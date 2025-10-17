Kurumsal hayattan şık davetlere...

Haberin Devamı

Geçen ay Nişantaşı’nda yürürken, geniş kesim (oversize) klasik bir blazer’ı belinden fularla bağlamış, altına bol paça pantolon giymiş bir kadın geçti önümden. Stili sadeydi ama gösterişli bir havası vardı. Sanırım bu yüzden aklımda kaldı. Tam da bu sezonun ofis giyimini özetliyordu; güçlü ama bağırmayan bir şıklık. Bir dönem takım elbise giymek sanki tek bir kalıbın içine girmek gibiydi. Birincisi, sadece işte giyilirdi, kumaşlar rahatsızdı ve tavrı fazla ciddiydi. Artık öyle değil. Bu sezon blazer’lar daha rahat, dökümlü ve akışkan. Pantolon kesimleri daha bol ve özgür. Geniş kesim ceketler, kuşaklı formlar ve yumuşak silüetlerle takım elbise bir ‘üniforma’ olmaktan çıkıyor; gündelik stile de eşlik ediyor.

Toprak tonları da var

Aynı takımı sabah toplantıda giyip akşam bir sergi açılışına taşıyabiliyorsunuz. Gündüz sneaker’la, geceyse topuklu ayakkabı ve dantelli bir büstiyerle eşleştirdiğinizde feminenlik dozunu yükseltmek mümkün. O kadar zamansız ve esnek bir form ki... Tek bir takım elbiseyle hem iş hem şehir kadını olabiliyorsunuz. Renklere gelirsek... Siyah, lacivert ve gri üçlüsü ofis dolabının temel taşları olmaya devam ediyor ama bu sezon sıcak toprak tonları var sahnede. Taba, kestane, bej... Bu tonlar daha yumuşak ama bir o kadar etkili. Sanki kurumsallığı törpülüyor ama ciddiyeti de koruyor.

Desenlerdeyse abartıya yer yok. İnce çizgiler, mikro kareler, tonsürton geçişler karşımıza çıkıyor. Özellikle kareli takımlar bu sezonun yükselen yıldızlarından. Benim de listemde mikro kareli bir takım var. Üstelik artık sadece pantolon-ceket takımları değil; şortlu blazer kombinleri ya da kalem eteklerle eşleşen takımlar da oldukça popüler. Sonbaharda giyinmek strateji ister. Sabah serinliğiyle öğlen sıcağı arasında gidip gelirken katmanlı kombinler kurtarıcı oluyor. Ceketin üzerine ince bir triko atmak ya da gömlek ve ceket arasına süveter eklemek hem şık hem pratik bir çözüm.

Aksesuar tarafındaysa küçük ama güçlü detaylar öne çıkıyor: Büyük çerçeveli gözlükler, klasik deri çantalar, kemerler... Ve evet, kitten heel ayakkabılar (minik topuklu, sivri burunlu) geri döndü ve takımlarla çok yakışıyor.

Tüyolar

◊ Desenli bir blazer ya da iyi kesimli bir pantolon, kombinin tüm ağırlığını tek başına taşıyabilir.

◊ Siyah-taba ya da gri-bej kontrastı sonbahara çok uygun. Takım parçalarını karıştırmak da çok iyi fikir.

◊ Akışkan ama formunu koruyan kumaşlar günün ortasında sizi yarı yolda bırakmaz.

◊ Fular, yaka iğnesi ya da zarif bir aksesuar küçük ama etkili bir fark yaratır.

Erkekler ve çanta meselesi

Erkeklerin çanta kullanması artık bir istisna değil. Sokakta, işte, konserlerde çanta taşıyan erkeklerin sayısı hızla artıyor. Üstelik bunlar sıradan sırt çantaları ya da postacı modellerle sınırlı kalmıyor. Uzun zamandır daha çok kadın stilleriyle özdeşleştirilen modeller erkek stillerine de sıçramış durumda. Bu sezon en çok öne çıkanlardan biri; box bag, yani kutu çantalar. Sert yapılı, dikdörtgen formda, elde taşınan bu mini çantaları, son haftalarda neredeyse her yerde görüyoruz. Ekipten Güliz’in (Arslan) X’te gördüğü bir yorum beni çok güldürdü, çünkü çok haklıydı: “Erkekler bu ara neden tansiyon aleti çantalarıyla geziyor?” Evet, biraz böyle göründüğü doğru. Ama mesele estetikten ibaret değil. Box bag’ler telefon, cüzdan, kulaklık gibi günlük eşyayı taşıyabilecek kadar kullanışlı ama aynı zamanda görünümü yukarı çeken o ‘etkili’ dokunuşu sağlıyor. Ayrıca abartılı bir yanı da yok, minimalist erkek stillerine tam oturuyor. Ama tabii herkes minimalist kalmak zorunda değil...

Bazı ünlü isimler bu trendi çok daha iddialı noktalara taşıyor. Geçen hafta Timothée Chalamet sokakta Hermès Kelly Mini çantasıyla görüntülendi. Küçük boyutuna rağmen markanın ikonik statü sembollerinden biri olan bu model kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Timothée’nin tercihi aslında modanın geldiği yeni noktayı çok iyi özetliyor:

Artık ‘kadın çantası’ ya da ‘erkek çantası’ diye bir ayrım kalmadı. Yani modada uzun süredir konuşulan cinsiyetsizlik kavramının yansıması bu trendler. Stil sahibi olan herkes, kendini ifade eden çantayı takıyor. Nokta.

HER TARZA UYGUN



Fitilli kadife kumaşlar sık kullanılıyor.

Beymen Club, 12.950 lira



Kalem etek ve ceketler stilinizi üst seviyeye taşır.

H&M ceket 2.349 lira,

etek 1.649 lira



Klasik ama etkili... Zamansız bir model.

Mango ceket 3.999 lira, pantolon 2.299 lira



Taba tonları akışkan formlu takımlarda öne çıkıyor.

Zara ceket 4.490 lira, pantolon 2.490 lira