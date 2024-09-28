Limon, kahve, sirke... Doğal da olsa cilde zarar verebilir

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Birçok bitki, meyve ve bitkisel yağlar gibi doğal ürünler cilt sağlığını iyileştirmek için güzellik rutinlerinin bir parçası oldu. Bu doğal ürünlerin çoğu güvenli kabul edilse de her zaman beklendiği kadar masum olmayabiliyor. Dermatoloji uzmanları Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk ve Dr. Dilara Tüysüz doğal malzemelerin kullanımlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

ASİTLİ GIDALAR SÜRÜLÜR MÜ?

◊ Limon; sitrik asit, askorbik asit, malik asit içerir. Bu maddelerin cilt tedavilerinde ve bakımında yeri vardır. Cildi parlatmak, diri tutmak, bazı durumlarda gözenekleri sıkılaştırmak için belli oranlarda leke ve sivilce tedavisinde kullanılır. Yüze ve ele en fazla üç damla limon suyu sürülebilir, ara sıra yakacak boyuta getirmeden uygulayabilirsiniz. Belirli bir miktar ve sıklığın ötesinde uygulanırsa cilt yanabilir. Tedavi olarak değil, bakım desteği olarak düşünüp bilinçli kullanılmalı. (Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk)

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◊ Sirke, içerdiği asetik asitle cilt ve saç sağlığı üzerinde olumlu etkiye sahip, yağlı ciltlerde kullanılması faydalı. Antibakteriyel etkisiyle akneli ve yağlı ciltlerde temizlik ürünü, tonik ve spot tedavi dediğimiz belli noktalara bölgesel uygulanabilir. 1 birim sirke, 4 birim su olmalı. Mutlaka suyla seyreltilmeli, yazın kullanılmamalı. (Dr. Dilara Tüysüz)

KAHVE PEELİNGİ YAPMAK ZARAR VERİR Mİ?

◊ Kahvedeki kafeik asit kollajen sentezini arttırır. Peeling için kullanılabilir. Önce mutlaka bilek iç kısma küçük bir alana yama testi yapılması tavsiye edilir. 24 saat sonra alerjik reaksiyon yoksa kullanılabilir. Kahve ve toz şeker eşit miktarda karıştırılarak çeşitli yağlar ve suyla seyreltilerek peeling için maske yapılabilir. Kızarıklık, iritasyon gelişirse kullanılmamalı. (Dr. Dilara Tüysüz)

◊ Kahve, çay gibi bitkiler renklidir. Bu ürünlerle cildinize peeling yapmaya çalışırken taşıdıkları pigmentlerin de cildinizde renk dağılımı bozukluğu yapabileceğini dikkate almak gerekir. (Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk)

BİTKİLERİN SIVILARI DİREKT UYGULANABİLİR Mİ?

◊ Özellikle Aloe veranın sıvısı son yıllarda her derde deva bir ürün olarak görülüyor. Kozmetik sektöründe de çok kullanılır, güneş yanıklarına iyi geldiği söylenir, fakat mucizevi sonuçlar beklenmemeli. Ayrıca bu tarz bitkisel ürünleri kullanırken bunların fitodermatiti denilen bitki alerjisi, bitki tahrişi ve egzaması oluşturabileceğini unutmayın. (Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk)

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ALERJİK REAKSİYON OLUR MU?

◊ ‘Kese yapmak faydalıdır’ ama her gün kese yaparsanız cilt tahriş olur. Evde yaptığınız bitki kökenli bakım ürünleri uygulamasını da abartırsanız bu bitkisel maddeler bir süre sonra ciltte asit yanığı oluşturur. (Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk)

◊ Cildiniz kimyasal içeriklere olduğu kadar, doğal içerikli ürünlere de bazen reaksiyon verebilir. Bazı bitkisel ürünler örneğin sitrus meyveler ciltte aşırı kuruma, renk farklılıkları, kaşıntı ve güneş ışığıyla reaksiyona girme gibi yan etkiler oluşturabilir. Örneğin tarçın tozu, hindistanceviziyağı, gülyağı gibi baharat ve bitki yağları bazı hassas tenlerde alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Her türlü yeni deneyimlenecek içeriğin el bileğinin iç kısmına küçük bir bölgeye direkt uygulanması ve reaksiyon gelişip gelişmeyeceğinin gözlemlenmesi yararlı olur. (Dr. Dilara Tüysüz)

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SİVİLCELENME YAPAR MI?

◊ Bazı doğal ürünler özellikle doğal yağlar ciltte sivilcelenme yapabilir. Örneğin hindistanceviziyağı komedojeniktir ve yüzde gözenekleri tıkayabilir. Akneyi kötüleştirebilir. Zeytinyağını sadece çok kuru cilt için kullanmalı. Çünkü zeytinyağı da gözenekleri tıkar. Aspir yağı her ne kadar komedojenik olmasa da bazı kişilerde akneye sebep olduğu bilinmektedir. (Dr. Dilara Tüysüz)

HANGİ CİLT TİPLERİ HANGİ DOĞAL YÖNTEMLERDEN UZAK DURMALI?

◊ Hassas ciltler, beyaz tenliler, geçmişinde alerjik hastalık hikâyesi olanlar her türlü doğal cilt bakımına karşı temkinli olmalı. (Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk)