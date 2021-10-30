Lahana gibi... Kat kat

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DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ±lar podyumlarda, stilleri ilgiyle takip edilen ikonlarsa sokak gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerinde kat kat giyinme hilesine sÄ±klÄ±kla baÅŸvuruyor. â€˜Hileâ€™ diyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ farklÄ± doku ve tarzdaki Ã¼rÃ¼nleri bir arada kullanarak â€˜stil sahibiâ€™ gÃ¶rÃ¼nmek Ã§ok daha kolay. AyrÄ±ca dolabÄ±nÄ±zdaki giysileri sezonsuz bir hale getirmek iÃ§in de katmanlÄ± stil iyi bir fikir. Yeni sezondan radarÄ±mÄ±za giren trendleri dÃ¶rt farklÄ± baÅŸlÄ±kta inceleyelim...

Ãœst Ã¼ste iki ceket:

Ä°nce, boÄŸazlÄ± bir kazak, kazaÄŸÄ±n Ã¼zerine kolye, blazer ceket, kemer ve son olarak bir paltoyla ÅŸÄ±k ve gÃ¶steriÅŸli bir stil yaratabilirsiniz. Ceket Ã¼zerine bir ceket daha giymekten Ã§ekinmeyin. Ã–zellikle soÄŸuk kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde denenebilir.

Elbiseleri katmanlayÄ±n:

ÅžÄ±k elbise ya da tulumlarÄ±nÄ±zÄ± iÃ§ine giydiÄŸiniz kazak veya gÃ¶mlekle soÄŸuk gÃ¼nlere hazÄ±r hale getirebilirsiniz. ÃœnlÃ¼ stil ikonu Emili Sindlevâ€™in puantiye elbisesinin iÃ§ine giydiÄŸi gri kazaÄŸÄ± ve beyaz kovboy Ã§izmeleriyle yarattÄ±ÄŸÄ± stil size ilham versin.

Sweatshirt detayÄ±:

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Siz hÃ¢lÃ¢ sweatshirtâ€™Ã¼nÃ¼zÃ¼ yalnÄ±zca ceketin iÃ§erisinde kullananlardan mÄ±sÄ±nÄ±z? Ã–yleyse bir de en son katman olarak ÅŸal niyetine kullanmayÄ± deneyin. PaltolarÄ±n, deri ceketlerin ya da montlarÄ±n Ã¼zerinde omza dolanmÄ±ÅŸ bir sweatshirt modaseverlerin yeni gÃ¶zdesi.

GÃ¶mlekler baÅŸrolde:

Bu trendin olmazsa olmazlarÄ±ndan biri de gÃ¶mlekler. Beyaz bir gÃ¶mleÄŸin iÃ§ine tiÅŸÃ¶rt ya da kazak giyin, Ã¼stÃ¼ne sÃ¼veter geÃ§irin, en Ã¼ste deri ceket ya da ÅŸÄ±k bir blazer ekleyin. Stilinizi denim pantolon ve spor ayakkabÄ±larla tamamlayÄ±n.Â

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