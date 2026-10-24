Kurgu dışı haftası

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yazanların Kütüphanesi: Türk Edebiyatının Okuma Kültürü Editör: Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek Vakıfbank Kültür Yayınları

Bu kapsamlı çalışma Mehmet Akif’ten Nâzım Hikmet’e, Sait Faik’ten Tomris Uyar’a edebiyatımızın büyük yazarlarının hangi kitapları okuduklarını ve bu okumaların yazılarına nasıl yansıdığını ortaya koyuyor.

Temastaki İz Ayrıntıdaki Şeytan Halis Dokgöz A7 Kitap

Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz kaleme aldığı kitapta adli bilimlerin suçun aydınlatılmasındaki rolünü tarihte, edebiyatta, sinemada ve popüler kültürde yer bulmuş vaka örnekleri üzerinden anlatıyor.

Güvenli Bağlanma Amir Levine Çeviren: Selin Aktuyun Alfa Yayınları

Nörobilimci Amir Levine’in Rachel Heller’la birlikte yazdığı ‘Bağlanma’ romantik ilişkilerdeki tutumlarımıza odaklanıyordu. Levine yeni kitabında bağlanma türlerinden ‘güvenli bağlanma’yı anlatıyor.

Haberin Devamı

Hatırla Sinemaları Hazırlayan: Murathan Mungan Metis Yayınları

Yazar, şair Murathan Mungan’ın Attilâ İlhan’dan Mario Levi’ye, Behçet Necatigil’den Selim İleri’ye usta kalemlerden seçtiği sinema metinleri...

Berbat Haritalar Michael Howe Çeviren: Erkam Evlice Okuyan Us

'Saçma Bir Dünyanın Lüzumsuz Atlası' altbaşlıklı kitap dünya haritasına farklı bir gözle bakmayı vaat ediyor: Hangi ülkeler kendi ulusal hayvanlarını yiyor? Antarktika'da trene binmeye kalkarsanız ne olur?