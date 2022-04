Mama seçiminde yaşı, ırkı, sağlık durumu önemli

Haberin Devamı



Mamanın içeriğine bakarken nelere dikkat etmeliyiz? Tahıllı mama zararlı mı? Protein kaynağı ne olmalı? Evcil hayvanlarımıza mama seçerken aklımıza gelen onlarca soru oluyor. Ailenin patili üyelerinin sağlığı için besleyici bir mamayı nasıl seçmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Veteriner iç hastalıkları uzmanı Dr. Ebru Akbaş’a ve veteriner hekim Barış Ulutaş’a sorduk.

Uluslararası standartlara uymalı

Veteriner hekim Barış Ulutaş:



*Hayvanın yaşına (yavru, yetişkin, yaşlı), ırkına (Scottish fold, İran, tekir), kısır olup olmamasına, sağlık durumuna göre alması gereken protein miktarı farklıdır. Scottish fold kediler eklem rahatsızlığına yatkın olduğu için glikozamin takviyesi almalı. İran kedileri kalp ve böbrek rahatsızlığına yatkındır, protein ve fosfat değerleri düşüktür. Tekirlerin, sahip oldukları güçlü kas sistemi nedeniyle yüksek protein ve yağ almaları gerekir.



* Kısır kedilerde protein ve yağ ihtiyacı azalır, bu nedenle düşük yağ oranı olan mamalar tercih edilir. Gebe hayvanlardaysa protein ve karbonhidratı yüksek diyetler uygulanır.



* Seçilen mamanın mümkünse süper premium sınıfı olması, karkas et kullanılması, IFS (Uluslararası Gıda Standardı) veya HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) onayı alması, S/O (kristal önleyici) içermemesi, veterinerde satılması tercih sebebi...

Tahıl, mısır, tatlandırıcı içermesin

Veteriner iç hastalıkları uzmanı Dr. Ebru Akbaş:



* Mama tüm besin bileşenlerine sahip olmalı. İçinde gerekli oranlarda vitamin, mineral ve yağ asitleri bulunmalı. Özellikle kedi mamalarında vitamin A aktif olarak bulunmalı. Çünkü kediler beta-karoteni vitamin A’ya dönüştüremez.



* Mamaların tane tahıl, mısır, koruyucu madde, renklendirici veya tatlandırıcı içermemesi gerekir.



* Market mamalarında fiyat-performans oranını dikkate alın. İçindeki protein kaynağının bitkisel mi hayvansal mı olduğuna bakın. Hayvansal proteinin de et mi yoksa hayvansal yan ürünlerden mi sağlandığı önemli. Hayvanın belli bir hassasiyeti yoksa protein kaynağı olarak kırmızı veya beyaz et tercih edin.



* Etiketi kontrol edin; içeriğindeki en büyük yüzdeye sahip ilk iki ve üç bileşen kırmızı veya beyaz et olmalı.



* Mama alırken kedi ya da köpeğinizin beslenme alışkanlığını ve gıda alerjisi olup olmadığını dikkate alın.



* Kedi ya da köpeğiniz mamayı sevmediğinde yemekte isteksiz olur ya da tamamen reddeder. Eğer isteksizse protein kaynağı farklı olan bir mamayla (örneğin balık yerine tavuk) değiştirebilirsiniz.



* Farklı mamaya geçişte birkaç gün iki mamayı karıştırarak verin. Aksi takdirde sindirim sistemi problemi yaşayabilir.



* Beğeneceği mamayı bulana kadar premium markalardan farklı mamalar deneyin. Mama kabında mamayı 15 dakikadan fazla bekletmeden her öğünde tekrar koyup açlık süresini uzatarak yemesini bekleyebiliriz.



* Kediler öğünlü beslenmez; o nedenle mama önlerinde sürekli durmalıdır. Köpekler de ilk 6 ay 4 öğün, 6-8 ay arası 3 öğün, 8-12 ay arası 2 öğün, 1 yaşı itibariyle tek öğün beslenmelidir.



* Uygun formülasyonlarla saklanma ve pişirme koşullarını yerine getirecek şekilde mamalar evde de hazırlanabilir. Ancak ben dengeli beslenmesini sağlamak için ihtiyaçları olan her şeyi içeren kuru veya konserve mamaların verilmesini tavsiye ederim.



* Hayvan dostumuzu vegan beslememiz doğru olmaz. Kediler etçil, köpeklerse hem etçil hem otçul canlılardır. Hayvansal protein kaynağı olmaksızın beslenmeleri gelişme geriliği ve sistemik hastalıklara sebep olur.