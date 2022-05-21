Kültür-sanata doysunlar diye...

Haberin Devamı

Gizem: Melis, sana şahane bir haberim var. ‘Annie’ müzikali İstanbul’da sahnelenecekmiş. İzmir ve Ankara’da da gösterileri olacak. Memo ve Deniz bayılır kesin.



Melis: Aaaa, harika, çok sağ ol haber verdiğin için.



Gizem: Bu sene üçüncü sezonuymuş aslında. Lorin küçük olduğundan hiç radarıma girmemişti. Mozart Performans Sanatları Merkezi Genel Sanat Yönetmeni İlhan Cinpir anlattı, Türkiye’de canlı orkestra eşliğinde oynanan tek çocuk/aile müzikaliymiş. Tüm yetişkin kadrosu Devlet Tiyatro, Opera ve Balesi’nin oyuncuları, solistleri ve dansçılarından oluşuyormuş, çocuk oyuncular da var tabii. 26 Haziran’da Zorlu PSM’de oynanacak ama öncesinde 4-5 Haziran’da İzmir Opera Sahnesi’nde, 10-11 Haziran’daysa Akün Sahnesi’nde Ankaralı çocuklarla buluşacaklar.



Melis: Çok keyifli olacağına eminim. Ben kültür sanatla iç içe büyüyen bir çocuk değildim ama bunun bizim için de çocuklar için de ne kadar önemli olduğunu gazeteci olduktan sonra anladım.



Gizem: Öyle hakikaten ya... En son bir çocuk müzayedesine gitmiştiniz, hatırlıyorum, erken yaşta kültür-sanatla haşır neşir olmalarının ileride çok faydası olur diye düşünüyorum.



Melis: İnsanın hayata bakışı değişiyor bence sanat sayesinde. Deniz’in zaten resme çok merakı vardı ama Mehmet de o müzayededen sonra gittiğimiz sergilerde daha farklı tavırlar sergilemeye başladı, ilgisi arttı. Daha dikkatli bakıyor yani eserlere artık. Bir de sanat eseri denen şeyin mıncıklanamayacağını anladı sonunda, güvenlik görevlilerinden uyarı almaktan yırttık.



Gizem: Bizim çocukluğumuzda bildiğimiz tek eğlence sokaktı. Ve yalan yok, muhteşemdi... O dönemlerle kıyaslayınca son yıllarda çok arttı çocuklar için kültür ve sanat etkinlikleri değil mi?



Melis: Bana da öyle geliyor. Zaten çocukların birey olduğunu gerçek anlamıyla kavramaya başlamamız da çok yeni bence toplumda. Bu ara başka neler var acaba?



Gizem: Sanat galerilerinin her daim atölyeleri oluyor zaten. Akbank Sanat, İş Sanat, Sakıp Sabancı Müzesi, Yapı Kredi Kültür Merkezi ve AKM’yi devamlı takip etmelerini öneririm ailelere.



Melis: Biz bu hafta sonu çocukları alıp, Galaport turu yapıp akşam da sinemaya gitmeye karar verdik. Ruhumuz doysun azıcık (gülüyor).



Gizem: Güzel plan. Biz de Gülay’la (Barbaros Altan) hafta sonu Galataport’ta olacağız. İyi planlanmış bir çocuk festivali var: Art&Kids Fest. Pandemi sebebiyle ara verilmişti, bu hafta sonu üçüncüsü düzenleniyor. Eğlenceli ve çocuk gelişimini destekleyen atölyeleri çocuklara sanat ve sanatçıyla iç içe olma fırsatı tanıyor. Yaş skalası da müthiş: 0-13 yaş. Bebekli anneler için de insan arasına karışmak, biraz nefes almak için iyi bir fırsat. Festivalde ayrıca ünlü ressamlar Devrim Erbil, Ahmet Güneştekin ve Bubi çocuklara resim atölyeleri verecek. Tan Sağtürk Akademi’de klasik bale, sokak dansı atölyeleri mevcut. İkonik kızgın pandalarıyla tanınan ünlü grafiti sanatçısı Leo Lunatic de festivale geliyormuş. Öne çıkan birkaç detay böyle ama gidecek olan aileler önceden atölyeleri incelemeli bence.



Melis: Biz burada akşamı ederiz zaten...



Gizem: Bir de İKSV bu yıl 50’ncisini düzenlediği İstanbul Müzik Festivali’nde çocuklara alt alan açmış. 6-24 Haziran arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde dans ve dijital animasyonların piyanoya eşlik ettiği ‘Fındıkkıran ve Ben-Çocuklar için Masalsı Bir Konser’ projesine ev sahipliği yapacak. Festivalde ayrıca İKSV Alt Kat işbirliğiyle İstanbul’un her iki yakasındaki parklarda ücretsiz gerçekleştirilecek ‘Müzikli Bir Hafta Sonu’ etkinlikleri yer alıyor. Size yakın parkları internetten kontrol edebilirsiniz. Hepimiz için sanat dolu bir yaz olsun.