Kuruçeşme’nin ‘güzel’i

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Kuruçeşme’nin son birkaç yıldır yükselişi tartışılmaz, eski cafcaflı günlerini aratmıyor. Yaz-kış hareketli. Mekânlar sayfiyeye taşınıyor ancak yerine yenileri de geliyor. Geçen haftalarda Güzel Kuruçeşme yaz sezonunu şehirde açtı. Korto’nun müdavimleri iyi bilir, kapıdan girmeden sol tarafınızda gizli sayılabilecek bir bahçe burası. İşletme sahipleri Güzel Kuruçeşme’ye ‘gastro’ meyhane diyor. Peki, nedir işin ‘gastro’ tarafı? Şöyle ki günümüzde ‘yeni nesil meyhane’ diye söz ettiğimiz, fiks menü servis edilen, eller havaya bir konsepti yok buranın. Özenli, lezzetli yemekleri arkadan sohbetinize eşlik edecek bir müzikle yiyorsunuz. Özetle modern bir meyhane Güzel Kuruçeşme... Haftanın altı günü açık, pazartesi günleri kapalı. 19.00’da servise başlıyorlar, 23.30 gibi içerisi duruluyor. Güzel Kuruçeşme sakinliyor ama üst katındaki Civarda’da eğlence arttığı için iki mekânın müziği birbirine karışabiliyor, bu da sohbeti biraz zorlaştırıyor, benden söylemesi.

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Ben geçen salı akşamı kız arkadaşlarımla gittim, içerisi doluydu, boş masa yoktu. Doğum günü kutlamaları ve kalabalık arkadaş gruplarının olduğu masalar çoğunluktaydı. Giyim kuşama gelirsek; spor şıklık gecenizi kurtarır, fazla abartıya gerek yok.

Gelelim yemeklere...

Aslında öyle alengirli bir menüsü yok. Yemekler üç bölümden oluşuyor: Soğuk, sıcak ve tatlı. Soğukların fiyatları 320-750 lira arasında değişiyor. Biz masaya kayakoruğu ve soğan turşusuyla servis edilen humus (340 lira), Girit ezme (390 lira), çiğköfte (320 lira) ve bir Yunan salatası olan horiatiki (490 lira) sipariş ettik. Girit ezme benim, çiğköfte masanın yıldızıydı. Sıcaklar 290-1.100 lira arasında. İsli midye tava (490 lira) ve kokoreç (1.100 lira) denenmeli. Kızarmış sardalya (790 lira) masaya sipariş ettiğimiz diğer sıcak kalemlerden biriydi ama çok sevmedik. Belki de Asmalı Cavit’in sardalyasına alışmış bir grup olarak tadına baktığımız içindir.

Fiyatlar Kuruçeşme’ye göre uygun, lezzet yerinde. Porsiyonlar büyük, gelen her tabağı 3-4 kişi rahatlıkla yiyebiliyor. İçeceklerde beni şaşırtan kokteyl menüsü oldu. Adı üstünde ‘gastro’ meyhanedesiniz... Kokteyller rakıyla yapılıyor. Şaşırdım ama cesaret edemedim. İlgi çeken kısmı, kokteyllerin Yazıklar Olsun, Bence Güzel gibi isimleri. Kokteyllerin hepsi 590 lira. Yediniz, içtiniz, bolca sohbet ettiniz. Kanınız kaynıyorsa hiç dertlenmeyin, hemen çıkış kapısından sola dönün, merdivenleri çıkın, geceye Korto’da canlı müzikle devam edin.

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Yazın o vakti...

Önümüzdeki cuma yani 4 Temmuz gecesi Gülşen konseriyle Cahide Alaçatı nihayet açılıyor. Perde aralanacak ve kelimenin tam anlamıyla şov yapacaklar yaz boyunca. Sezonu biraz geç açıyorlar ama bir yandan iyi oldu, müdavimleri iyice özledi Alaçatı gecelerini. Bu yaz 7’nci yılları olacak Çeşme’deki. Program nasıl mı? Salı geceleri Yıldız Tilbe, perşembeleri Hakan Altun, cumaları Gülşen ve Serkan Kaya, cumartesi geceleri Özcan Deniz, pazarları Derya Bedavacı sahneye çıkacak. Çarşamba akşamlarıysa Berkay ve Murat Boz gibi sürpriz isimler konser verecek. İşin özü; yıldızlar Cahide Alaçatı sahnesinde, Cahide de Alaçatı gecelerinde yine parlayacak. Yenilikler yok mu, o da var. Yaz için özel kokteyller hazırlandı, programa yepyeni şovlar eklendi, eğlencesiyse yerli yerinde duruyor. Bu yenilikleri yerinde görmek için ben çok heyecanlıyım. O zaman eğlence başlasın, harika geçsin yaz sezonu Cahide ekibi için.

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AH GECELER





◊ Sıla bu gece 22.00’de Çeşme Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Ayçin Asan bu gece 22.30’da Şerefe Alaçatı’da. (0533) 671 45 08

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Okan Albayrak bu gece 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Ayla Balyemez bu gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Kaan Yorulmaz 2 Temmuz Çarşamba gecesi 23.30’da Aztek’te. (0212) 247 59 01

◊ Berk Sunal 3 Temmuz Perşembe 23.00’te Alaçatı Boop’ta. Rezervasyon için: @boop_alacati)

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◊ Alya, 4 Temmuz Cuma 22.00’da Avlu Alaçatı’da olacak. (0532) 473 34 82

7/24 YETMEZ

◊ Nişantaşı’ndaki Komedi Kulüp by Brothers kahkahasını, sahnesini Çeşme’ye taşıyor. İstanbullu mekân takvimine 25-28 Temmuz arasında The Stay Warehouse’da devam edecek. 25 Temmuz’da Bengi ve Sarp Apak, 26 Temmuz’da Melikşah Altuntaş’ın sahne performansı var. (0533) 133 33 92

◊ Anadolu Yakası’ndan bildiğimiz Perran Ocakbaşı yaz boyunca Bodrum’da hizmet verecek. Yalıkavak Tilkicik Koyu’ndaki yeni şubede kebap ustası Mehmet Keskin ateşin başına geçecek.

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◊ Swissôtel The Bosphorus’ta açık hava sineması geceleri başladı. Patlamış mısır, içecek içinde kişi başı 975 lira. 21 Temmuz’da ‘Âşıklar Şehri’ (La La Land), 28 Temmuz’da ‘Charlie’nin Melekleri’ (Charlie’s Angels) filmleri gösterilecek. Programı otelin Instagram hesabından (@swissotelthebosphorus) görebilirsiniz.