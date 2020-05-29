Kültür-sanat için dayanışma zamanı

ALİ DÜŞENKALKAR-OYUNCU

Şiirler ‘iyilik’ için okundu

Hayatlarını gişe gelirine bağlı sürdüren tiyatro emekçileri ve mekânlar ciddi bir krize girdi. ‘Dayanışmanın 100’ü Şiir Platformu’ kurucu ekibinde benimle beraber Tilbe Saran, Çağlar Çorumlu, yapımcı Emre Feza Soysal, sosyal girişimci Mehmet Sarıca ve Hürriyet tiyatro yazarı Bahar Çuhadar var. İki buçuk aydır altyapısını hazırladığımız internet sitemiz www.dayanismanin100usiir.org geçen çarşamba gecesi açıldı.

Bu süreçte 100 oyuncu arkadaşımızdan özel telif izinlerini aldığımız 100 şiirden seçtiklerini okumalarını rica ettik. 100 özel şiir videomuz internet sayfamızda izlenebiliyor. Şiirleri dinleyenler dilerse ‘destek ol’ butonuyla 50 liradan başlayarak destekte bulunabilir. Desteklerle, bize yine internet sayfamızdan başvuracak, güvencesiz tiyatro emekçilerine haftalık 250 liralık ihtiyaç kartları temin edeceğiz. Bu kartla market alışverişinden fatura ödemeye POS cihazıyla yapabilecekleri işlemleri gerçekleştirebilecekler.

Demet Akbağ, Birce Akalay ve Ali Sunal gibi birçok ünlü oyuncu, tiyatro emekçilerine bağış toplamak için şiirler seslendirdi.

Tiyatro emekçilerinden kastımız oyuncu, dekor, ışık, kostüm tasarımcısı, yazar, dramaturg, yönetmen, gişe görevlisi gibi tiyatro çalışanları… Türkiye’de özel tiyatro yapmak çok zor bir iş. Bizler de tiyatrocuların bu süreci en az sıkıntıyla atlatmaları için çorbada tuzumuz olsun istedik. Seyircilerin de meslektaşlarımızın da bu çabaya katkı sunacağına inanıyoruz.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ DİREKTÖRÜ EFRUZ ÇAKIRKAYA

UMUT AŞILAMAK İÇİN: MÜZİSYEN DESTEK FONU



Kültür-sanat sektörü olağanüstü günlerden geçiyor. Herhangi bir kadrosu ve düzenli geliri olmayan birçok müzisyen bu süreci daha da ağır şartlarda yaşıyor. Birbirimize kol kanat germemiz gerek. İstanbul Müzik Festivali olarak salgın nedeniyle serbest çalışmalarına ara vermek zorunda kalan profesyonel müzisyenlere, çevrimiçi performans imkânı sağlayarak destek olmayı hedefliyoruz. Umut ve birliktelik duygusu aşılayacağına inandığım ‘Müzisyen Destek Fonu’ projesinin hayata geçmesini sağlayan Stoneline’ın desteğinin örnek teşkil etmesini diliyorum.

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ DİREKTÖRÜ KEREM AYAN

SİNEMA VE TELEVİZYONA YAŞAMSAL KATKI

COVID-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği’ne serbest çalışanlar da dahil olmak üzere Türkiye çapında prodüksiyonların durmasından olumsuz etkilenen kamera arkası çalışanları başvurabilecek. Bu kapsamda kameramandan ulaştırmaya, ışıktan makyöze çeşitli görevlerde sayısız çalışan var. Türkiye sinema ve televizyon sektörü çalışanlarına küçük de olsa bir yaşamsal katkı sağlayacak bu projeye dahil olduğumuz için mutluyuz. Kişi başı 2 bin 500 liralık yardıma www.sinematvsendikasi.org adresi üzerinden başvuruluyor.

‘DİRSEK TEMASI’ EKİBİ

SANATÇILAR ‘HEPİMİZ İÇİN’ ÜRETİYOR, AHBAP PLATFORMU DAĞITIYOR



Dirsek Teması, ‘hep birlikte, hepimiz için üretmek’ düşüncesiyle HOOD Base ve Onaranlar Kulübü işbirliğiyle ortaya çıktı. Akillibaykus.com üzerinde oluşturulan Acil Destek Projesi kapsamında illüstratörler, müzisyenler, grafik tasarımcılar, prodüktörler kendi alanlarında atölye, online eğitim, sanat ürünü gibi içerikler sundu. Bu içeriklerden elde edilen gelir, Ahbap Platformu aracılığıyla kültür-sanat sektörü çalışanlarına aktarılacak. Bu sistemi başka sanatçıların da katılacağı yeni projelerle sürekli kılmak istiyoruz. Instagram hesabımız; @dirsektemasiorg.

YEME-İÇME SEKTÖRÜ DAHA ÖNCE BAŞLADI