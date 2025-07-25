Macera dolu sayfalarda kaybolalım

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‘Sonsuza Dek Değilse de Şimdilik’

Chuck Palahniuk

(Düşbaz Kitaplar)

Temmuz 2025

‘Dövüş Kulübü’nün yazarı Chuck Palahniuk yeraltı edebiyatının kült ismi, Türkçeye yeni çevrilen romanıyla okurları karanlık bir yolculuğa çıkarıyor. Yazar kitapta cinayeti bir aile geleneği haline getirmiş aristokrat iki kardeşin öyküsünü kara mizahla kaleme almış.

‘Yakınlaşmalar’

Katie Kitamura

(İthaki Yayınları)

Temmuz 2025

New York’tan Lahey’e taşınan bir simultane çevirmenin gözünden savaş suçları davasının gölgesinde hem etik hem duygusal sınırlar sorgulanıyor. Japon asıllı Amerikalı yazar, mahremiyetin, gücün ve söylenmeyenlerin izini sürüyor.

‘Günde Bir Doz Kedi’

Syou Ishida

(Athica Yayınları)

Haziran 2025

Kyoto sokaklarında kulağa fısıldanan bir söylenti, yolu gizemli bir kliniğe düşenleri bir araya getiriyor. Çağdaş Japon edebiyatının güçlü kalemi, kedilerle insanlar arasındaki bağı masalsı bir dille anlatıyor. Bazen her şeyin ilacı bir doz kedi olabilir.

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‘Levanten’

Eric Ambler

(Yapı Kredi Yayınları)

Temmuz 2025

Eski bir sırrın peşine düşen Howell ve Teresa’nın her adımı tehlikeyi tetikler. Yazar ‘Levanten’de Ortadoğu’nun karmaşık dengeleri içinde geçen sürükleyici bir casusluk hikâyesi sunarken ihanetin ve hayatta kalma içgüdüsünün sınırlarını sorguluyor.

‘Palmiye Şarabı Müptelası’

Amos Tutuola

(İthaki Yayınları)

Temmuz 2025

İçki düşkünü genç bir adam, palmiye şarabı toplayıcısı ölünce onun ardından ölüler diyarına gidiyor. Canavarlarla savaşıyor, büyülü kasabalardan geçiyor ve mistik güçlerle sınanıyor. Afrika’nın hayal gücünden doğan

bu masalsı roman, okuru gizemli bir evrene davet ediyor.