Makyaj sanatçısı olmak için doğmuş

Can Dilekçi, dokuzuncu sınıf öğrencisi, Kastamonu’da yaşıyor. Babası Serhat Dilekçi, “Ailemizde resim yeteneği var” diye açıklıyor oğlunun yeteneğini. Genç fenomen çizim yapmaya geçen yıl, kız kardeşinin yaptığı resimleri daha güzel hale getirmeye çalışırken başladı. Daha sonra suluboyayla yüzüne çizdiği desenleri Instagram’a koydu, bunlar kendi ifadesiyle ‘tepki çekmeye’ başlayınca hoşuna gitti ve bu çizimlere devam etti. Ama artık makyaj malzemeleri kullanıyor, yüzündeki boyamayı daha etkileyici hale getiriyordu.

Okuldaki arkadaşlarının ‘Erkek adam makyaj mı yapar’ yorumları gecikmedi ama o, bu tür lafları önemsemediğini söylüyor: “Beni her konuda destekleyen arkadaşımla görüşüyorum, bu bana yetiyor. Öğretmenlerimin de birkaçı destekledi, yaptığım makyajı beğendiklerini söyleyip tebrik etti.”

“Onu sonuna kadar destekliyoruz”

Yaşadıkları şehirde ‘Erkek çocuğu böyle boyanır mı’ tepkisi alan aileyse çocuklarının bir numaralı destekçisi. Serhat Dilekçi anlatıyor: “Bazı insanlar basit şeyleri dert edip kendi kendine tasalanıyor. Can, biz onun yanında olduğumuz için bu olumsuz yorumları çok kolay bertaraf edebildi. Biz bu durumdan gayet memnunuz. Onu sonuna kadar destekliyoruz. Ben bir baba olarak bu süreci izliyorum. Instagram hesabına ve YouTube kanalına gelen yorumları okuyorum. Çok fazla hayran grupları oluşmuş, bunlara tek tek bakıyorum, ilgilenmem, görmem gerekiyor. Annesine ve bana Can’dan daha fazla iş düşüyor. Takıldığı ya da kararsız kaldığı yerlerde ona yardımcı oluyoruz. Kısıtlama getirerek bir yerlere varmasına imkân sağlayamayız.” Baba Dilekçi, Can’ı ‘Mutlu, yüzmeyi, kayak yapmayı seven, bir şeyi yapacaksa en iyisini yapmak isteyen bir çocuk’ olarak tarif ediyor ve ekliyor: “Sosyal medyada tanınıyor olması korkunç bir şey değil. İllegal, başkalarını kışkırtan veya kötü örnek olan bir şey yapmıyor. Sosyal içerikli makyajlar yapıyor. Bu onun yeteneği. Kimseye kötü örnek olacağını da düşünmüyorum.”



Can Dilekçi’nin diğer desenlerini Instagram’da, @candilekcci adıyla aratıp bulabilirsiniz.

Çizeceği desenleri önceden araştıran, bu tasarımlar için saatlerce çalışan Can Dilekçi, kullandığı ürünlerin vegan ve ‘cruelty free’ (hayvanlara eziyet edilmeden üretilmiş) olmasına da dikkat etmeye çalışıyor. İleride makyaj sanatçısı olmak istiyor. Hayali, onu olduğu gibi kabul eden insanlara hitap edebilmek.