerle çevrili

Arkas Sanat Urla

Urla, İzmir

Bahçesinde dingin bir atmosferde vakit geçirme şansını elde ediyorsunuz. Arkas Sanat Urla, Lucien Arkas’ın koleksiyonundan seçkiler sunarak farklı dönem ve disiplinleri bir araya getiriyor. Zemin katta 19’uncu yüzyıl sonu ve 20’nci yüzyıl başı Avrupa resim ve heykel sanatının önemli örnekleri var. (0232) 761 04 80

Denize karşı

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Muğla

Kalenin tepesine çıktığınızda Bodrum’un masmavi deniziyle yeşilin iç içe geçtiği manzara geniş bir açıyla önünüze seriliyor. Müzede geç tunç çağından orta çağa uzanan batık gemilere ait eserlerin sergilendiği salonlar, dönemin deniz ticareti ve gemi yapım tekniklerine dair önemli bilgiler sunuyor. (0252) 316 25 16

Kahve eşliğinde...

Borusan Contemporary

Sarıyer, İstanbul

Gezinin en keyifli anlarından biri pencerelerden görünen manzarayla karşılaşmak... Kafesinde kahvenizi de yudumlayabilirsiniz. Edward Burtynsky’nin Türkiye’deki ilk büyük sergisi ‘Dönüşen Yeryüzü’ 16 Ağustos 2026’ya kadar görülebilir. (0212) 393 52 00

Kütüphanesi de var

Bulgur Palas

Fatih, İstanbul

Üst katlarından Tarihi Yarımada manzarasını izleyebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındıktan sonra restore edildi ve 2024’te ziyarete açıldı. Belge merkezi, kütüphane, sergi alanı ve kafe olarak hizmet veriyor. (0212) 455 38 80

Tarihle iç içe

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Fatih, İstanbul

1869 yılında ‘Müze-i Hümayun’ adıyla kurulan yapı, Türkiye’de müzeciliğin başlangıç noktası kabul ediliyor ve koleksiyonlarında

1 milyona yakın eseri barındırıyor. Bahçesinde sizi Tarihi Yarımada’nın dokusunu hissettiren bir görüntü karşılıyor. (0212) 520 77 40

Terasa çıkmayı unutmayın

İstanbul Modern Sanat Müzesi

Beyoğlu, İstanbul

Terasa çıktığınızda Boğaz’a doğru açılan geniş manzara, içerideki sergi deneyimini dışarıda kısa bir molayla tamamlamanızı sağlıyor. İstanbul Modern’de ‘Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası’ sergisini 6 Eylül’e dek görebilirsiniz. (0212) 334 73 00

Seyir noktası gibi

Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi

Muğla

Surlara çıktığınızda Marmaris’in koylarını ve limanını izleyebilirsiniz. Uzun yıllar askeri amaçlarla kullanıldıktan sonra 1991’de müze olarak ziyarete açıldı. Müzede tunç çağından Osmanlı dönemine uzanan geniş bir zaman dilimine ait eserler sergileniyor. (0252) 412 14 59

İhtişamlı

Resim Müzesi

Beşiktaş, İstanbul

Daha içeri girmeden Boğaz’ın hemen kıyısında olmanın büyüsüne kapılıyorsunuz. Dolmabahçe Sarayı’nın Veliahd Dairesi’ndeki Resim Müzesi’nde 16’ncı yüzyıldan 20’nci yüzyıla uzanan geniş bir zaman dilimine ait

553 eser var. (0212) 236 90 00

Boğaz’a nazır

Sakıp Sabancı Müzesi

Sarıyer, İstanbul

‘Atlı Köşk’ olarak bilinen ana bina Sabancı ailesinin yazlık evi olarak kullanılmış. Resim koleksiyonunu görebilir, farklı coğrafyalardan getirilen bitkilerle dolu bahçesinin keyfini çıkarabilirsiniz. (0212) 277 22 00

Kapsamlı

Troya Müzesi

Tevfikiye, Çanakkale

Troya Müzesi’nin tepesine çıktığınızda denize doğru uzanan Troya Ovası’nı izleme şansı elde ediyorsunuz. Çanakkale’nin tarihsel dönüşümüne dair bilgi alabileceğiniz en kapsamlı müzelerin başında. (0286) 217 67 40

Kaostan uzak bir mola

Abdülmecid Efendi Köşkü-Üsküdar, İstanbul

Kapısından girdiğiniz anda sakin atmosferinin etkisi altında kalıyorsunuz. Osmanlı’nın son döneminde Şehzade Abdülmecid Efendi’nin yazlık konutu olarak kullandığı köşk şu anda geçici olarak ziyarete kapalı. Ama listenize alın ve açıldığında mutlaka ziyaret edin. (0216) 343 36 76