Kuşakların buluşması

Haberin Devamı



Bu üçlüye dikkat!

Hande Yener, Berksan ve Misha… Bu üçlü ne zaman bir araya gelse asla azla yetinmiyor, ortaya hit potansiyeli taşıyan bir şarkı çıkıyor. ‘Ben Senin Delinim’ flamenko müziğe göz kırpan düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Sözleri Berksan imzalı şarkıda Hande Yener “Uzadı uzadı, bu konu kapanmadı bende” diyor.

‘Ben Senin Delinim’ (Tekli)

Hande Yener

Poll Production

Sabrina nereye koşuyor?

Haberin Devamı

Tüm dünyada fırtınalar estiriyor ABD’li müzisyen Sabrina Carpenter. ‘Espresso’ ile yakaladığı müthiş başarının ardından prodüksiyonunda Jack Antonoff’un adını gördüğümüz ‘Please, Please, Please’i yayımlandı. Bu tekli Sabrina’nın 23 Ağustos’ta çıkacak ‘Short n’ Sweet’ albümünde de olacak. Şarkının klibinde müzisyenin erkek arkadaşı, yetenekli oyuncu Barry Keoghan da var.

‘Please, Please, Please’ (Tekli)

Sabrina Carpenter

Universal Music Türkiye

47 yıl sonra

Melike Demirağ ilk kez 1977’de yayımlanan ‘Vur Şu Sazın Tellerine’ 45’liğinde seslendirdiği aynı isimli şarkıyı 47 yıl sonra senfonik olarak tekrar yorumladı. Söz ve müziği Şanar Yurdatapan imzalı şarkının yeni düzenlemesi geçen yıl aramızdan ayrılan Baha Boduroğlu ve Alaattin Deniz’e ait.

‘Vur Şu Sazın Tellerine’ (Tekli)

Melike Demirağ

Ossi Müzik

Tarzı farklı

‘Yaklaş Yanıma’ şarkısının tanıtım yazısında Sandal soyadını görünce ister istemez dikkatimizi çekiyor. Evet, tahminimiz doğru çıkıyor. yaman ve EM1N ikilisinden Yaman, Mustafa Sandal’ın oğlu. Ama yola çıktığı arkadaşıyla birlikte müzikte belli ki kendilerine farklı bir yön çizmişler. Rap ve pop karışımı, tam da bugünün müziğini yapıyorlar.



‘Yaklaş Yanıma’ (Tekli)

Haberin Devamı

yaman, EM1N

Soner Olgun, söz ve müziği Mehmet Hakan Balcı’ya, düzenlemesiyse Utkan Marangoz’a ait ‘Bir Damlacık Aşkın Yeter’i çıkardı. Olgun türkü tadındaki bu hareketli şarkıyla birlikte bir de mesaj yayımladı ve “Bu şarkıyla müzikseverlere neşeli, keyifli ve aşk dolu bir yaz diliyorum” dedi.

‘Bir Damlacık Aşkın Yeter’ (Tekli)

Soner Olgun

Esen Müzik