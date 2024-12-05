Listelere kış dopingi

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Kış ‘güneş’i

Yeni şarkısı ‘Şehir Uyumaz’ın Paris sokaklarını turlayarak çektiği videosunda Güneş “Bu şehir bile tutamadı bu kadar kin” diyor. Bir ayrılık şarkısı olan ‘Şehir Uyumaz’ın söz ve müziği Güneş’e ait. Parçanın prodüktörlüğünü Berkin Laleli ve TRVMEN üstlenmiş. Takı kulaklığınızı, şehirde bir de bu şarkıyı dinleyerek yürüyün.

‘Şehir Uyumaz’ (Tekli)

Güneş

Sony Music Türkiye

Derinlere dalalım

Pop müzikteki iddiasını sürekli kendini yenileyerek gösteren Ece Seçkin ‘Kör’ adlı teklisini yayımladı. Söz ve müziği Ardy’ye ait olan şarkı âşık olan insanları yarım kalmış ilişkilerin, özlem dolu bekleyişlerin nasıl etkileyebileceğini anlatıyor: “Dalarım dibe yüzmeyi bilmeden/Batarım yine uğruna oldum kör…”

‘Kör’ (Tekli)

Ece Seçkin

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DMC

Bu nasıl füzyon!

İtalyan rock grubu Maneskin’in yetenekli basçısı Victoria’nın yeni teklisi ‘Ratata’ adını taşıyor. Latin enerjisiyle teknoyu birleştirmiş. Şarkıyı ilk kez Sao Paulo'daki hayranları için şehirde eski model bir arabada gezerken çalan Victoria sadece sokaklarda değil, dans pistinde de adrenalini yükseltmeyi iyi biliyor.

‘Ratata’ (Tekli)

Victoria

Sony Music Türkiye

Yanmayan bir Ankara kalmıştı

Türkçe rap’in gündemdeki isimlerinden Burak King’in yeni şarkısı ‘Bize Ne Kaldı’ piyasaya çıktı. “Ben yaralı, sen yaralı/Yakmışım uğruna Ankara’yı” dizeleri şimdiden dillere dolanan şarkının söz ve müziği Burak King’e, düzenlemesi Alphan Kurtoğlu’na ait. ‘Bize Ne Kaldı’ bir aşk hikâyesini anlatıyor gibi görünse de aslında toplumsal yaralara da değiniyor.

‘Bize Ne Kaldı’ (Tekli)

Burak King

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Formuna Medya

Fişsiz Melis

Yeni neslin seçimi Melis Fis sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını içeren bir çalışma yayımladı. 6 şarkılık ‘Bi’ Piyano Bi’ Vokal’de Sezen Aksu’nun ‘Kaçın Kurası’ ve Grup Hepsi’nin ‘Yalan’ cover’ları da var. Melis’in duru sesinin tadını piyano eşliğinde çıkarın.

‘Bi’ Piyano Bi’ Vokal’ (Tekli)

Melis Fis

Sony Music Türkiye