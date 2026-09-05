Mahallenin yeni gözdesi

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Anadolu Yakası’nın son birkaç yıldır artan hareketliliğinden sıkça bahsediyorum. Ortam özellikle Suadiye ve çevresinde bambaşka bir hal almaya başladı. Restoran, bar, gece kulübü derken gün geçmiyor ki mahallede yeni bir yer açılmasın. Hiç Anadolu Yakası insanı olmamama rağmen son zamanlarda ben de sık sık kendimi Cadde’de sosyalleşirken buluyorum. Yaşanan değişim başlı başına bir yazı konusu aslında, biz gelelim asıl meselemize...

Bu hafta sizi Suadiye’nin yenisi Manzé İstanbul’la tanıştıracağım. Aslında mayıs başında kapılarını açtı ancak araya yaz tatili girince yeni uğrayabildim. Aradan geçen bu dört ay içinde Manzé İstanbul iyice Suadiyeli olmuş, kendini mahalleye sevdirmiş.

Yıldızlı şeften danışmanlık

Günlerden cuma, akşam 20.30 suları... Mekâna gittiğimde gösterişli ve şık bir girişle karşılaşıyorum. Masama doğru ilerlerken şöyle bir göz atıyorum etrafa; büyük bir barı var, içerisi hafif loş, masalar dolu, herkes derin sohbette. Yemekte bana eşlik edecek arkadaşımı beklerken menüyü incelemeye başlıyorum.

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Menü oldukça geniş. Üşenmeden sayıyorum, başlangıçlar 26 çeşit. Deniz ürünü de var, sakatat da, humus da... Fiyatlar 650-3.500 lira arasında. “Bir paylaşımlık için 3.500 lira da neymiş” demeyin; “İstiridyesiz yemeğe başlayamam” diyorsanız bu rakamı gözden çıkaracaksınız! Ana yemeklerse 1.550-4.250 lira arasında. Restoranın bir de suşi menüsü var. İlk gördüğümde bunca seçeneğin arasında pek dikkatimi çekmemişti ama yemeğin ortasında tavsiye üzerine tadına baktığımız, mekânın imza tabaklarından kaz ciğeriyle hazırlanan velvet foie (8 parça, 1.590 lira) bir anda masanın gözdelerinden oluyor.

Dönelim diğer yemeklere... Izgara taze bakla ve havuçla sunulan humus, ayva-edamame püresi ve reyhan yağıyla servis edilen miso’lu patlıcan, ızgara bebek kalamar ve kömür ızgarasında pişmiş kokoreç masaya sipariş ettiğimiz tabaklardı. Paylaşımlı başlangıçlar çok olduğundan ana yemeğe tabii ki yer kalmadı. Suşi, miso’lu patlıcan ve ızgara bebek kalamar masanın yıldızlarındandı. Kokoreci biraz fazla yağlı bulduk. Porsiyonları 2-3 kişi rahatlıkla paylaşabilir.

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Bu arada menünün danışmanlığını daha önce şefliğini yaptığı restoranla Michelin Yeşil Yıldız ve Bib Gourmand alan İbrahim Tunç üstlenmiş. Ve mekânın zengin bir şarap menüsü de var. İmza kokteyllerin de fiyatı 1.050 lira.

Manzé İstanbul her gün 12.00’de servise başlıyor, 00.00’a kadar açık. Cuma-cumartesi geceleriyse kapanış 1.00’de. Mekânda sohbetinize eşlik edecek DJ müziği var. Öyle bangır bangır değil, sizi rahatsız etmeyen, sohbetin önüne geçmeyen bir müzik. O gece İzzet Şahin setin başındaydı, güzel çalıyordu.

Manzé İstanbul’a neden mi gidilir? Şık bir akşam yemeğine, kokteyl içmeye, suşilerinin tadına bakmaya, romantik bir buluşmaya, kız kıza gece gezmesine... Gitmek için bahane çok, yeni bir mekân denemek, güzel yemek yemek istiyorsanız, bütçeniz de uygunsa radarınızda olsun.

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Ömür Şef’in tabaklarının peşinde

Geçenlerde Başakşehir’deki şef Ömür Akkor’un restoranı Natolia’ya uğradım. Anlatıldığı kadar varmış, menüden yemekleri seçerken resmen gözümüz döndü. Ödemiş pidesi (945 lira), bahar pilavı (795 lira), soslu ev mantısı (1.050 lira)…

Yemekler öyle güzeldi ki arayı açmadan, hemen ertesi hafta bu kez Ömür Şef’in diğer restoranı Ataköy’deki Havuş Deli’ye gittim. Burası menüsünde Anadolu mutfağından lezzetlerin olduğu, dükkânın içindeki raflarda yerel üreticilerden ürünlerin satıldığı bir yer. Bir diğer özelliği uygun fiyatlı olması. Hem Ömür Şef’in yemeklerini yiyorsunuz hem de çok yüksek rakamlar ödemiyorsunuz. Havuş Deli’de kahvaltı servisi de var. Menüdeki ‘Deli Lezzetler’ kısmından kaburga ekmek (570 lira), Deli sosisli (435 lira), patatesli kebap (465 lira) ve Deli acılı mısır (195 lira) sipariş ettik. Hepsi çok lezzetliydi. Yemeğin yanında sipariş ettiğimiz reyhan şerbeti şahaneydi. 1 litrelik şişelerde mekânın dükkân bölümünde satılıyor; tabii ki eve dönerken o da bizimle geldi.

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Ayrıca Havuş Deli’nin çeşitli baharatı; sumak, Kilis toz biberi, pul biber ve kimyon da satılıyor. Mekândan ayrılırken raflara mutlaka göz atın.

Ah geceler

◊Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

◊Baran Bayraktar bu gece 23.00’te Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊Anıl Durmuş bu gece 00.30’da Perde Arkası Etiler’de. (0538) 413 49 40

◊Özgür Cankardeş 8 Eylül Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊Deha Bilimlier 11 Eylül Cuma 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

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◊ Simge Eğrilmez bu gece 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

7/24 YETMEZ

◊Aztek müdavimlerine müjde… Mekân verdiği yaz molasının ardından 8 Eylül Salı gecesi şehre geri dönüyor, yeni sezona başlıyor.

◊Etiler’e yeni bir mekân geldi, ismi Alice. Henüz çok yeni, çiçeği burnunda. Bir süredir merakla beklediğim bir mekândı, nihayet yeni sezonla beraber hazırlıklarını tamamladı. Yemekten sonra eğlenceyle devam edebileceğiniz yerlerden. Havadisler şimdilik bu kadar, en kısa zamanda uğrayıp detayları yazacağım.

◊Swissôtel The Bosphorus’un bahçesi Chalet Garden’ın bu ayki etkinlik takvimi açıklandı. Ay boyunca Yunan tavernası gecesinden 90’lar partisine farklı konseptlerde geceler düzenlenecek. 11 Eylül’de Demet Sağıroğlu, 18 Eylül’de Bora Öztoprak, 19 Eylül’de Emre Kınay&Kaan Öztürk ve 20 Eylül’de Bahadır Özüşen var.