Kurgudan gerçeğe yaşam…

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‘Kabadayı Stavris’in Hikâyeleri’

Panos Çelebis

Can Yayınları

(Nisan 2025)

İstanbul’un yeraltı dünyası

19’uncu yüzyıl sonu İstanbul’unun yeraltı dünyası Stavris adlı ünlü bir külhanbeyinin anıları üzerinden anlatılıyor. Yunan mimar ve yazar Panos Çelebis’in aile büyüklerinden dinleyip kaleme aldığı bu hikâyeler, dönemin İstanbul’unda gündelik yaşamın bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.

‘Köy Enstitülülerin Ardından’

Karabey Aydoğan

Ayrıntı Yayınları

(Nisan 2025)

Eğitim tarihine bir bakış

Kitap Türkiye’nin eğitim ve kalkınma tarihinde iz bırakmış bu özgün modelin belgelerle desteklenen gerçek hikâyesine odaklanıyor. İsmail Hakkı Tonguç’un ilham aldığı yabancı eğitimcilerden enstitülerde öğretmenlik yapmış ve oradan yetişmiş değerli isimlerin yaşamöykülerine uzanan kitap tanıklıkları bugünlere taşıyor.

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‘Bir Kâğıt Daha’

Aneta Emilova

Can Yayınları

(Mayıs 2025)

Geçmişle hesaplaşma

Roman bir adamın aşk, aidiyet ve geçmişle hesaplaşma hikâyesini anlatıyor. Bir yandan aşkın dönüştürücü gücüne kapılırken diğer yandan hayatındaki tüm karanlıklarla yüzleşen Gustav’ın hikâyesine bir kadın, yardımsever bir yabancı, bir leylek, bir balık ve hatta birkaç yıldız eşlik ediyor. Hafızayla, acıyla ve varoluşla örülü çarpıcı bir roman.

‘Sherlock Holmes Üç Öğrenci’, ‘Sherlock

Holmes Mavi Yakut’ ve ‘Sherlock Holmes Dörtlerin İmzası’

Sir Arthur Conan Doyle

The Kitap Yayınları

(Nisan 2025)

Dedektiflik hikâyeleri

Sir Arthur Conan Doyle’un ‘Sherlock Holmes’ serisinin başyapıtlarından ‘Sherlock Holmes Üç Öğrenci’, ‘Sherlock Holmes Mavi Yakut’ ve ‘Sherlock Holmes Dörtlerin İmzası’ yeni baskılarıyla yeniden okuyucuyla buluşuyor. Her biri zekice kurgulanmış olay örgüsüyle dikkat çeken bu klasikler, dedektiflik edebiyatının

en parlak örnekleri arasında. Holmes ve Dr. Watson’ın gizem dolu dünyasına kapı aralayan bu eserler hem nostalji hem de yeni bir keşif imkânı sunuyor.