Lezzeti renginden belli

KÂSEDE MOR ÇORBA

Şef Refika Birgül’den ‘ekşi kremalı pancar çorbası’ (2-3 kişilik)







NE LAZIM?

4 adet orta boy pancar

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı taze pastörize peynir

1 çay kaşığı tuz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 bardak su

1 çorba kaşığı nar ekşisi

4 adet taze pancar yaprağı

Taze çekilmiş karabiber

NASIL YAPARIM?

Pancarları yıkayıp tencereye koyun ve soğuk su ilave edip yüksek ateşte kaynatın. Kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık yarım saat pişirin. Pişip pişmediğini anlamak için bıçak batırarak yumuşaklığını kontrol edin. Pişince hemen süzün ve bir kenara alın, biraz soğuyunca kabuklarını soyun. Mutfak robotunun çalışabileceği büyüklükte parçalara doğrayın ve robota koyup 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ilave edin. İlk aşamada 1 su bardağı sudan da biraz ekleyin. Sonra azar azar su ilave ederek robotu çalıştırın. Pancarınızın büyüklüğüne göre gerekli su miktarı değişebilir. Püreden biraz daha sıvı olana, yoğun bir çorba kıvamına gelene kadar kontrollü bir şekilde su ekleyebilirsiniz.

Sıra geldi çorbanızın lezzeti ve görüntüsüyle ahenk oluşturacak ekşi kremayı hazırlamaya. Bir kapta 2 çorba kaşığı yoğurdu ve 1 çorba kaşığı taze pastörize peyniri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Kâseye aldığınız çorbanızın üzerine ev yapımı ekşi kremadan bir kaşık dolusu ekleyin. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı nar ekşisini gezdirip taze karabiberi çekin ve soğuk soğuk servis edin. Eğer pancarı taze yaprakları hâlâ üzerindeyken alacak kadar şanslıysanız, körpe yapraklarını seçip çorbanın üstüne serpiştirin. Böylece pancar yapraklarının çıtır lezzeti de çorbanıza eşlik edecektir.

Not: Ben pancar haşlarken soymamayı tercih ediyorum, böylece o güzel rengi suya akmıyor, içinde saklı kalıyor. Tabii haşlamadan önce çok iyi yıkıyorum.

MEZE HALİ...

Şef Müge Ergül’den ‘pancarlı humus’ (6-8 kişilik)







NE LAZIM?

1 kg haşlanmış nohut

2 adet limon suyu

1 yemek kaşığı kimyon

2 diş rendelenmiş sarımsak

2 su bardağı nohudun haşlama suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet orta boy haşlanmış pancar

Yarım çay bardağı tahin

Tuz

Karabiber

Süsleme için taze nane, nar ve portakal kabuğu (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

Haşlanmış nohutları miksere koyduktan sonra içine sarımsak rendesi, tahin, zeytinyağı, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyin. Arada azar azar nohut suyu ilave edin. Daha sonra içine limon suyunu ve küpler haline getirdiğiniz haşlanmış pancarları da ekleyip mikseri çalıştırmaya devam edin. Koyu bir püre kıvamına geldikten sonra servis tabağına alıp üzerine nane, nar ve portakal kabuğu koyarak servis edebilirsiniz. Humusunuzu kızarmış ekmek veya kıtır galetayla birlikte sunabilirsiniz.

FARKLI VE PRATİK

Şef Çiğdem Seferoğlu’ndan ‘vişneli pancar’ (4 kişilik)







NE LAZIM?

2 adet pancar

2 adet kuru soğan

1 kâse ayıklanmış vişne

1 çay bardağı zeytinyağı

400 ml su

Tuz

Kaymak (üzeri için)

NASIL YAPARIM?

Piyazlık doğradığınız soğanı zeytinyağında soteleyin. Sonra ince dilimler halinde doğradığınız pancarları ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin. Üzerine vişne, su ve tuzu ekleyin. Kısık ateşte yarım saat pişirin. Soğuduktan sonra üzerine biraz zeytinyağı ve soğuk kaymak ekleyip servis edin.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ömür Karamahmut - Diyet ve beslenme uzmanı

Pancar yüksek su içeriyor ve düşük kalorili. Bu özelliklerin her ikisi de kilo kaybı için faydalı.

Lif bakımından zengin olduğu için bağırsak fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.

Kalp ve damar hastalıklarında tedavi edici özelliği var.

Kanser tedavisini destekler.

Kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltir.

Karaciğerdeki toksinleri temizlemede etkili.

Yüksek kan basıncını düşürür.

Tansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Kansızlığı önler.

Bağışıklığı güçlendirir.

FAZLA TÜKETİME DİKKAT!