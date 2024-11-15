Liste yapın, kalitesiz ürün almayın

Haberin Devamı

Kökeni ABD’ye dayanan Black Friday (Kara Cuma) indirimleri artık yalnızca ABD ile sınırlı değil. Dünyanın farklı yerlerinde de indirim dönemi olarak kabul ediliyor bu ay. Üstelik tek günle sınırlı kalmıyor ve tüm aya yayılıyor indirim. Türkiye’de de özellikle e-ticaret devlerinin etkisiyle kasım son yıllarda indirim ayı olarak kabul ediliyor. Çevremde kiminle konuşsam sezon alışverişi yapmak için bu ayı beklediğini söylüyor. İyi değerlendirildiğinde alışverişi indirim dönemine saklamak çok akıllıca. Artan fiyatların ve sezonun geç başlamasının da alışkanlıkların değişmesinde etkisi var tabii. Ancak indirim döneminde kendimizi kaybetmeden alışveriş yapmak, gereksiz harcamadan da kaçınmak lazım.

Maksimumu belirleyin

Akıllı bir alışveriş için önceliğiniz bir liste hazırlamak olmalı. Dolabınızda neler eksik, nelere ihtiyacınız var, bu sezon trendlerinden dolabınıza hangi parçaları ekleyeceksiniz ya da dolabınızda hangi renkleri daha çok görmek istiyorsunuz, tüm bunları tek tek yazın. Ve mümkün olduğu kadar bu listenin dışına çıkmamayı hedefleyin. Maksimum bir bütçe belirlemek de iyi olabilir. Böylece kendinize bir sınır koymuş olursunuz.

Haberin Devamı

İnternetten araştırın

Mağazalara ve alışveriş merkezlerine gitmeden önce internetten araştırmak da iyi fikir. Fiyat karşılaştırması yapabilmenizin yanında çevrimiçi mağazalar bazen özel indirimler veya ek avantajlar sunabiliyor. Hatta tüm alışverişinizi çevrimiçi olarak da gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yöntem özellikle uzun kabin ve ödeme kuyruklarından hoşlanmayanlar için ideal. Ancak çevrimiçi alışveriş yapmadan önce iade ve değişim şartlarını iyi araştırın. Sonra özellikle ilk defa alışveriş yaptığınız e-ticaret sitelerinde sorun yaşamayın.

Ucuz diye almayın

İndirim döneminde sırf ucuz diye aldığımız bazı ürünler, kısa sürede çöp haline gelebiliyor. Kalitesiz ürün almak bütçeniz için o an mantıklıymış gibi görünse de uzun vadede paranızı boşa harcadığınız anlamına geliyor. Ayrıca tekstil atıklarının devasa bir yığın halinde çevreyi ne kadar kirlettiği de biliniyor. Yeni bir atık yaratmaktan uzak durmak dünyamız için hepimizin görevi. Bu nedenle kaliteli ve iyi içerikli kumaşlara yatırım yapmakta fayda var. Uzun vadede de kullanabileceğiniz pamuk, modal, keten, yün gibi iyi kumaş içeriklerinden yapılan giysilere öncelik verip etiket okumayı alışkanlık haline getirmenizi tavsiye ederiz. Ayakkabı, çanta ve aksesuarda da uzun süre kullanabileceğiniz, iyi materyaller tercih edin (mutlaka gerçek deri olmasına gerek yok, vegan deriler ya da çantalarda pamuklu materyaller de iyi seçenekler). Ayrıca palto, mont, çizme, bot gibi daha pahalı parçaları da indirim döneminde edinmek çok daha mantıklı.

Haberin Devamı

Son olarak sezon dışı alternatiflere bakmak da akıllıca olabilir. Örneğin, şimdi baharlık ve yazlık ürünler ekstra indirime gireceği için dolabınızı bir sonraki sezona bütçe dostu bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

İNDİRİMLERDEN SEÇTİK



Zamansız bir monta yatırım yapmak iyi fikir.

Altınyıldız, 2.400 lira

Oversize blazer ceketler uzun yıllar dolabınızda kalır.

DeFacto, 1.049 lira

Erkekler için klasik ve kullanışlı bir bot modeli.

Desa, 2.872 lira

Kırmızı bu kışın popüler renkleri arasında.

Koton, 1.885 lira

Sezon trendi leoparı dolabınıza eklemek için iyi bir dönem.

Mango, 1.602 lira

Haberin Devamı

Eğlenceli bir kış koleksiyonu

Tasarımcı Ece Nayman’ın kreatif direktörü olduğu marka Ace Nayman, Sonbahar-Kış 24/25 Koleksiyonu’nu ‘Dystopian Dreams’ adıyla tanıttı. Nayman desenleri, Köln Museum Ludwig’de ziyaret ettiği sergideki Ursula Schultze’nin eserlerinden ve kişisel tarzından ilham alarak tasarladı. Markanın renkli DNA’sını ve kışın koyu tonlarını uyum içinde buluşturan koleksiyon, sokak giyimini çağdaş modayla harmanlayan parçalar içeriyor. Sezonun ana parçaları arasında üniseks metalik denim takımlar ve oversize (geniş kesim) trençkotlar var. Koleksiyonun temasına uygun olarak metalik ve 3 boyutlu monogram desenleriyle çalışılan tasarımlar, gece elbiselerinden taş detaylı triko takımlara kadar eğlenceli ve yenilikçi tasarımlar sunuyor.