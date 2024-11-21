Kültür-sanat seni çağırıyor…

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*KONSER





-Hande Yener 23 Kasım Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 2.565 ila 18.000 (ikramlı, 4 kişilik loca) lira.

-Jethro Tull 23 Kasım 21.00’de Volkswagen Arena’da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 750 ila 2.500 lira.

-Pinhâni 23 Kasım 21.00’de Milyon Performance Hall Ankara’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 550 ve 660 (2 kişilik) lira.

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-Emre Altuğ 23 Kasım 22.00’de Dada Salon Kabarett’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 2.600 ila 7.100 lira.

-Kalben 24 Kasım Pazar 18.00’de Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde yaş sınırı olmayan konser verecek. Bilet fiyatı 350 lira.

-Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodriguez ve ekibi 26 Kasım Salı 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda. Bilet fiyatı 330 ila 660 lira.

-Alexander Sitkovetsky (keman), Isang Enders (viyolonsel) ve Wu Qian’dan (piyano) oluşan Sitkovetsky Trio 27 Kasım Çarşamba 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 44 ila 165 lira.

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-Simge 27 Kasım 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 1.995 ila 18.000 (ikramlı 4 kişilik loca) lira.

-Melek Mosso 27 Kasım 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da olacak. Bilet fiyatı 1.482 ila 19.500 (ikramlı 4 kişilik loca).

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 28 Kasım Perşembe 20.00’de Gürer Aykal şefliği ve piyanist Chloe Ji-Yeong Mun solistliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 504 ila 1.569 lira.

-Dilhan Şeşen 28 Kasım 21.30’da Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 300 lira.

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-CRR Senfoni Orkestrası 29 Kasım Cuma 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun kuruluşunun 35’inci yılında Cemal Reşit Rey’in eserlerinden özel bir seçki seslendirecek. Bilet fiyatı 49 ve 99 lira.

-Fatih Erkoç 29 Kasım 20.30’da İzmir, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 560 ila 888 lira.

-Gazapizm 29 Kasım 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne 150 kişilik senfoni orkestrasıyla çıkacak. Bilet fiyatı 935 ila 2.750 lira (VIP).

GECE





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-Ebru Yaşar 23 Kasım Cumartesi 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

-Berk Sunal 23 Kasım 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başında olacak. Rezervasyon: @boopkurucesme)

-Bengü Beker 23 Kasım 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Baran Bayraktar 23 Kasım 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Özcan Deniz 24 Kasım Pazar 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

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-Begüm Obiz 24 Kasım 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Gökhan Tepe 27 Kasım Çarşamba 22.30’da 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

-DJ Serhat Yılmaz 27 Kasım 00.00’da Next Door’da kabinin başında olacak. Rezervasyon: @nextdooremirgan

-Alya 28 Kasım Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Dimitri Perdikaris 29 Kasım Cuma 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

*SERGİ





-Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki Institut français Türkiye’de süren, Fransız fotoğrafçı Véronique Vial’ın ‘Before 10 a.m‘ (Sabah 10.00’dan Önce) başlıklı sergisi 30 Kasım’da sona eriyor. Sergi, ödüllü fotoğraf sanatçısının, ünlü isimlerin sabah rutinlerini, gündelik hayattaki hallerini samimi bir şekilde yakaladığı fotoğraf karelerini içeriyor.

-Beykoz, Çubuklu Silolar’daki Dijital Sanat Müzesi ‘Boşluk’ (The Void) isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi izleyiciyi ışık, mekân ve boşluk arasında bir deneyime davet ediyor. Sergide Barış Çavuşoğlu, Berkay Tuncay, Buşra Tunç, ha:ar&Hakan Gündüz, MAOTIK&Nik Colk Void, media.tribe ve Meggie Weinheimer’ın eserleri var. 23 Şubat 2025’e kadar görülebilir.

-Ortaköy’deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, ressam Neriman Oyman’ın ‘Bir Yokmuş’la Bitmeyen Masallar’ başlıklı sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Sanat yolculuğunda 40’ıncı yılını kutlayan Oyman tuvalleri aracılığıyla izleyiciye farklı renk ve kombinasyonlarla masalsı bir dünya yansıtıyor. 2 Aralık’a kadar açık.

- Artisart Gallery, Aslıhan Öztürk’ün ‘Nefes’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı sergiye hazırlanırken izleyicinin kendi alanından hikâyeler çıkaracağı eserler ortaya koymayı hedeflemiş. 5 Aralık tarihine kadar görülebilir.

*DJ





-Marc DePulse 23 Kasım Cumartesi 22.00’de Maslak’taki Fırın İstanbul’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 300 ila 1.500 (sahne arkası) lira.

-Ukraynalı DJ Miss Monique 29 Kasım Cuma 20.30’da Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 700 ila 4.000 (sahne arkası) lira.

-Gorge, Markus Homm, Ahmet Sendil ve DJ U.F.U.K 29 Kasım 22.00’de Zorlu PSM, %100 Studio’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 600 lira.

*TİYATRO

-İki kardeşin keşfi





Sam Shepard’ın ‘True West’ eserinden Yıldırım Türker’in çevirdiği oyunu Mert Öner yönetiyor. Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in sahnelediği ‘Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz’ iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikâyesini konu alıyor. 27 Kasım Çarşamba 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 895 ila 1.295 lira.

-Günümüz insanının trajikomik hikâyesi





Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği ‘On Adımda Unutmak-Anti Prometheus’ çevresindeki sorunlara duyarsızlaşmış, maruz bırakıldığı bilgi bombardımanı içinde bilgisizleşmiş günümüz insanının trajikomik hikâyesini aktarıyor. Oyunda Cem Bender, Nedim Zakuto, Özgür Özkurt, Enes Demirkapı, Altay İcimsoy ve Bahattin Genç sahneyi paylaşıyor. 27 Kasım Çarşamba 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 500 ila 750 lira.

-Sonsuz ihtimaller





Nick Payne’nin yazıp, Kemal Kayaoğlu’nun çevirip Özge Erdem’in yönettiği ‘Takımyıldızları’ oyununda sahneyi yine Kemal Kayaoğlu ve Özge Erdem paylaşıyor. Oyun bir partide tanışan iki kişi arasındaki romantik ilişkinin paralel evrenlerdeki farklı yansımalarını, bir ilişkinin sonsuz ihtimallerini sahneye taşıyor. 29 Kasım Cuma 20.30’da Minoa Pera’da izlenebilir. Bilet fiyatı 300 ve 500 lira.

*ATÖLYE





-Ressam Yiğit Yazıcı 24 Kasım Pazar 12.00 ve 15.00 saatlerinde AKM Tiyatro Salonu’nda katılımcılarıyla pop art akımını uygulayacağı bir atölye düzenliyor. Atölyede pop art akımı Türkiye’de var olsaydı nasıl bir sonucu olurdu fikrinden yola çıkıp 60’lı ve 90’lı yıllar arasında yaşamış popüler kültüre ait kişilerin fotoğraflarından portreler üretilecek. Bilet fiyatı 1.000 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 28 Kasım Perşembe 19.00’da suşi atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında uzman eğitmenler suşi pirinci, California rolls, somon maki ve karides nigiri yapımının inceliklerini öğretecek. Bilet fiyatı 2.500 lira.